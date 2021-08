Miglior ETF Cina nel quarto trimestre del 2021

China Exchange Traded Fund (ETF). Detenendo azioni in un paniere di filiali della seconda economia mondiale, offre agli investitori un modo per diversificare geograficamente il proprio portafoglio di investimenti. Nonostante il gran numero di imprese statali in Cina, ci sono ancora molte aziende che commerciano pubblicamente lì, tra cui Tencent Holdings Co., Ltd. (700), China Ping An Insurance Group Co., Ltd. (601318), e China Yangtze Power Co., Ltd. (600900).

Alcuni titoli cinesi sono stati cancellati dalla borsa di New York (Borsa Valori di New York) Dopo che un ordine esecutivo firmato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel novembre 2020 vieta agli investitori statunitensi di investire in società cinesi presumibilmente legate all’esercito cinese. Sebbene il presidente degli Stati Uniti Joe Biden guidi la nuova amministrazione, le tensioni commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina continuano a rappresentare rischi per gli investitori in attività cinesi.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance del mercato azionario cinese è rimasta notevolmente indietro rispetto a quella del mercato azionario statunitense.

I migliori ETF cinesi che tracciano i rendimenti totali in un anno sono KGRN, ECNS e CHIQ.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente le azioni H di BYD Co., Ltd., ChinaSoft International Co., Ltd. e Alibaba Group Holding Co., Ltd..

Ci sono 17 ETF cinesi scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale).Misurata dall’indice MSCI China, la performance del mercato azionario cinese è chiaramente inferiore a quella del mercato azionario statunitense A partire dall’11 agosto 2021, il rendimento totale degli ultimi 12 mesi era del 2,4%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 era del 35,5%. Sulla base della performance dell’anno scorso, l’ETF cinese con la migliore performance nel quarto trimestre del 2021 è l’ETF KraneShares MSCI China Clean Technology Index (KGRN). Di seguito abbiamo studiato i tre migliori ETF cinesi. Tutte le cifre sono al 12 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 76,2%

Tasso di spesa: 0,79%

Rendimento da dividendo annuale: 0,01%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 67.818

Patrimonio in gestione: 197,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 13 ottobre 2017

Emittente: CICC

KGRN replica l’indice MSCI China IMI Environmental 10/40, che misura la performance dei titoli cinesi che generano almeno il 50% dei loro ricavi da prodotti e servizi vantaggiosi per l’ambiente. L’obiettivo dell’ETF è trarre profitto dai crescenti investimenti cinesi nelle tecnologie per l’energia pulita: il 44% del suo portafoglio è investito in industrie di beni di consumo discrezionali e il 23% e il 18% sono assegnati rispettivamente a società industriali e di tecnologia dell’informazione.

Le prime tre partecipazioni del fondo includono BYD Co., Ltd. (1211: HKG), una società di produzione; American Depositary Receipts garantiti di Classe A (Reazioni avverse) Di NIO Inc. (Wei Lai), una holding che progetta e produce veicoli elettrici e lo sponsor di classe A di XPeng Inc. ADR (Macchina elettrica), un produttore di auto elettriche.

Performance in un anno: 26,2%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuale: 3,21%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 19.763

Patrimonio in gestione: 92,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 28 settembre 2010

Emittente: BlackRock Financial Management

ECNS replica l’indice MSCI China Small-Cap, composto da società a piccola capitalizzazione situate in Cina. Grazie alla sua attenzione su questa parte del mercato azionario cinese, ECNS si distingue da molti altri ETF cinesi che si concentrano sulle più grandi società cinesi. Anche gli ETF sono altamente diversificati, con 280 posizioni e le prime 10 posizioni rappresentano poco meno del 20% delle attività di investimento.

Le maggiori partecipazioni di ECNS includono Chinasoft International Co., Ltd. (354: HKG), una società di software e IT; GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. (3800: HKG), un fornitore di energia verde e Dongyue Group Co., Ltd. (189: Hong Kong), un produttore di sostanze chimiche a base di fluoro e silicio.

Rendimento in un anno: 20,8%

Tasso di spesa: 0,65%

Rendimento da dividendo annuale: 0,07%

Volume giornaliero medio di tre mesi: 335,320

Patrimonio in gestione: $ 751.1 milioni

Data di costituzione: 30 novembre 2009

Emittente: Mirae Asset Global Investment Co., Ltd.

CHIQ replica l’indice MSCI China Consumer Discretionary 10/50, che misura la performance dei titoli azionari cinesi a grande e media capitalizzazione Discrezionalità del consumatore Titoli. L’ETF ha fornito esposizione a poco più di 80 società cinesi di beni voluttuari e ha utilizzato efficacemente la crescente ricchezza e il potere d’acquisto della popolazione del paese.

Le prime tre partecipazioni di CHIQ includono Alibaba Group Holdings Limited (9988: HKG), e-commerce, infrastrutture Internet, servizi finanziari online e fornitori di servizi di contenuti Internet; azioni di classe B di Meituan (3690: HKG), una piattaforma di e-commerce e ADR sponsorizzato di livello A di NIO Inc.

