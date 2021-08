Miglior ETF europeo nel quarto trimestre del 2021

L’Europa ospita alcune delle aziende più grandi e conosciute al mondo, tra cui Nestlé SA (NESNA), Volkswagen (giuramento 3) e SAP SE (linfa). Gli investitori che cercano un’ampia esposizione al mercato europeo possono prendere in considerazione l’acquisto di fondi negoziati in borsa (ETF). Gli ETF incentrati sull’Europa offrono alle società di questo mercato un’esposizione diversificata e aiutano a ridurre i rischi normalmente associati all’investimento in singoli titoli.

Punti chiave La performance dei mercati azionari europei nell’ultimo anno è rimasta indietro rispetto a quella dei mercati azionari statunitensi.

Gli ETF europei che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono EWO, DFE ed EWUS.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono Erste Group Bank AG, Ferrexpo PLC e Rightmove PLC.

Ci sono 38 ETF europei negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari USA (Scala di gestione patrimoniale). Il mercato azionario europeo, misurato dall’indice MSCI Europe, è rimasto indietro rispetto al mercato azionario statunitense negli ultimi mesi 12. A partire dal 2 agosto 2021, il rendimento totale era del 32,5%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 era del 35,2%. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF europeo con la migliore performance è l’iShares MSCI Austria ETF (Organizzazione Europea del Lavoro). Abbiamo controllato i primi tre migliori ETF europei di seguito. Tutte le cifre sono aggiornate al 2 agosto 2021.

Performance in un anno: 68,4%

Tasso di spesa: 0,51%

Rendimento da dividendo annuale: 1,76%

Volume giornaliero medio di tre mesi: 37.157

Patrimonio in gestione: 82,1 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 12 marzo 1996

Emittente: BlackRock Financial Management

EWO replica l’indice MSCI Austria IMI 25/50, che mira a misurare le prestazioni di varie società che operano sul mercato austriaco. L’ETF offre un’ampia esposizione all’economia austriaca, ma è fortemente orientata verso finanza, materiali, industria, energia e servizi pubblici.

Obiettivo del fondo Azioni di valore E potrebbe essere la scelta migliore per gli investitori che cercano esposizione a un particolare mercato austriaco. Le sue prime tre partecipazioni sono Erste Group Bank AG (EBS: sei), fornitore di servizi finanziari; OMV AG (OMV: Sei), una società globale di petrolio, gas e petrolchimico; e le azioni di classe A di VERBUND AG (VER: VI), un fornitore di energia elettrica.

Performance in un anno: 51,7%

Tasso di spesa: 0,58%

Rendimento da dividendo annuo: 2,40%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 14.454

Patrimonio in gestione: $ 352.9 milioni

Data di costituzione: 16 giugno 2006

Editore: Wisdom Tree

DFE tiene traccia del WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index, che rappresenta Azioni a piccola capitalizzazione Società del settore dei dividendi europei. Le società nell’indice rappresentano il 25% più basso della capitalizzazione di mercato dell’indice WisdomTree Europe Dividend, escluse le 300 società più grandi. Le partecipazioni sono ponderate in base al dividendo annuale pagato.

Le maggiori partecipazioni di DFE includono Ferrexpo PLC (Forex: Londra), una società mineraria e di commercio di materie prime con sede in Svizzera; ChemoMetec A/S (Chimica: monossido di carbonio), un produttore di strumenti analitici con sede in Danimarca e Jupiter Fund Management Company (JUP:LON), un gruppo di gestione di fondi con sede nel Regno Unito.

Performance in un anno: 49,3%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuo: 1,33%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 19,889

Patrimonio in gestione: 1252 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 25 gennaio 2012

Emittente: BlackRock Financial Management

EWUS replica l’indice MSCI UK Small-Cap, che misura la performance dei titoli a piccola capitalizzazione, e la sua capitalizzazione di mercato rappresenta il 14% inferiore del mercato azionario britannico. L’ETF offre esposizione a piccole società pubbliche con sede nel Regno Unito, rendendolo un efficace Puro gioco A proposito dell’economia britannica. I settori che ricevono la maggiore allocazione nel fondo includono l’industria, i beni voluttuari e la finanza.

Le prime tre partecipazioni del fondo sono Rightmove PLC (RMV: LON), fornitore di portali immobiliari online; Intermediate Capital Group Co., Ltd. (ICP: LON), una società di gestione patrimoniale alternativa globale e DS Smith PLC (SMDS:LON), una multinazionale di imballaggi.

