Miglior ETF crescita per il quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa di crescita (ETF) È uno di questi Due tipi di ETF, L’altro è un valore ETF. Gli ETF crescita mirano a investire in un paniere di azioni le cui società sottostanti hanno il potenziale per una rapida crescita, piuttosto che in azioni i cui prezzi sono relativamente sottovalutati. Le società in crescita in questi fondi includono Microsoft Corporation (Servizi finanziari Microsoft), DocuSign Inc. (documento) He Micron Technology (mu)Attesa.Sebbene questi ETF possano fornire rendimenti superiori alla media, corrono anche maggiori rischi perché una rapida crescita è spesso accompagnata da maggiori volatilità, Soprattutto durante i periodi di debolezza economica.Per gli investitori che cercano investimenti regolari, questi ETF potrebbero non essere gli strumenti migliori Reddito da investimentoQuesto perché molte aziende in crescita reinvestono i loro guadagni nella crescita futura invece di pagare dividendi Ai loro azionisti.

Punti chiave I titoli in crescita hanno registrato prestazioni leggermente migliori rispetto al mercato più ampio nell’ultimo anno.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono PSI, FYC e PTF.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Advanced Micro Devices Inc., Translate Bio Inc. ed EPAM Systems Inc..

Ci sono 76 Beta intelligente ETF sulla crescita scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, e fondi con meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)Smart Beta è una strategia di investimento che può beneficiare di investimenti passivi e attivi. Lo Smart Beta Fund cerca di replicare passivamente l’indice utilizzando uno schema di ponderazione alternativo basato sulla liquidità, quantità di moto, valore, Crescere, O altre caratteristiche tipiche Investimento del fattore.

I titoli di crescita misurati dall’indice di crescita S&P 500 hanno registrato prestazioni leggermente migliori rispetto al mercato più ampio nell’ultimo anno. Al 16 agosto 2021, il rendimento totale di monitoraggio a 1 anno dell’indice era del 35,3%, mentre il rendimento totale di monitoraggio a 1 anno dell’S&P 500 era del 34,9%. In base alla performance dell’anno passato, l’ETF di crescita più performante è Invesco Dynamics Semiconductor ETF (PSI). Abbiamo studiato i seguenti 3 ETF con la migliore crescita. Tutte le cifre seguenti sono aggiornate al 16 agosto 2021.

Performance in un anno: 54,3%

Tasso di spesa: 0,57%

Rendimento da dividendo annuale: 0,14%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 46.086

Patrimonio in gestione: $ 662,4 milioni

Data di costituzione: 23 giugno 2005

Emittente: Invesco

PSI cerca di replicare il Dynamic Semiconductor Intellidex Index, che è composto da 30 società di semiconduttori statunitensi che sono state selezionate utilizzando vari fattori di investimento, tra cui prezzo e slancio degli utili, qualità, comportamento di gestione e valore. L’ETF investe almeno il 90% del proprio patrimonio nelle azioni che compongono l’indice. Fornisce esposizione al rischio per le aziende che sono principalmente impegnate nella produzione di semiconduttori. I fondi multi-azione investono sia in titoli value che in titoli growth, ma preferiscono questi ultimi. Le sue prime tre partecipazioni includono Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Qualcomm (Qualcomm) e Broadcom (AVGO), questi tre sono tutti produttori di semiconduttori.

Rendimento in un anno: 50,3%

Tasso di spesa: 0,71%

Rendimento da dividendo annuale: 0,10%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 43.754

Patrimonio in gestione: $ 386,8 milioni

Data di costituzione: 19 aprile 2011

Emittente: First Trust

FYC mira a monitorare l’indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Growth, che è composto da titoli che soddisfano determinati criteri di investimento nell’indice Nasdaq US 700 Small Cap Growth, tra cui l’andamento dei prezzi, il rapporto tra i prezzi di vendita e la crescita delle vendite. L’ETF fornisce Azioni a piccola capitalizzazione Titoli ad alto potenziale di crescita.Il settore della tecnologia dell’informazione riceve la più grande distribuzione, seguito da sanità e Discrezionalità del consumatoreLe sue tre principali partecipazioni includono Translate Bio Inc. (TBIO), una società di terapia mRNA; Atkore Inc. (Potenza d’attacco), un produttore di prodotti in metallo e soluzioni idrauliche elettriche e Perficient Inc. (PRFT), una società di consulenza digitale globale.

Performance in un anno: 49,8%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio 3 mesi: 11.531

Patrimonio in gestione: 280,7 milioni di dollari

Data di costituzione: 12 ottobre 2006

Emittente: Invesco

PTF replica l’indice Dorsey Wright Technology Leaders, che identifica i titoli che stanno ottenendo buoni risultati ed è composto da almeno 30 titoli dell’indice di riferimento Nasdaq US.L’indice usa Forza relativa Misura lo slancio di un titolo. Gli ETF di solito investono almeno il 90% del loro patrimonio nei titoli che compongono l’indice. L’industria del software ha ricevuto la maggior parte delle allocazioni nel fondo, seguita dalle industrie dei semiconduttori e dei servizi IT. PTF investe in aziende di tutto il mondo Valore di mercato Preferire aziende con un forte potenziale di crescita piuttosto che aziende con forti caratteristiche di valore. Le sue prime tre partecipazioni includono EPAM Systems Inc. (Agenzia per la protezione ambientale), fornitore globale di servizi di ingegneria e sviluppo software di piattaforme digitali; Intuition (INTU), uno sviluppatore di soluzioni software per la gestione aziendale e finanziaria e le azioni di classe A di Cloudflare Inc. (rete), un fornitore globale di servizi cloud.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.