Miglior ETF giapponese nel quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa (ETF) Concentrarsi sull’offrire agli investitori un’esposizione alla crescita economica e ai profitti commerciali del paese.Il Giappone è uno di questi La più grande economia del mondoNonostante la crisi finanziaria del 1991, la successiva “Persi dieci anni“La crescita è lenta e continua a combattere le pressioni deflazionistiche. Il paese ha molte grandi e note multinazionali, tra cui Honda Motor Co. (HMC) e Sony Group Corporation (Sony). Gli ETF giapponesi offrono agli investitori l’opportunità di trarre profitto dalla crescita di queste attività e di molte altre società.

È passato quasi un anno da quando Shinzo Abe si è dimesso da primo ministro del Giappone a causa di problemi di salute dopo essere entrato in carica per quasi otto anni.Questa è l’elezione ininterrotta più lunga nella storia del leader giapponese. Abe successe il suo stretto assistente Yoshihide Suga, che era il successore preferito. Con la vaccinazione lenta e l’aumento dei casi di COVID-19 nel paese, Suga è sotto pressione per implementare un altro pacchetto di incentivi economici.

Punti chiave Nell’ultimo anno, il mercato azionario giapponese ha sottoperformato il mercato in generale.

Gli ETF giapponesi che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono DXJ, HEWJ e DBJP.

Il primo e l’ultimo di questi ETF hanno le partecipazioni più alte di Toyota Motor Corporation, e il secondo con le partecipazioni più alte sono le azioni dell’ETF iShares MSCI Japan.

Ci sono nove diversi ETF giapponesi scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di dollari USA (Scala di gestione patrimoniale). Questi ETF detengono solo azioni di società nazionali, non debito societario o titoli di stato giapponesi.

Misurato dall’indice MSCI Japan, il mercato azionario giapponese ha sottoperformato il mercato azionario statunitense negli ultimi 12 mesi.A partire dal 3 agosto 2021, il rendimento totale era del 26,8%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 era del 36,3%. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF giapponese con la migliore performance è WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (Taxi). Di seguito abbiamo ricercato i tre migliori ETF giapponesi. Tutte le cifre sono al 3 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 35,3%

Tasso di spesa: 0,48%

Rendimento da dividendo annuale: 2,08%

Volume medio giornaliero su tre mesi: 398,231

Patrimonio in gestione: 1,8 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 16 giugno 2006

Editore: Wisdom Tree

DXJ segue l’indice WisdomTree Japan Hedged Stock, che mira a fornire esposizione alle azioni giapponesi compensando gli effetti delle fluttuazioni del valore relativo dello yen e del dollaro USA. L’ETF si concentra sulle società giapponesi che pagano dividendi, dando priorità agli esportatori. Il fondo utilizza anche la strategia di copertura valutaria utilizzata nel suo indice per eliminare l’impatto delle variazioni del valore dello yen. Gli ETF sono un’opzione interessante per gli investitori che credono che il tasso di cambio yen-dollaro possa indebolirsi ma vogliono comunque investire nel mercato azionario giapponese.

Il più grande campo di investimento di DXJ è il settore industriale, seguito dai settori dei beni di consumo discrezionali e finanziari. Utilizza una strategia ibrida, investendo in valore e Titoli in crescita più Azioni a grande capitalizzazione società. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Toyota Motor Corporation (7203: TKS), un produttore automobilistico globale; Mitsubishi UFJ Financial Group (8306: TKS), una holding di servizi finanziari globali e Sumitomo Mitsui Financial Group (8316: TKS), una banca multinazionale e una società di servizi finanziari.

Rendimento in un anno: 28,5%

Tasso di spesa: 0,51%

Rendimento da dividendo annuale: 1,08%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 183.091

Patrimonio in gestione: 518 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 31 gennaio 2014

Emittente: BlackRock Financial Management

HEWJ replica l’indice MSCI Japan 100% Hedged Dollar, composto da società giapponesi di grandi e medie dimensioni Ridurre l’impatto delle fluttuazioni tra il valore dello yen e il valore del dollaro USA. Gli ETF offrono un’ampia esposizione a una gamma di azioni giapponesi. Il settore industriale ha la più alta allocazione nel fondo, seguito dai settori dei beni voluttuari e delle tecnologie dell’informazione. Come il suo indice, HEWJ adotta una strategia di copertura valutaria per ridurre il rischio di fluttuazioni del valore relativo dello yen.Segue anche una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valore Principalmente titoli a grande capitalizzazione.

Il fondo stesso non investe in singoli titoli. Ha investito in iShares MSCI Japan ETF (rivista elettronica) E utilizzare vari derivati ​​per fornire copertura valutaria. I primi tre detenuti da EWJ sono Toyota Motor Corporation; Sony Group Corporation (6758: TKS), multinazionale produttrice e distributrice di prodotti elettronici e Keyence Corporation (6861: TKS), un produttore di automazione industriale e apparecchiature di collaudo.

Rendimento in un anno: 28,3%

Tasso di spesa: 0,46%

Rendimento da dividendo annuale: 2,41%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 9,545

Patrimonio in gestione: 187 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 9 giugno 2011

Emittente: Deutsche Bank

DBJP replica l’indice MSCI Japan Dollar Hedged, che rappresenta l’approssimazione della copertura valutaria della performance dell’indice MSCI Japan. Gli ETF forniscono esposizione al mercato azionario giapponese escludendo gli effetti delle fluttuazioni valutarie tra lo yen giapponese e il dollaro USA. Ciò significa che gli investitori americani possono realizzare profitti in dollari dai guadagni del mercato azionario giapponese senza preoccuparsi delle variazioni del valore dello yen.

Il più grande settore di DBJP è l’industria, seguita dai beni di consumo non essenziali e dalla tecnologia dell’informazione. Segue una strategia mista di investimento in titoli growth e value che sono principalmente grandi società. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Toyota Motor Corporation, Sony Group Corporation e Keynes Corporation.

