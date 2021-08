Miglior ETF Investment Grade Corporate Bond per il quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa (ETF) Non è esclusivamente per uso di magazzino.inoltre ETF obbligazionario Investire esclusivamente in titoli a reddito fisso.Gli investitori che desiderano ottenere obbligazioni societarie relativamente a basso rischio possono prendere in considerazione Grado d’investimento Gli ETF sulle obbligazioni societarie vengono utilizzati per acquistare debito di alta qualità da società con una forte solidità e stabilità finanziaria. Esempi dei tipi di società le cui obbligazioni sono incluse in questi ETF includono Verizon Communications Inc. (VZ), Gruppo Goldman Sachs (GS), e Wells Fargo & Co. (Centro finanziario mondiale). Queste società hanno rating creditizi relativamente elevati, il che indica un basso rischio di insolvenza.Per questo motivo, questi ETF possono fornire potenti Difensiva Oltre al portafoglio.

Punti chiave Lo scorso anno, il settore delle obbligazioni societarie investment grade ha sottoperformato il mercato in generale.

I migliori ETF sulle obbligazioni societarie investment grade per il quarto trimestre del 2021 sono IGBH, IGHG e LQDH.

Le principali partecipazioni di questi ETF sono iShares 10+ year investment grade corporate bond ETF, obbligazioni emesse da Goldman Sachs, E iShares iBoxx $ titoli ETF obbligazionari corporate investment grade.

Ci sono 63 diversi ETF di obbligazioni societarie investment grade scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale).

Il settore delle obbligazioni societarie investment grade, misurato dall’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond, ha nettamente sottoperformato il mercato azionario statunitense negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale dell’1,8%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 è stato del 36,3%. 3 agosto 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sulle obbligazioni societarie investment grade con la migliore performance nel quarto trimestre del 2021 è l’ETF sulle obbligazioni societarie a lungo termine con copertura del tasso di interesse di iShares (Banca commerciale internazionale). Abbiamo studiato i seguenti tre migliori ETF sulle obbligazioni societarie investment grade. Tutte le cifre sono al 3 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 10,3%

Tasso di spesa: 0,16%

Rendimento da dividendo annuale: 2,06%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 97.889

Patrimonio in gestione: $ 772,5 milioni

Data di costituzione: 22 luglio 2015

Emittente: BlackRock Financial Management

IGBH offre esposizione a obbligazioni societarie investment grade statunitensi a lungo termine.Attualmente funge da ETF gestito attivamente, Sebbene preveda di iniziare a seguire l’indice BlackRock delle obbligazioni societarie a lungo termine con copertura del tasso di interesse tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021.Il fondo investe in obbligazioni societarie con rating investment grade, e il suo residuo data di scadenza Più di 10 anni. La maggior parte delle attività che detiene ha una scadenza residua di oltre 20 anni.La maggiore esposizione del fondo sono le obbligazioni emesse da società operanti nel settore dei beni di prima necessità.

IGBH adotta inoltre una strategia basata su regole per ridurre il rischio di tasso di interesse. Detiene l’ETF obbligazionario corporate investment grade iShares a 10+ anni (IGLB) E mantenendo posizioni corte sui tassi di interesse Scambio. Le prime tre obbligazioni detenute da IGLB includono quelle emesse dalle seguenti società: AT&T Inc. (tonnellata), una holding di comunicazioni e intrattenimento digitale; Verizon Communications, una holding di comunicazioni, informazioni e intrattenimento; e Comcast (CMCSA), un gruppo globale di media e tecnologia.

Rendimento in un anno: 7,2%

Tasso di spesa: 0,30%

Rendimento da dividendo annuale: 2,44%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 120.497

Patrimonio in gestione: 920,7 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 5 novembre 2013

Editore: ProShares

IGHG replica l’indice FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Interest Rate Hedging), che consiste in una posizione lunga in obbligazioni societarie investment grade statunitensi e di società estere denominate in USD e una posizione corta in obbligazioni del Tesoro statunitensi. Gli ETF forniscono esposizione a obbligazioni societarie investment grade diversificate e utilizzano posizioni corte in buoni del Tesoro USA futures Puntare al rischio di tasso di interesse zero.Mirando a realizzare obbligazioni, tende a fornire una sensibilità ai tassi di interesse inferiore rispetto alle obbligazioni a breve termine periodo zero.

Le prime tre detenute da IGGHG sono obbligazioni emesse dalle seguenti società: Global investment bank Goldman Sachs; GE Capital International Funding è una controllata di General Electric Co., una società industriale multinazionale.dare); e Pfizer (PTFE), una multinazionale farmaceutica.

Rendimento in un anno: 6,2%

Tasso di spesa: 0,24%

Rendimento da dividendo annuo: 1,83%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 41.811

Patrimonio in gestione: 571,1 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 27 maggio 2014

Emittente: BlackRock Financial Management

LQDH è un ETF che offre esposizione a obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari USA. Attualmente è gestito attivamente, ma presto prevede di iniziare a seguire l’indice delle obbligazioni societarie con copertura del tasso di interesse BlackRock. Il fondo segue una strategia basata su regole che mira a ridurre il rischio di tasso di interesse mediante posizioni corte in swap sui tassi di interesse. Investe in obbligazioni societarie con scadenze residue che vanno da meno di un anno a più di 20 anni. Tuttavia, la sua maggiore esposizione al rischio sono le obbligazioni con una scadenza residua di 20 anni o più.

Al momento, la più grande configurazione di settore di LQDH è costituita da obbligazioni emesse da società che forniscono servizi bancari, seguite da obbligazioni emesse da società di beni di prima necessità e obbligazioni emesse da società di comunicazioni. Il fondo stesso non investe in queste obbligazioni, ma attraverso la detenzione di iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Le prime tre partecipazioni LQD sono obbligazioni emesse da Bank of America (BAC), una banca di investimento e una holding di servizi finanziari; JPMorgan Chase & Co. (JP Morgan), una banca di investimento e holding di servizi finanziari e Verizon Communications.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.