Migliaia di bambini immigrati sono stati arrestati dalla polizia di frontiera degli Stati Uniti, di nuovo fornita da Reuters

Autori: Mica Rosenberg e Go Nakamura

Roma, Texas (Reuters)-Un’analisi dei dati del governo degli Stati Uniti mostra che il numero di bambini immigrati nelle strutture di pattuglia di frontiera è in costante aumento, poiché il numero di persone che attraversano il confine tra Stati Uniti e Messico ha raggiunto un livello record a luglio, tornando a La questione politicamente delicata del presidente Joe Biden.

Secondo le statistiche quotidiane fornite dal governo da marzo e compilate da Reuters, il 1° agosto il Customs and Border Protection (CBP) degli Stati Uniti ha arrestato più di 2.200 minori non accompagnati, più del doppio rispetto a un mese fa.

Un portavoce del CBP ha affermato che questo numero include i bambini messicani che sono tornati rapidamente nei loro paesi d’origine, così come i bambini centroamericani che sono stati trasferiti nei rifugi federali degli Stati Uniti.

Secondo una fonte che ha familiarità con la questione, il tempo medio che i minori non accompagnati trascorrono sotto la custodia del CBP è di circa 60 ore, che rientra nei limiti degli accordi giudiziari a lungo termine.

Il recente aumento ha scioccato i sostenitori dell’immigrazione che affermano che queste strutture non sono adatte ai bambini piccoli, sebbene il livello sia ancora inferiore al livello quando il CBP teneva più di 5.700 bambini non accompagnati alla stazione di confine a metà marzo.

“Tutti sono preoccupati per questi numeri e per come i bambini passeranno al sistema”, ha affermato Jennifer Podkul dell’organizzazione no-profit “Children in Need of Defense”, che fornisce rappresentanza legale ai bambini migranti.

David Shaholian, un alto funzionario del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti, ha dichiarato lunedì in una dichiarazione del tribunale che gli agenti della pattuglia di frontiera potrebbero aver incontrato un numero record di minori non accompagnati a luglio, superiore a 19.000.

Allo stesso tempo, ha affermato, le preoccupazioni generali, comprese le famiglie e gli adulti single, dovrebbero raggiungere i livelli più alti mai registrati in questo anno fiscale. Questi numeri includono individui che potrebbero essersi incrociati più volte.

Shahoulian ha affermato che questa situazione sta mettendo a dura prova le risorse: a partire dal 1 agosto, la struttura di pattuglia di confine ha superato il limite di capacità fissato dal confine sud-ovest durante il COVID e più di 10.000 persone sono state detenute nella sola valle del Rio Grande.

I bambini che viaggiano da soli devono essere trasferiti dalla tutela del CBP al rifugio del Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti, dove aspettano di essere rilasciati a uno sponsor statunitense, di solito un genitore o un altro membro della famiglia.

Le statistiche quotidiane del governo mostrano che ora ci sono più di 14.400 bambini che vivono nei rifugi dell’HHS.

Il CBP ha affermato che la sua capacità di rimuovere i minori non accompagnati fuori dalle sue strutture dipende dalle capacità dell’HHS. HHS ha dichiarato in una dichiarazione che l’agenzia “finora non ha riscontrato alcun ritardo e non è stata in grado di determinare in modo tempestivo il luogo di collocamento appropriato nella nostra rete di rifugi”.

All’inizio di quest’anno, l’amministrazione Biden è stata sottoposta a una tremenda pressione da parte di gruppi di pressione e compagni democratici per spostare più rapidamente i bambini dalle sovraffollate strutture di confine del CBP piuttosto che per accoglierli. Il governo ha istituito più rifugi di emergenza e il numero di bambini nelle strutture di confine del CBP è diminuito rapidamente.

Ma da allora, alcuni grandi centri congressi che sono stati convertiti in famiglie e bambini sono stati chiusi e ora ci sono solo quattro rifugi di emergenza, oltre a strutture con licenza statale esistenti e reti di famiglie affidatarie.

Diversi informatori hanno presentato una denuncia contro uno dei siti di emergenza ancora aperti a Fort Bliss, in Texas, sostenendo che il “caos organizzativo” e la cattiva gestione da parte di appaltatori privati ​​hanno portato a condizioni che mettono in pericolo i bambini. L’ufficio dell’ispettore generale del Dipartimento della salute e dei servizi umani ha dichiarato lunedì sul suo sito Web che indagherà sulle “sfide di gestione dei casi di Fort Bliss che potrebbero ostacolare il rilascio sicuro e tempestivo dei bambini agli sponsor”.

Centinaia di zattere

Secondo un testimone oculare di Reuters, durante le due notti della scorsa settimana, centinaia di immigrati principalmente centroamericani, comprese famiglie con bambini piccoli e bambini non accompagnati, hanno viaggiato attraverso Rio de Janeiro vicino a Roma, in Texas, arrivando in zattera dopo il Rio Grande.

Si sono consegnati alle guardie di frontiera, che stavano distribuendo mascherine e facendo la fila per occuparsene. La maggior parte delle persone non porta nulla con sé e alcuni provengono da paesi che stanno vivendo un nuovo ciclo di disordini politici, come Haiti.

Secondo le politiche di salute pubblica dell’era Trump di Biden, molte persone affrontano l’espulsione immediata. Tuttavia, Biden esonera i minori non accompagnati da questa politica. Le famiglie sono ancora vincolate da questa politica sulla carta, ma in realtà, la maggior parte delle famiglie è autorizzata a presentare casi di immigrazione nei tribunali statunitensi.

Le immagini pubblicate su Twitter durante il fine settimana hanno mostrato centinaia di persone affollate sotto un ponte a Mission, in Texas, dove gli agenti tenevano gli immigrati fuori. Con le crescenti preoccupazioni per la rapida diffusione della variante del Delta del Coronavirus, il numero di immigrati in detenzione continua ad aumentare, preoccupando i funzionari locali.

La Texas Border Alliance ha organizzato i sindaci, i giudici di contea e i comitati per lo sviluppo economico lungo il confine tra Texas e Messico, e ha detto in una lettera al Segretario per la sicurezza interna, Alejandro Majorcas, senza ottenere un’attenzione più immediata, “questa situazione ha una possibilità crescente di perdere il controllo”.