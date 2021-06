Migliaia marciano a sostegno delle famiglie musulmane uccise nell’attacco di un camion canadese Reuters

L’attacco ha suscitato rabbia in Canada, i politici di tutte le parti hanno condannato il crimine, spingendo sempre più persone a chiedere un’azione per frenare i crimini di odio e l’islamofobia.

Alcune persone tenevano cartelli con la scritta “L’odio non ha casa qui” e “L’amore è meglio dell’odio”. Eventi simili si sono svolti in altre città dell’Ontario, la provincia più popolosa del Canada.

Le persone a Londra, nell’Ontario, hanno marciato per circa 7 chilometri (4,4 miglia) dal luogo in cui la famiglia è stata abbattuta alla vicina moschea, che è vicino a dove Witman è stato arrestato dalla polizia.

LONDRA, ONTARIO (Reuters)-Migliaia di persone hanno marciato venerdì per sostenere una famiglia musulmana canadese, uccise domenica scorsa da un uomo alla guida di un camioncino in un attentato, che la polizia ha definito un crimine d’odio.

© Reuters. L’11 giugno 2021, le persone hanno marciato dalla scena del crimine alla moschea in memoria di una famiglia musulmana che è stata uccisa in quello che la polizia ha definito un attacco motivato dall’odio a Londra, Ontario, Canada. REUTERS/Carlos Osorio 2/5

