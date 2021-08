Migliaia di persone evacuate dal rapido incendio in California; case bruciate Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

© Reuters. Un incendio è bruciato a Pine Lake, California, USA, il 4 agosto 2021. Questo è uno screenshot tratto da un video sui social media.Twitter @DennisKPIX/via Reuters



Fred Greaves

Colfax, California (Reuters)-Mercoledì, in due contee boscose a nord-est di Sacramento, nel nord della California, un incendio in rapida espansione ha bruciato le case e costretto all’evacuazione di migliaia di persone nel raggio di almeno 70 miglia (110 chilometri) e si è prodotto un fumo torreggiante.

Il Dipartimento forestale e dei vigili del fuoco della California (Cal Fire) ha affermato che i cosiddetti incendi fluviali hanno bruciato 1.400 acri (566 ettari) nella contea di Placer e nella contea di Nevada e hanno bruciato 1.000 acri nelle prime due ore.

L’incendio del fiume si trova a meno di 100 miglia (160 chilometri) a sud del duraturo Dixie Fire, che, secondo il California Fire, ha consumato 278.000 acri di terra e solo il 35% dopo le prime tre settimane.

Le immagini dei social media mostrano che l’incendio di Dixie di mercoledì ha distrutto più edifici in un’area di Greenville, una città di circa 800 persone nella contea di Plumas.

L’incendio del fiume non è stato affatto controllato, ma i funzionari hanno affermato di aspettarsi un clima fresco di notte e che un’inversione della direzione del vento avrebbe aiutato.

Almeno quattro case sono state distrutte Colfax (NYSE:) Secondo i testimoni di Reuters, ci sono 2.000 persone nella contea di Placer, a circa 80 chilometri a nord-est di Sacramento. I funzionari hanno detto che stimeranno i danni alla proprietà giovedì.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno dichiarato in una conferenza stampa che almeno 2.400 persone sono state evacuate dalle loro case nella contea di Placer e 4.200 persone nella contea del Nevada stanno ricevendo ordini di evacuazione.

Entrambe le contee hanno istituito centri di evacuazione e rifugi per animali da compagnia nei parchi giochi.

“Se ricevi un avviso di evacuazione, per favore vattene. Se ricevi un ordine, esci”, ha detto lo sceriffo della contea di Placer Devon Bell in una conferenza stampa.

Bell ha detto: “I nostri cuori sono con le comunità, gli amici e i vicini colpiti da questo incidente”.

Carrie Levine, un’ecologa dei vigili del fuoco della vicina Grass Valley, ha affermato che la sua famiglia è stata evacuata anche senza un avviso ufficiale perché l’incendio si è diffuso così rapidamente.

“C’è una grande nuvola di fumo. È scuro, un po’ come il fumo viola, grigio e strano. È in un canyon del fiume abbastanza ripido, e a loro piace davvero soffiare via il canyon del fiume con il vento”, ha detto Levine, che fa Una società privata studia il combustibile antincendio e sviluppa modelli.

Un altro esperto ha invitato le persone ad evacuare perché la zona è particolarmente pericolosa.

“Nella nostra analisi per una compagnia di assicurazioni alcuni anni fa, l’area di Colfax/Auburn/Grass Valley era uno degli stati con il più alto rischio di incendi catastrofici”, ha detto l’Università della California, Merced Crystal Kolden, il feroce geografo. Twitter.

Ci sono più di una dozzina di incendi boschivi che bruciano in tutto lo stato e di solito si verificano il loro picco di incendio entro la fine dell’anno. La California brucerà più area quest’anno rispetto all’anno scorso.Questa è la peggiore stagione di incendi mai registrata.