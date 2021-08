Miglior ETF biotech per il quarto trimestre del 2021

Le aziende di biotecnologia utilizzano o modificano i processi biologici per creare nuovi farmaci o trattamenti.Questo Dipartimento di Biotecnologie Poiché molte aziende biotecnologiche in tutto il mondo hanno o stanno sviluppando potenziali vaccini contro il COVID-19, stanno attualmente ricevendo un’attenzione speciale. Alcune delle aziende biotecnologiche più famose includono Vertex Pharmaceuticals Inc. (Realta virtuale) E Regeneron Pharmaceutical Company (piovere).

Potrebbero esserci dei rischi nell’investire nel campo della biotecnologia. Le questioni scientifiche e normative coinvolte nell’ottenimento dell’approvazione della Food and Drug Administration (Food and Drug Administration) Può essere molto grande, il che rende rischioso e difficile prevedere quali titoli biotecnologici supereranno il mercato. Uno dei modi più semplici per investire in questo settore è attraverso un fondo negoziato in borsa delle biotecnologie (ETF). Questi fondi detengono un gran numero di azioni in società biotecnologiche e forniscono agli investitori un portafoglio diversificato in una transazione facile da eseguire.

Ci sono 10 ETF biotech scambiati negli Stati Uniti, esclusi inverso e ETF con leva E fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). La performance del settore delle biotecnologie misurata dal Nasdaq Biotechnology Index è in ritardo rispetto al mercato più ampio, con un rendimento totale del 28,0% negli ultimi 12 mesi, mentre l’S&P 500 ha un rendimento totale del 34,0% al 10 agosto 2021. Sulla base delle prestazioni dell’anno passato, l’ETF biotecnologico con le migliori prestazioni è l’ETF ARK Genome Revolution (arca). Abbiamo controllato i primi tre migliori ETF biotecnologici di seguito. Tutte le cifre sono al 10 agosto 2021.

Performance su un anno: 46,2%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,91%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 2.939.797

Patrimonio in gestione: 8,9 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 31 ottobre 2014

Emittente: ARK

ARKG è un ETF gestito attivamente Concentrati sulle aziende che dovrebbero trarre vantaggio dalla tecnologia genomica e dagli sviluppi scientifici che possono estendere e migliorare la qualità della vita umana e di altre. Il fondo offre opportunità di investimento per le società impegnate nell’editing genetico, nella terapia, nelle cellule staminali e nella bioinformatica e detiene circa 60 diversi tipi di titoli di crescita. Valore di mercato.

Le prime tre partecipazioni di ARKG includono Teladoc Health Inc. (Banca dati), che fornisce servizi di telemedicina; California Pacific Biosciences Corporation (Banca del Pacifico), il produttore di sistemi di sequenziamento genico e Fate Therapeutics Inc. (destino), un’azienda biofarmaceutica che sviluppa l’immunoterapia contro il cancro.

Rendimento in un anno: 39,5%

Tasso di spesa: 0,47%

Rendimento da dividendo annuale: 0,16%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 62.820

Patrimonio in gestione: 359,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 11 giugno 2019

Emittente: BlackRock Financial Management

IDNA è un fondo ibrido multi-azione che replica il NYSE FactSet Global Genomics and Immunobiopharmaceutical Index, composto da società che possono beneficiare della crescita e dell’innovazione a lungo termine nei campi della genomica, dell’immunologia e della bioingegneria. Il fondo investe in società dei mercati sviluppati ed emergenti, sebbene la maggior parte delle sue partecipazioni sia registrata negli Stati Uniti o in Germania.

Le maggiori partecipazioni di IDNA includono Moderna Inc. (Acido ribonucleico), una società farmaceutica e biotecnologica specializzata nella tecnologia dei vaccini a base di RNA messaggero; Intellia Therapeutics Inc. (Ora), una società di biotecnologie specializzata nella tecnologia di editing genetico CRISPR e le American Depositary Receipts garantite (Reazioni avverse) BioNTech SE (BNTX), un’azienda biotecnologica tedesca che produce immunoterapia.

Rendimento in un anno: 35,2%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 0,28%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 15.785

Patrimonio in gestione: $ 629,3 milioni

Data di costituzione: 20 dicembre 2011

Editore: VanEck

BBH tiene traccia dell’indice MVIS US Listed Biotechnology 25, che è un indice aziendale che coinvolge lo sviluppo, la produzione, la vendita e la commercializzazione di terapie basate su analisi genetiche e apparecchiature diagnostiche. Il fondo è altamente concentrato in pochi nomi e le prime 10 delle sue 24 partecipazioni rappresentano oltre il 60% di tutte le attività di investimento.

Le maggiori partecipazioni di BBH includono Moderna Inc.; Amgen (AMGN), un’azienda biofarmaceutica focalizzata sul trattamento di malattie gravi e intrattabili e che sponsorizza l’ADR di BioNTech SE.

