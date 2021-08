Miglior ETF obbligazionario ad alto rendimento per il quarto trimestre del 2021

Le obbligazioni ad alto rendimento possono essere uno strumento interessante per gli investitori perché pagano tassi di interesse più elevati rispetto alle obbligazioni investment grade. d’altra parte, Obbligazioni ad alto rendimento (Noti anche come obbligazioni “spazzatura”) c’è anche una maggiore possibilità Violazione del contratto Rispetto alle obbligazioni investment grade, il che le rende un complemento più rischioso per il portafoglio di investimento.Investitori che cercano di beneficiare di pagamenti di interessi più elevati su obbligazioni ad alto rendimento, controllando al contempo alcuni dei rischi nei seguenti modi diversificazione Può investire in un paniere di obbligazioni ad alto rendimento in fondi negoziati in borsa (ETF).

Punti chiave Nell’ultimo anno, le obbligazioni ad alto rendimento hanno sottoperformato il mercato.

Gli ETF obbligazionari ad alto rendimento con il miglior rendimento totale a un anno sono HYLD, HYGV e FALN.

Le partecipazioni massime di questi ETF sono Azioni di PGIM Global High Yield Fund, obbligazioni emesse da CSC Holdings LLC e obbligazioni emesse da Occidental Petroleum.

Ci sono 40 ETF obbligazionari ad alto rendimento scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). La performance delle obbligazioni ad alto rendimento misurata dall’indice Bloomberg Barclays US Corporate High Yield è in ritardo rispetto al mercato più ampio, con un rendimento totale del 9,8% negli ultimi 12 mesi, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 3 agosto è del 34,5%. giugno 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF obbligazionario ad alto rendimento con la migliore performance nel quarto trimestre del 2021 è l’ETF High Yield (ripiano). Di seguito abbiamo studiato i tre migliori ETF obbligazionari ad alto rendimento. Tutte le cifre sono al 6 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 17,7%

Tasso di spesa: 1.29%

Rendimento da dividendo annuale: 7,66%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 21.257

Patrimonio in gestione: 132,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 30 novembre 2010

Emittente: concetto di negoziazione in borsa

HYLD è un ETF gestito attivamente con l’obiettivo di obbligazione spazzaturaIl suo obiettivo principale è generare un reddito corrente elevato piuttosto che inseguire l’apprezzamento del capitale.Utilizza un metodo di selezione del credito basato sul valore per concentrarsi sugli emittenti più piccoli meno competitivi sul mercato.Nell’ambito della sua strategia di gestione del rischio, il fondo considera molti fattori, tra cui l’ambiente macroeconomico e del ciclo economico, i rischi di credito e di tasso di interesse e Rischio speciale Emittente specifico.

Le maggiori partecipazioni di HYLD includono PGIM Global High Yield Fund (GHY), investendo in obbligazioni ad alto rendimento di emittenti di tutto il mondo, tra cui Mercati emergenti; azioni PGIM High Yield Bond Fund (DSI), investita principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e obbligazioni emesse da JBS USA LUX / JBS USA Finance Inc., una controllata della società brasiliana di lavorazione della carne JBS SA (JBSAYLo scopo di) è emettere titoli di debito, rimborsare linee di credito esistenti ed effettuare acquisizioni.

Performance in un anno: 12,4%

Tasso di spesa: 0,37%

Rendimento da dividendo annuo: 5,85%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 74,123

Patrimonio in gestione: $ 382,2 milioni

Data di costituzione: 17 luglio 2018

Emittente: Northern Trust

HYGV replica il Northern Trust High Yield Value Score US Corporate Bond Index, che misura la performance di un’ampia gamma di obbligazioni societarie ad alto rendimento che sono state selezionate per valore, qualità e liquidità. Gli ETF utilizzano un metodo per valutare gli emittenti obbligazionari in base a fattori quali valutazione, solvibilità, efficienza di gestione e redditività. Stabilisce inoltre limiti su singole obbligazioni, emittenti, settori e altre caratteristiche. La maggiore allocazione del fondo è costituita da obbligazioni emesse da società operanti nel settore industriale, e poco più di un terzo delle obbligazioni da esse detenute ha scadenza compresa tra 7 e 10 anni.

Le principali partecipazioni del fondo includono obbligazioni emesse dalle seguenti società: CSC Holdings LLC (C06), una holding con sede a Singapore, che fornisce servizi di telefonia fissa e di telecomunicazioni; Weatherford International Limited (Programma alimentare mondiale), fornitore di attrezzature e servizi per giacimenti petroliferi e NFP Corp., fornitore di servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo.

Rendimento in un anno: 12,3%

Tasso di spesa: 0,25%

Rendimento da dividendo annuale: 4,13%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 862,525

Patrimonio in gestione: 3 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 14 giugno 2016

Emittente: BlackRock Financial Management

FALN replica l’indice Bloomberg Barclays US High-Yield Fallen Angel 3% Cap, che è composto da obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in dollari USA precedentemente detenute con rating investment grade.Si considerano le obbligazioni detenute dall’ETF Angelo caduto, Ha perso il suo status di investimento ed è stato riclassificato come spazzatura. Queste obbligazioni hanno storicamente dimostrato una qualità creditizia superiore rispetto ad altri mercati obbligazionari ad alto rendimento.

Il fondo investe in diversi tipi di obbligazioni ad alto rendimento durata Attraverso i mercati sviluppati. Le sue principali partecipazioni includono obbligazioni emesse dalle seguenti società: Occidental Petroleum (Ossigenazione), una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas; Sprint Capital Corp. è una sussidiaria della società di comunicazioni wireless T-Mobile US Inc. (TMUS) e Kraft Heinz Foods Co., Ltd., una consociata di Kraft Heinz Foods (diverso).

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.