Michel Barnier, da quattro anni negoziatore dell’UE per la Brexit ed ex ministro francese, è diventato l’ultimo politico di centrodestra: ha espresso pubblicamente il suo sostegno alle elezioni presidenziali del prossimo anno e ha promesso di conciliare quella che ha definito la secessione del Paese .

“Il mio paese è sottoperformante”, ha detto venerdì al Financial Times. “E’ troppo diviso: tra aree urbane e rurali, tra immigrati e non immigrati, tra giovani e meno giovani. Sia negli stadi che su Internet, la gente c’è. C’è molta tensione e violenza”.

Sebbene la pazienza e la pazienza di Barnier siano state elogiate in Francia e in tutta l’Unione europea Trattative dure con il Regno Unito In termini di partenza della Gran Bretagna dopo il referendum sulla Brexit del 2016, era solo in pochi Candidato del partito Les Républicains (LR) di centro destra Progettato per sostituire Emmanuel Macron come presidente nelle elezioni di aprile – e tutt’altro che il più popolare.

Macron è stato eletto come candidato liberale ribelle nel 2017. Durante la campagna, non era “né di destra né di sinistra”, e la leader di estrema destra Marina Le Pen è attualmente la più propensa a entrare nel secondo e ultimo turno di votazioni come loro. due candidati quattro anni fa, secondo i sondaggi.

Per il tradizionale centrodestra, il candidato principale è Xavier BertrandIl leader della regione nord-occidentale dell’Alta Francia e il leader della regione Ile-de-France intorno a Parigi, Valérie Pécresse. Gli altri finora annunciati sono Barnier, Eric Jyoti del Nizza e l’ex deputato europeo Philip Juventus. Laurent Wauquiez, capo della regione Auvergne-Rhône-Alpes intorno a Lione, ha deciso di non fare la fila giovedì.

Sebbene la stragrande maggioranza dei francesi tenda ad essere di destra o addirittura di estrema destra, il partito LR avrà difficoltà a trarne vantaggio nella campagna presidenziale perché deve affrontare le proprie divisioni interne e molti elettori sono stati portati via da Macron. I sondaggisti dicono che se il movimento di centrodestra elegge più di un candidato, è improbabile che il movimento di centrodestra riesca a candidarsi alla presidenza.

Bertrand è attualmente il candidato più popolare del centrodestra, si è ufficialmente ritirato da LR e si è rifiutato di partecipare alle elezioni primarie del partito il mese prossimo. Ha iniziato la campagna elettorale molto presto, in modo preventivo. Dopo aver sconfitto il suo partito alle elezioni locali nel nord della Francia a giugno, ha cercato di presentarsi come il miglior candidato per rovesciare Macron e sconfiggere Le Pen.

Barnier ha detto che “obbedirà alle regole” e parteciperà alle elezioni primarie di LR. Il politico veterano di 70 anni ha cercato di distinguersi da Macron promettendo di decentralizzare il governo francese, parlando di “riconciliazione” e usando la reputazione arrogante del presidente 43enne.

“Questo paese opera in modo solitario”, ha detto Barnier. “Deve operare in modo più collettivo”.

Oltre a negoziare la Brexit, Barnier è anche membro della Francia e del Parlamento europeo, è stato ministro per molte volte e ha affermato di avere esperienza a livello locale, nazionale ed europeo.

Come altri candidati di destra, ha promesso di reprimere l’immigrazione e la sua proposta più controversa è di sospendere l’immigrazione da tre a cinque anni.Questo piano aiuterà a limitare l’appello di Le Pen e del suo anti-immigrazione agli elettori. Partito Nazionalista per il Rassemblement dell’Immigrazione.