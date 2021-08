Miglior ETF sanitario per il quarto trimestre del 2021

Healthcare Exchange Traded Fund (ETF) Investire in un pacchetto di azioni sussidiarie che forniscono servizi medici, sviluppano attrezzature mediche o farmaci, forniscono assicurazioni mediche o promuovono la fornitura di cure mediche ai pazienti.Alcune aziende famose sono Industria sanitaria Compreso UnitedHealth Group Inc. (Dipartimento della Salute delle Nazioni Unite), Pfizer (PTFE) e Merck (MRK). Poiché la maggior parte dei servizi e dei prodotti sanitari sono generalmente considerati necessità e non acquistati a volontà, il settore sanitario è considerato non ciclico. Ciò può conferire agli ETF sanitari una posizione forte nei portafogli difensivi.

Punti chiave Nell’ultimo anno, il settore sanitario ha sottoperformato il mercato.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono CNBS, YOLO e GERM.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono le azioni di Classe A di Tilray Inc., Village Farms International Inc. e Moderna Inc. rispettivamente.

Il settore degli ETF sanitari è composto da circa 36 diversi ETF negoziati solo negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, e fondi con investimenti inferiori a 50 milioni di dollari. Patrimonio in gestione (AUM)Al 12 agosto 2021, la performance del settore sanitario misurata dall’indice S&P 500 Healthcare Industry Index è in ritardo rispetto al mercato più ampio, con un rendimento totale del 26,1% negli ultimi 12 mesi, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 è 34,0%. Sulla base della performance dell’anno passato, il miglior ETF per la salute è l’ETF Amplify Seymour Cannabis (Radio nazionale cinese). Abbiamo controllato i primi 3 ETF sanitari di seguito. Tutte le cifre sottostanti sono del 13 agosto.

Rendimento in un anno: 79,6%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,46%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 80.908

Patrimonio in gestione: $ 137,6 milioni

Data di costituzione: 23 luglio 2019

Emittente: espandere gli investimenti

La CNBS cerca di fornire agli investitori un’esposizione all’industria globale della cannabis. Almeno l’80% delle sue partecipazioni è investito in società che generano il 50% o più delle loro entrate dalla cannabis e dalla produzione di cannabis e dai prodotti e servizi correlati. Molte di queste aziende producono prodotti a base di cannabis incentrati sulle esigenze mediche.Gli ETF gestiti attivamente investono in un paniere di azioni nell’intera gamma di valori di mercato, da Microcap Azioni a grande capitalizzazione, inclusa l’esposizione a società che si concentrano sulla marijuana medica e sui farmaci terapeutici. Circa la metà delle sue attività rappresenta la coltivazione e la vendita al dettaglio dell’industria della cannabis o della tecnologia agricola. Il fondo investe in titoli growth e value. Le sue prime tre partecipazioni includono Tilray Inc. (Toray), una società canadese di prodotti farmaceutici e di cannabis; azioni di classe A di WM Technology Inc. (carta geografica), un fornitore di tecnologia e software per l’industria della cannabis e Canopy Growth Corp. (Erbaccia: TSE), un produttore di marijuana medica.

Rendimento in un anno: 49,6%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,59%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 126.012

Patrimonio in gestione: 308,8 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 17 aprile 2019

Emittente: AdvisorShares

YOLO è un fondo a gestione attiva che mira a fornire un apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in titoli azionari di cannabis. Detiene azioni in società nazionali ed estere, ma è principalmente concentrato in società negli Stati Uniti e in Canada. Come la già citata CNBS, il portafoglio di YOLO comprende anche società focalizzate sulla cannabis terapeutica e medicinale. Gli ETF seguono una strategia ibrida, investendo in valore e Titoli in crescita Con vari Valore di mercatoLe prime tre partecipazioni azionarie del fondo includono Village Farms International Inc. (Effetti visivi: TSE), una società che gestisce serre agricole e coltiva una varietà di prodotti agricoli; Innovative Industrial Real Estate Company (Istituto di Relazioni Pubbliche Internazionali), una società che affitta proprietà a clienti di società di marijuana medica e Tilray.

Performance su un anno: 46,2%

Tasso di spesa: 0,68%

Rendimento da dividendo annuale: 0,86%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 15,183

Patrimonio in gestione: 67,5 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 17 giugno 2020

Emittente: ETFMG

GERM è un fondo ibrido multi-azione che mira a importanti indici di trattamento, test e progresso. L’indice comprende società impegnate nella ricerca o sviluppo e commercializzazione di trattamenti per malattie infettive, vaccini o test biologici. Il fondo è abbastanza concentrato nelle sue posizioni più grandi, con le prime 10 partecipazioni che rappresentano più della metà delle attività di investimento. Le maggiori partecipazioni di GERM includono Moderna Inc. (Acido ribonucleico), un’azienda farmaceutica e biotecnologica specializzata nella tecnologia dei vaccini basata sull’RNA messaggero; garantisce ricevute di deposito americane (Reazioni avverse) BioNTech SE (BNTX), una società biotecnologica tedesca che produce immunoterapia e le azioni di classe A di Bio-Rad Laboratories Inc. (biologia), un produttore di prodotti per la ricerca nel campo delle scienze della vita e strumenti analitici.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.