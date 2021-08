Miglior ETF su petrolio e gas per il quarto trimestre del 2021

Petrolio e gas Exchange Traded Fund (ETF) Fornire agli investitori un accesso più diretto e più facile al mercato dell’energia frequentemente volatile rispetto a molte altre opzioni.Anche se investendo in Settore petrolio e gas, Il rischio potrebbe essere elevato. Futures sul petrolioAd esempio, tende ad essere volatile e di solito richiede un grande investimento iniziale, che esclude molti investitori. Al contrario, gli ETF su petrolio e gas forniscono un paniere di titoli energetici.anche se alcuni Olio e gas Gli ETF seguono i contratti futures o i prezzi delle materie prime.I seguenti ETF si concentrano solo sulle azioni.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance del settore petrolifero e del gas è rimasta invariata rispetto al mercato più ampio.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono FCG, AMZA e PXE.

Le partecipazioni più elevate di questi ETF sono rispettivamente DCP Midstream LP, MPLX LP e Continental Resources Inc..

Ci sono circa 27 ETF su petrolio e gas negoziati negli Stati Uniti, esclusi inverso e ETF con leva E finanzia meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)Misurata dall’indice S&P 500 Energy Industry, la performance dell’industria petrolifera e del gas è alla pari con il mercato più ampio, con un rendimento totale del 33,2% negli ultimi 12 mesi, mentre l’S&P 500 ha un rendimento totale del 33,5% . È importante notare che, sebbene lo Standard & Poor’s Energy Index sia un buon indicatore completo, non è una corrispondenza perfetta perché il benchmark include principalmente ma non tutte le compagnie petrolifere e del gas. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF su petrolio e gas con le migliori prestazioni è il First Trust Natural Gas ETF (FCG). Di seguito abbiamo controllato i primi 3 ETF su petrolio e gas. I dati sulla performance di cui sopra sono al 17 agosto, mentre tutti gli altri dati sono al 18 agosto.

Performance in un anno: 63,8%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: 2,28%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 1.470.985

Patrimonio in gestione: 225,5 milioni di dollari

Data di costituzione: 8 maggio 2007

Emittente: First Trust

FCG è un fondo ibrido multi-azione mirato all’indice ISE-Revere Natural Gas. L’indice detiene società quotate in borsa che traggono una parte significativa del proprio reddito dall’esplorazione e dalla produzione di gas naturale. FCG distribuisce i suoi investimenti in modo relativamente uniforme tra le sue prime 10 partecipazioni, che rappresentano oltre il 45% delle attività di investimento. Gli investitori dovrebbero notare che FCG sfrutta essenzialmente le risorse naturali di base, il che rende gli ETF vulnerabili a grandi fluttuazioni. Le maggiori partecipazioni del fondo includono DCP Midstream LP (Corrente continua), Devon Energy (Rete digitale) e ConocoPhillips (poliziotti), sono società energetiche impegnate nell’esplorazione e nella produzione di gas naturale e prodotti correlati.

Performance in un anno: 58,3%

Tasso di spesa: 2.01%

Rendimento da dividendo annuale: 10,45%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 128.523

Patrimonio in gestione: $ 278,8 milioni

Data di costituzione: 1 ottobre 2014

Emittente: Virtus Investment Partners

AMZA è un fondo a gestione attiva che si concentra su master limited partnership midstream (MLP) Il reddito attuale è relativamente elevato. Il fondo di solito utilizza una leva moderata del 20-30% per rafforzare MLP Beta. Il fondo segue una strategia mista e investe in società che rientrano nella fascia del valore di mercato. Le maggiori partecipazioni di AMZA includono MPLX LP (MPLX), Western Midstream Partners LP (lo stato del Wisconsin) E Magellan midstream partner (MMP), sono tutte società MLP midstream focalizzate sulla produzione e sui servizi di petrolio e gas.

Rendimento in un anno: 54,0%

Tasso di spesa: 0,63%

Rendimento da dividendo annuale: 2,31%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 78.438

Patrimonio in gestione: 70,6 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 26 ottobre 2005

Emittente: Invesco

PXE è un fondo ibrido multi-azione che replica l’Intellidex Index of Dynamic Energy Exploration and Production. L’indice è composto da 30 società statunitensi coinvolte nell’esplorazione e produzione di risorse naturali per la produzione di energia ed è selezionato in base a fattori quali l’andamento dei prezzi, l’andamento degli utili, la qualità, il comportamento del management e il valore. I titoli value a bassa capitalizzazione rappresentano più della metà del portafoglio, seguiti dai titoli value a media capitalizzazione. Le maggiori partecipazioni di PXE includono Continental Resources Inc. (CLR), ConocoPhillips e Pioneer Natural Resources (PXD), sono società energetiche impegnate nell’esplorazione e nella produzione di gas naturale e prodotti correlati.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.