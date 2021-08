Mettere l’umanità prima del profitto attraverso NFT Autore: Cointelegraph

Manuel Gonzalez Alzulu Il fondatore di DoinGud, ingegnere meccanico, imprenditore seriale, umanista riconosciuto, punk solare, nomade, appassionato di DAO/governance/NFT. La sua idea è FightPandemics (costruire la resilienza nelle emergenze). È anche un iperconnettore per punti su API3.org (DAO per oracoli decentralizzati) e partecipa attivamente a molti altri DAO (MetaCartel, Inverse e Gitcoin). Manuel ha precedentemente lavorato in Rocket Internet-Jumia (il più grande mercato in Africa) e Brickblock (tokenize beni del mondo reale come gli immobili), e sta attualmente sviluppando i social media e il mercato DoingGud NFT, reinventando i creatori e dando l’economia.

Fin dall’inizio, abbiamo utilizzato la tecnologia per calcolare il valore creato o scambiato. L’umanità ha creato il concetto di denaro per premiare i contributi alla società; tuttavia, come ora sappiamo, il denaro è corrotto. Al momento, spinti dal crossover delle blockchain, abbiamo assistito a una svolta importante nel privilegiare il capitale umano rispetto a quello finanziario. Organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) e Gettoni insostituibili (NFT). Oggi abbiamo l’opportunità di avere un impatto assumendo una posizione ferma a vantaggio dell’umanità. Con NFT, possiamo iniziare a dare la priorità alle persone rispetto ai profitti.

