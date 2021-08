Miglior ETF indiano nel quarto trimestre del 2021

Indian Exchange Traded Fund (ETF). Possedendo una serie di società nel secondo paese più popoloso del mondo e in uno dei più grandi mercati emergenti del mondo, offre agli investitori un modo per diversificare geograficamente i propri portafogli di investimento globali. ETF India Tieni traccia delle prestazioni di un paniere di azioni scambiate sulla Borsa nazionale dell’India (Se). Alcune delle più grandi aziende indiane includono la Indian Petroleum Corporation (Comitato Olimpico Internazionale), Bharat Petroleum Company (BPCL) Hetata Motors Co., Ltd. (Motori Tata). Negli ultimi mesi, l’India è stata gravemente colpita dalla pandemia di COVID-19 e si prevede che il paese riceverà milioni di dosi di nuovi vaccini ad agosto. I rendimenti e i rischi delle economie di mercato emergenti possono essere elevati e, a causa della pandemia, i rendimenti e i rischi dell’India sono maggiori.

Punti chiave Nell’ultimo anno, il mercato azionario indiano ha sovraperformato il mercato.

Gli ETF indiani con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono SMIN, EPI e NFTY.

Le partecipazioni più elevate di questi fondi sono rispettivamente SRF Ltd., Infosys Ltd. e Tech Mahindra Ltd..

Ci sono 8 ETF indiani scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, e i fondi con meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)Si prega di notare che gli obiettivi di questi fondi sono azioni indiane e non obbligazioni. Misurato dall’indice MSCI India, le azioni indiane hanno sovraperformato il mercato, con un rendimento totale del 45,1% negli ultimi 12 mesi, mentre l’indice S&P 500 ha un rendimento totale del 34,0% al 12 agosto 2021. Sulla base della performance dell’anno scorso, l’ETF indiano con la migliore performance è l’iShares MSCI India Small-Cap ETF (Xiao Ming). Di seguito abbiamo controllato i 3 migliori ETF indiani. Tutte le cifre sottostanti si riferiscono al 13 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 71,5%

Tasso di spesa: 0,81%

Rendimento da dividendo annuale: 0,09%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 64.369

Patrimonio in gestione: 315,7 milioni di dollari

Data di costituzione: 8 febbraio 2012

Emittente: BlackRock Financial Management

SMIN replica l’indice MSCI India Small Cap, che misura Azioni a piccola capitalizzazione Una società che rappresenta il 14% inferiore del mercato azionario indiano. L’ETF offre un’esposizione diversificata a piccole società quotate in India. Il fondo detiene un portafoglio relativamente ampio di azioni, principalmente nei settori dei materiali, industriale e finanziario. Il fondo segue una strategia mista, investendo in crescita e Azioni di valoreLe prime tre partecipazioni del fondo includono SRF Ltd. (503806: Buono), un produttore di prodotti chimici industriali e speciali; Crompton Greaves Consumer Electronics Co., Ltd. (539876: Bene), produttori di elettrodomestici e altri beni di consumo e Mphasis Co., Ltd. (526299: Bene), un fornitore di servizi IT.

Performance in un anno: 54,4%

Tasso di spesa: 0,84%

Rendimento da dividendo annuale: 0,70%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 479.755

Patrimonio in gestione: 875,8 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 22 febbraio 2008

Editore: Wisdom Tree

L’EPI replica l’indice di redditività WisdomTree India, un indice ponderato di base utilizzato per misurare le prestazioni di società redditizie registrate e negoziate in India e idonee per l’acquisto da parte di investitori stranieri. Gli ETF forniscono un approccio incentrato sulla valutazione al mercato azionario indiano, attraverso guadagni piuttosto che Valore di mercatoSi concentra su Azioni a grande capitalizzazione Le aziende dell’intera economia indiana, tra cui le industrie finanziarie, informatiche e dei materiali ricevono la più grande distribuzione tra centinaia di aziende. Le prime tre partecipazioni del fondo includono Infosys Ltd. (500209: Buono), fornitore di servizi software e di consulenza IT; Housing Development Finance Co., Ltd. (500010: Buono), fornitore di finanziamenti per l’edilizia abitativa e Reliance Industries Ltd. (500325: Buono), un produttore di prodotti petrolchimici, fibre sintetiche, tessili, ecc.

Performance in un anno: 52,3%

Tasso di spesa: 0,80%

Rendimento da dividendo annuale: 0,36%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 1.851

Patrimonio in gestione: 78,5 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 14 febbraio 2012

Emittente: First Trust

NFTY è un fondo di grandi dimensioni che mira all’indice di peso uguale NIFTY 50. L’indice è una raccolta equamente ponderata dei 50 titoli più grandi e più liquidi quotati alla Borsa nazionale dell’India. NFTY è un ETF ibrido che combina titoli value e growth. I settori finanziario, dei materiali e dei beni di consumo discrezionali detengono maggiormente nel portafoglio del fondo. Le maggiori partecipazioni del fondo includono Tech Mahindra Ltd. (532755: Bene), una società di outsourcing di elaborazione IT e aziendale; Tata Steel Co., Ltd. (500470: Buono) una società produttrice di acciaio e Bharti Airtel Ltd. (532454: Buono), una società di servizi di telecomunicazioni.

