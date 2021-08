Michaël van de Poppe analizza quattro altcoin e prevede possibili scenari per Bitcoin ed Ethereum

Il trader di criptovalute di alto profilo Michaël van de Poppe sta analizzando i quattro altcoin che sono recentemente esplosi e sta anche seguendo la traiettoria di sviluppo di Bitcoin ed Ethereum.

Su richiesta dei suoi 361.000 follower su Twitter, Van de Poppe ha studiato la blockchain proof-of-stake Terra (LUNA), Quale Il giorno in cui scriviamo è aumentato del 3,6% e il prezzo della transazione è stato di $ 17,54.

Van de Poppe ha detto che al prezzo attuale, non è interessato a LUNA, ma se le attività scendono a $ 15 o addirittura $ 11,50, potrebbe prendere in considerazione il trading.

Il prossimo obiettivo dell’analista per LUNA è di circa 19,32 dollari. Ha detto che LUNA deve rimanere al livello di supporto di $ 16,35 per mostrare un’ulteriore continuazione.

Fonte: Michael van de Poppe

Successivamente, Van de Poppe ha discusso della rete di trasmissione peer-to-peer Ravencoin (RVN).

Van de Poppe ha dichiarato di non essere attualmente interessato all’RVN nella sua coppia Bitcoin (RVN/BTC), ma se riprova il supporto di 0,00000234 BTC o 0,00000261 BTC (US $ 0,11 o US $ 0,12 al momento della scrittura), l’analista prenderà in considerazione il trading.

Secondo i rapporti, al momento della stesura di questo articolo, Ravencoin è scambiato a $ 0,15 Tigre di monete.

Fonte: Michael van de Poppe

Per quanto riguarda lo Scalable Blockchain Cosmos (ATOM), Van de Poppe ha dichiarato di aspettarsi che l’asset testerà nuovamente il supporto intorno a $ 12,772 questo mese, per poi salire a $ 17 a settembre e quindi riconquistare $ 20 nell’area di novembre.

Al momento in cui scriviamo, ATOM è commercio 15,10 euro.

Fonte: Michael van de Poppe

Il quarto altcoin discusso da Van de Poppe è la piattaforma di trading decentralizzata Wootrade Network (WOO), che è commercio Al momento della stesura, era di $ 0,867.

Van de Poppe ha dichiarato che Woo sta affrontando una resistenza a 0,91$. Se WOO torna a $ 0,71 o $ 0,55, gli analisti possono prendere in considerazione il trading.

Fonte: Michael van de Poppe

Per quanto riguarda Bitcoin, Van de Poppe ha dichiarato che la principale criptovaluta spera di convertire $ 45.000 in un solido supporto. L’analista ha affermato che mentre Bitcoin si avvicina alla zona di resistenza da 47.000 $ a 49.000 $, non effettuerà alcuna transazione.

Al momento in cui scriviamo, Bitcoin è entrato in questa zona di resistenza e viene scambiato a $ 47,510.

Van de Poppe ha affermato che se Bitcoin continua a salire nella zona di resistenza questo fine settimana, è probabile che sia contraffatto. Tuttavia, ha affermato che se BTC inizia a salire questa settimana, potrebbe vedere un ragionevole rimbalzo.

Facce di Ethereum (ETH) Rivolta Secondo gli analisti, il prezzo è di circa 3.270 dollari. Van de Poppe ha detto che potrebbe prendere in considerazione una transazione rapida al prezzo di $ 3,160.

Van de Poppe ha affermato che l’ETH potrebbe sfondare la zona di resistenza, ma ciò dipenderà dalle prestazioni di Bitcoin nella fase attuale.

Non perdere un colpo – sottoscrizione Invia avvisi e-mail crittografati direttamente alla tua casella di posta

Seguici Twitter, Facebook e telegrafo

Surf Miscela giornaliera Hodl

Immagine in evidenza: Shutterstock/Vectorpocket

leggi di più