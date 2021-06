Mete turistiche aggiunte alla “lista verde” del turismo in Inghilterra

Boris Johnson ha approvato la ripresa delle vacanze all’estero verso alcune importanti destinazioni turistiche, tra cui Malta, le Isole Baleari e Madeira sono state incluse nella “lista verde” del turismo inglese.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro ha anche affermato che per coloro che hanno ricevuto due colpi di Covid-19, i viaggi internazionali più ampi saranno riaperti più avanti nell’estate. Gli alleati di Johnson affermano che è molto probabile che ciò accada ad agosto.

Solo Malta è inclusa nella lista verde standard, consentendo ai turisti di viaggiare all’estero senza isolamento quando tornano a casa, e più di una dozzina di destinazioni sono incluse nella “lista verde di controllo”.

Quest’ultima categoria copre più di una dozzina di nuovi paesi e regioni, tra cui le Isole Baleari-Maiorca, Minorca e Ibiza-Madeira e le destinazioni caraibiche, tra cui Antigua e l’isola di Barbados.

I viaggiatori verso i paesi della “Green Watch List” non devono essere messi in quarantena, ma saranno avvertiti che corrono un rischio maggiore di Covid-19 e potrebbero essere improvvisamente rimossi dalla lista verde prima della prossima data di revisione periodica il 15 luglio.

“Non vogliamo farlo, ma vogliamo rendere le persone più consapevoli che le cose potrebbero cambiare in un breve periodo di tempo”, ha detto un funzionario del governo.

La Scozia e l’Irlanda del Nord hanno incluso lo stesso gruppo di paesi nella lista verde. Le nuove regole si applicheranno dalle ore 4 di mercoledì 30 giugno.

Gli operatori del settore turistico temono che il concetto di “lista di controllo verde” possa creare confusione. “Sfide di comunicazione quasi impossibili”, ha detto un dirigente dell’aeroporto. Ma generalmente accolgono con favore la notizia.

Allo stesso tempo, Haiti, la Repubblica Dominicana e l’Uganda sono state inserite nella lista rossa del governo britannico.

Johnson ha detto giovedì che spera di riprendere presto i viaggi senza quarantena verso i paesi attualmente nella lista dell’ambra. “Penso che la vera opportunità che abbiamo ora sia quella di aprire il viaggio attraverso doppi speroni”, ha detto.

Inizialmente, il piano di viaggio “Double Spurs” si applicava solo ai cittadini britannici che tornavano a casa, non ai turisti stranieri nel Regno Unito; riflettendo la complessità di rendere efficace il piano.

Downing Street ha dichiarato che tutti i dettagli del piano saranno annunciati il ​​mese prossimo, compreso se i bambini possono essere esentati dalla politica.

Sebbene Johnson speri di riaprire gradualmente il mercato delle vacanze all’estero, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha invitato i leader dell’UE a coordinare l’attuazione di restrizioni più severe nei paesi con un’alta incidenza di varianti delta (come il Regno Unito).

Giovedì ha detto al Bundestag a Berlino: “Mi rammarico che gli Stati membri dell’UE non siano ancora riusciti a stabilire un approccio unificato alle regole di viaggio”.

La Spagna, il cui territorio comprende le Isole Baleari, ha chiarito che non ha intenzione di seguire la richiesta della Germania di restrizioni alla quarantena per i viaggiatori britannici.

Un funzionario spagnolo ha dichiarato: “Ogni paese è uno stato sovrano nelle decisioni che prende: la Spagna ha preso la sua decisione”.

Il funzionario ha aggiunto: “Ci siamo aperti agli inglesi e ora devono dare il via libera ai loro cittadini per poter andare in Spagna”. “Il turismo britannico è fondamentale per la ripresa del turismo spagnolo”.

Il reddito dei turisti spagnoli crolla Quasi l’80% È sceso a meno di 20 miliardi di euro l’anno scorso: questo è un motivo importante per il calo del PIL del paese nel 2020 più di qualsiasi altra grande economia. Madrid spera disperatamente che i turisti britannici tornino.

Le prossime settimane dovrebbero essere l’inizio del periodo più trafficato dell’anno per le compagnie aeree e le altre compagnie di viaggio: dato che quasi 4 milioni di persone provenienti dal Regno Unito hanno visitato le isole spagnole nel 2019, l’aggiunta delle Isole Baleari è particolarmente una spinta importante .

L’amministratore delegato dell’aeroporto di Heathrow, John Holland-Kaye, ha dichiarato: “I ministri stanno prestando attenzione alla scienza e le persone completamente vaccinate potranno viaggiare in sicurezza senza isolamento entro la fine dell’estate. Questa è una notizia molto positiva”.

Tuttavia, un dirigente dell’industria aeronautica ha affermato che l’industria potrebbe avere difficoltà a distribuire rapidamente più voli verso i nuovi paesi della lista verde e potrebbero essere necessarie diverse settimane per organizzare l’aereo e l’equipaggio. “Non puoi semplicemente aprire il rubinetto”, hanno detto.

Le relazioni con il governo si sono deteriorate e molte delle più grandi compagnie aeree del Regno Unito, guidate dal Manchester Airport Group, hanno intrapreso un’azione legale la scorsa settimana sulla trasparenza del sistema di segnali stradali internazionali.

Quando il Portogallo è stato rimosso dalla lista verde all’inizio di questo mese, l’industria era particolarmente arrabbiata, non lasciando importanti punti di interesse turistico nell’elenco dei paesi che non hanno bisogno di essere messi in quarantena quando le persone tornano.

Paul Charles, consulente di diverse compagnie di viaggio, ha affermato che la strategia del governo “prima l’isola” è “un modo popolare per ricominciare a viaggiare”, ma ha aggiunto che l’idea di un paese da includere nella “lista di controllo verde” darebbe ai consumatori Portare più incertezza.

“Il rischio che alcune di queste destinazioni diventino color ambra è ancora alto. Dovrebbero essere verdi”, ha detto.

*Segnalazione supplementare di Guy Chazan a Berlino e Sebastian Payne a Londra