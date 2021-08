Miglior ETF small cap per il quarto trimestre del 2021

Small Exchange Traded Fund (ETF) Progettato per investire in un paniere di azioni relativamente piccolo Valore di mercato. Una specie di Piccole aziende Il suo valore di mercato è solitamente compreso tra 300 milioni e 2 miliardi di dollari USA. Tuttavia, gli ETF a bassa capitalizzazione non sono necessariamente limitati a questo intervallo, come dimostrano alcune delle partecipazioni in ETF descritte di seguito. A causa delle loro dimensioni, i titoli a bassa capitalizzazione hanno un forte potenziale di crescita, sebbene di solito siano volatili. Gli ETF a piccola capitalizzazione possono ridurre la volatilità associata ai singoli titoli, fornendo agli investitori una maggiore diversificazione.

Punti chiave Le azioni a piccola capitalizzazione hanno sovraperformato il mercato più ampio nell’ultimo anno.

Gli ETF a piccola capitalizzazione che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono CNBS, XSVM e AVUV.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Tilray Inc., Group 1 Automotive Inc. e AutoNation Inc..

Ci sono 47 diversi ETF a piccola capitalizzazione scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Le azioni a piccola capitalizzazione misurate dall’indice Russell 2000 hanno sovraperformato il mercato più ampio negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 46,1%, mentre l’indice S&P 500 ha un rendimento totale del 36,2% al 5 agosto 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF a piccola capitalizzazione con le migliori prestazioni è l’ETF Amplify Seymour Cannabis (Radio nazionale cinese). Di seguito abbiamo esaminato i primi tre migliori ETF small cap. Tutte le cifre sono al 6 agosto 2021.

Performance in un anno: 91,8%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,44%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 86.269

Patrimonio in gestione: USD 131,6 milioni

Data di costituzione: 23 luglio 2019

Emittente: espandere gli investimenti

CNBS è un ETF gestito attivamente Fornire esposizione a Industria della canapaIl fondo investe almeno l’80% delle sue attività in titoli di società e il 50% o più delle entrate di queste società proviene dall’ecosistema della cannabis e della cannabis. La maggior parte delle azioni detenute dal fondo opera nella coltivazione e vendita al dettaglio del mercato della cannabis, nonché nei settori della tecnologia agricola, e ha sede negli Stati Uniti o in Canada. Tuttavia, anche le società di investimento e finanziarie rappresentano gran parte del portafoglio del fondo e gli ETF investono una piccola parte delle loro attività in società in Irlanda e Israele.

CNBS segue una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valore Per lo più di mezza età e Azioni a piccola capitalizzazione società. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Tilray Inc. (Toray), un fornitore canadese di prodotti a base di cannabis medica; Canopy Growth Corp. (Camera di Commercio), un produttore di marijuana medica con sede in Canada e WM Technology Inc. (carta geografica), una società di infrastrutture tecnologiche e software al servizio dell’industria della cannabis.

Rendimento in un anno: 88,7%

Tasso di spesa: 0,39%

Rendimento da dividendo annuale: 0,78%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 132.626

Patrimonio in gestione: $ 294,6 milioni

Data di costituzione: 3 marzo 2005

Emittente: Invesco

XSVM investe almeno il 90% delle sue attività totali in titoli che compongono l’indice S&P 600 High Momentum Value, inclusi 120 dell’indice S&P SmallCap 600 che mostrano un forte valore e quantità di moto caratteristica. Il fondo si concentra sull’acquisto di titoli a bassa capitalizzazione statunitensi relativamente sottovalutati e forti. La sua più grande configurazione industriale è la finanza, seguita dai beni di consumo non essenziali e dall’industria.

Le prime tre partecipazioni di XSVM sono Group 1 Automotive Inc. (GPI), un rivenditore di automobili che fornisce servizi di concessionaria e centri di collisione; StoneX Group Inc. (SNEX), una società di servizi finanziari e Rayonier Advanced Materials Inc. (Riam), azienda chimica specializzata in prodotti cellulosici.

Performance in un anno: 73,2%

Tasso di spesa: 0,25%

Rendimento da dividendo annuale: 1,21%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 167.782

Patrimonio in gestione: 1,4 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 24 settembre 2019

Emittente: American Century Investment

AVUV è un fondo a gestione attiva che investe in società statunitensi a bassa capitalizzazione con valutazioni più basse e redditività più elevata. Il fondo detiene un portafoglio ampio e diversificato di oltre 600 titoli e nessuno di essi detiene più dell’1% degli investimenti totali. Il settore che riceve la maggior parte dei beni di investimento è la finanza, seguita dai beni di consumo non essenziali e dall’industria. Insieme, questi tre settori rappresentano quasi i due terzi del portafoglio di AVUV.

La maggiore partecipazione del fondo è AutoNation Inc. (Uno), un rivenditore automobilistico e fornitore di servizi; Alcoa (Autorità aeroportuale), un produttore industriale di alluminio e Cimarex Energy Company (XEC), una società di esplorazione e sviluppo di energia da idrocarburi.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.