Migliaia di persone protestano contro il Covid-19 in Francia Reuters

I manifestanti hanno anche cantato “Libertà!” e “Passo sanitario no!” in altre città come Marsiglia, Lione, Montpellier, Nantes e Tolosa.

“Così sono sceso in piazza; non ho mai protestato in vita mia. Penso che la nostra libertà sia in pericolo”.

PARIGI (Reuters) – Migliaia di persone hanno protestato sabato a Parigi e in altre città della Francia, opponendosi al pass sanitario obbligatorio per il coronavirus introdotto dal governo nella lotta contro la quarta ondata di contagi per entrare in vari luoghi pubblici.

© Reuters. I manifestanti hanno preso parte a una manifestazione contro le restrizioni francesi (compresi i pass sanitari obbligatori) avviata dal movimento dei “gilet gialli” (gilets jaunes) a Parigi, in Francia, il 31 luglio 2021 per combattere l’epidemia di coronavirus (COVID-19).Reuters/Sarah 2/4

