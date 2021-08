Miglior ETF sui beni di consumo del quarto trimestre del 2021

Beni di consumo I prodotti sono prodotti per i quali i consumatori non vogliono o non possono tagliare i loro budget, indipendentemente dalle loro difficoltà finanziarie o condizioni economiche. Questa categoria comprende prodotti come alimenti e bevande, prodotti per la casa e sanitari, alcol e tabacco. Questi tipi di beni sono considerati i beni di prima necessità che i consumatori acquisteranno durante i periodi di prosperità economica e depressione economica.Pertanto, le scorte di beni di prima necessità tendono ad essere relativamente più stabili e meno Volatile Rispetto ad altre parti del mercato azionario. Gli investitori che cercano un’ampia esposizione al settore dei beni di prima necessità possono cercare fondi negoziati in borsa (ETF) Concentrati su questo campo.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance del settore dei beni di prima necessità è rimasta notevolmente indietro rispetto al mercato più ampio.

Gli ETF che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono IYK, IEV e PBJ.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Tesla Inc., Nestlé SA e Monster Beverage Corp..

Ci sono 11 ETF sui beni di prima necessità scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Il settore dei beni di prima necessità, misurato dall’indice S&P 500 Consumer Staples, ha sottoperformato il mercato più ampio negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del 18,2%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 2 agosto è del 35,2% nel 2021. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sui beni di consumo di base con le migliori performance nel quarto trimestre del 2021 è l’iShares US Consumer Goods ETF (Giornata Internazionale della Gioventù). Di seguito abbiamo studiato i tre migliori ETF sui beni di prima necessità. Tutte le cifre sono aggiornate al 2 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 36,9%

Tasso di spesa: 0,43%

Rendimento da dividendo annuale: 1,31%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 13.834

Patrimonio in gestione: 696,6 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 12 giugno 2000

Emittente: Blackrock Financial Management

IYK attualmente replica l’indice Dow Jones US Consumer Goods, che misura la performance del settore dei beni di consumo nel mercato azionario statunitense. Tuttavia, cercherà di replicare il Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Ceiling Index a partire dal 20 settembre 2021 o intorno a esso. Sarà anche ribattezzato “iShares US Consumer Staples ETF”.

IYK fornisce l’accesso alle aziende americane che forniscono una vasta gamma di prodotti di consumo, come cibo, automobili e prodotti per la casa.I 99 titoli detenuti dal fondo sono principalmente Azioni a grande capitalizzazione scorta. Le aziende che producono prodotti come cibo, bevande e tabacco ricevono il maggior numero di allocazioni, seguite dalle aziende che producono automobili e parti correlate.L’ETF segue una strategia mista, investendo in valore e Titoli in crescitaLe sue prime tre partecipazioni includono Tesla Inc. (Tesla), una società di veicoli elettrici e di energia pulita; Procter & Gamble (PG), fornitore di beni di consumo e The Coca-Cola Company (alto), un’azienda di bevande che fornisce bibite, succhi, acqua fortificata, ecc.

Performance in un anno: 33,3%

Tasso di spesa: 0,59%

Rendimento da dividendo annuale: 2,26%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 253.558

Patrimonio in gestione: 2 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 25 luglio 2000

Emittente: Blackrock Financial Management

IEV replica l’indice Standard & Poor’s Europe 350, che misura la performance delle azioni europee. L’ETF offre una diversificazione internazionale fornendo un’ampia esposizione a società che operano in una serie di paesi europei (tra cui Regno Unito, Francia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi, ecc.). Il fondo large cap è composto da 364 partecipazioni. I titoli finanziari hanno il peso maggiore nel fondo, seguiti da quelli industriali e sanitari.

IEV segue una strategia ibrida, investendo nella crescita e Azioni di valoreLe prime tre partecipazioni del fondo includono Nestlé SA (NESN:SWX), multinazionale del settore alimentare e delle bevande con sede in Svizzera; holding ASML (ASML: AMS), un produttore di apparecchiature per semiconduttori con sede nei Paesi Bassi e Roche Holdings (ROG:SWX), un’azienda sanitaria multinazionale con sede in Svizzera, che fornisce servizi farmaceutici e diagnostici.

Rendimento in un anno: 25,7%

Tasso di spesa: 0,63%

Rendimento da dividendo annuale: 1,11%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 22.225

Patrimonio in gestione: 94,3 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 23 giugno 2005

Emittente: Invesco

PBJ replica il Dynamic Food and Beverage Intellidex Index, che è composto da titoli alimentari e bevande statunitensi e segue una metodologia di valutazione dei titoli basata su fattori quali crescita fondamentale, valutazione, tempestività degli investimenti e fattori di rischio. L’ETF offre un’esposizione al rischio alle società che sono principalmente impegnate nella produzione, vendita o distribuzione di prodotti alimentari e bevande, prodotti agricoli e prodotti legati allo sviluppo di nuove tecnologie alimentari.Si compone di 32 holding in tutto il mondo Valore di mercato Spectrum e segui una strategia mista di valore dell’investimento e titoli in crescita.

Le tre principali partecipazioni del fondo includono Monster Beverage Corp. (MNST), una società di bevande che produce bevande energetiche; Mondelez International Inc. (MDLZ), una multinazionale di snack e bevande e Keurig Dr Pepper Inc. (Repubblica Democratica Popolare di Corea), un’azienda che produce una varietà di alimenti e bevande di consumo, tra cui Dr. Pepper, Green Mountain Coffee, Krispy Kreme Donuts e Panera Bread.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.