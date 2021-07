Migliaia di persone protestano contro le regole del pass sanitario francese per il Covid

Share it

Sabato, più di 200.000 persone hanno tenuto il maggior numero di proteste in tre settimane consecutive di protesta nelle città di tutta la Francia, chiedendo la fine delle rigide regole che ritenevano costringessero a vaccinarsi contro la loro volontà.

Hanno marciato per le strade di Parigi, Lione, Marsiglia e altri luoghi, cantando “Questa è una dittatura della salute!” e “Niente vaccini, niente pass per la salute!” in proteste che includevano una vasta gamma di movimenti sociali e politici.

I fedeli comunisti hanno marciato con i sostenitori del Partito di unità nazionale di estrema destra e alcuni sostenitori del Movimento dei Gilet Gialli per opporsi a una nuova legge che impone al personale medico di vaccinarsi contro il Covid-19 e impone a chiunque voglia di entrare nel ristorante Persone in pubblico luoghi come bar e bar mostrano pass sanitari e treni ad alta velocità.

“Questo è un vaccino sperimentale. Non sappiamo quali effetti collaterali avrà su noi stessi o sui nostri figli”, ha detto Catherine Largo, un’assistente dentale di 42 anni che è legalmente obbligata a ottenere il vaccino prima dell’autunno, ma ha detto che avrebbe rifiutato in questo modo.

Il vaccino utilizzato in Francia è stato ampiamente testato in tutto il mondo ed è stato approvato dalle istituzioni mediche europee e francesi.

“Non riuscirò a trovare un altro lavoro perché cos’altro posso fare?”, ha detto quando è arrivata a una delle quattro proteste a Parigi sabato pomeriggio. “Dovremmo avere una scelta, dovremmo avere la libertà di scegliere.”

Sebbene la versione finale della legge sia stata annacquata lo scorso fine settimana, un piccolo numero di cittadini francesi si oppone ancora a norme che ritengono violino la loro libertà personale. Tuttavia, nonostante gli innumerevoli oppositori arrabbiati, la politica si è finora dimostrata efficace nell’aumentare i tassi di vaccinazione ed è stata riconosciuta dal pubblico in generale.

Secondo il sondaggio Ipsos-Sopra Steria condotto questo mese, oltre il 60% delle persone sostiene i pass sanitari per accedere ai luoghi pubblici e il 70% sostiene la vaccinazione obbligatoria degli operatori sanitari.

L’attivista anti-salute François Asselineau è risultato positivo al Covid-19 © AFP via Getty Images

Secondo le stime del ministero dell’Interno, sabato circa 204.000 persone hanno marciato per le strade della Francia, rispetto alle 161.000 di una settimana fa e alle 114.000 della settimana precedente.

Uno dei manifestanti scomparsi questa settimana era François Asselineau, il presidente del Partito Repubblicano Popolare che sosteneva la Brexit francese. Era un attivista entusiasta contro il pass sanitario e venerdì ha fatto il test per il Covid-19. Dopo essere stato positivo, poteva non partecipare alla sfilata di Parigi.

Il candidato presidenziale del 2022 ha dichiarato di avere “dolori muscolari, febbre e tosse” video È stato pubblicato sul sito web del suo partito, ma ha detto ai suoi seguaci di aver ottenuto ivermectina e idrossiclorochina come trattamenti.I due controversi scienziati della droga hanno affermato che non vi era alcun beneficio dimostrato per il Covid-19.

Macron ha annunciato l’espansione dell’uso dei pass sanitari nella campagna di vaccinazione, che sta perdendo slancio e la variante delta altamente contagiosa si sta diffondendo rapidamente.

Finora, la sua decisione di promuovere una dura strategia di vaccinazione sembra aver dato i suoi frutti. Secondo i dati del governo compilati da Covidtracker.fr, dopo essere rimasta ferma a circa 160.000 il mese scorso, la prima dose iniettata al giorno è salita a oltre 350.000.

Secondo i nostri dati mondiali, la Francia ha già superato gli Stati Uniti nella proporzione di popolazione completamente vaccinata-52%, rispetto al 50% negli Stati Uniti e al 56% nel Regno Unito.

solo il 7% è ricoverato Secondo i dati diffusi dal governo francese questa settimana, tra il 31 maggio e l’11 luglio, tutti i vaccini Covid-19 in Francia sono stati vaccinati.