Miglior ETF sui dividendi per il quarto trimestre del 2021

Dividendo Exchange Traded Fund (ETF) Mira a investire in un paniere di azioni che pagano dividendi.I dividendi stabili e interessanti sono spesso associati a un rischio maggiore e minore chip blu Le società, sebbene qualsiasi società possa condividere i propri guadagni con gli azionisti, e alcune delle società con i rendimenti più elevati sono società più piccole e meno conosciute. Molti ETF che operano in quest’area tendono ad avere entrate stabili e margini di crescita. Tuttavia, altri possono perseguire pagamenti di dividendi più elevati e forse meno sicuri nella speranza che questa generosità sia sostenibile e non danneggi le finanze dell’azienda o le prospettive di crescita futura.

Punti chiave Nell’ultimo anno, i primi tre ETF sui dividendi hanno ottenuto risultati significativamente migliori rispetto al mercato statunitense.

Gli ETF sui dividendi con il miglior rendimento totale di monitoraggio a un anno sono KBWD, CSB e SDVY.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Orchid Island Capital Inc., American National Group Inc. e Jefferies Financial Group Inc..

Gli ETF con dividendi sono generalmente preferiti da più investitori che evitano i rischi e cercano reddito. Gli investitori li usano anche per bilanciare gli investimenti più rischiosi nel loro portafoglio. Oltre a fornire un flusso di reddito fisso, questi ETF generalmente forniscono rapporti di spesa di gestione molto più bassi (MER) Invece di concentrarsi sui dividendi Fondo comune.

Ci sono 90 ETF sui dividendi negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF reverse e con leva finanziaria e i fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Nei 12 mesi terminati l’11 agosto 2021, i primi tre ETF sui dividendi hanno ottenuto risultati significativamente migliori rispetto all’indice S&P 500, e quest’ultimo ha avuto un rendimento totale del 35,5% durante questo periodo. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF sui dividendi con la migliore performance è Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Di seguito abbiamo esaminato i tre migliori ETF sui dividendi. Tutte le cifre si riferiscono all’11 agosto 2021.

Performance in un anno: 57,4%

Tasso di spesa: 1,24%

Rendimento da dividendo annuale: 6,79%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 142.242

Patrimonio in gestione: $ 436,1 milioni

Data di costituzione: 2 dicembre 2010

Emittente: Invesco

KBWD replica l’indice KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield, un indice ponderato sul rendimento dei dividendi rivisto, la cui attività principale sono le società che forniscono servizi e prodotti finanziari. Gli ETF forniscono un’esposizione al rischio a banche e altri istituti finanziari che pagano dividendi.Anche se investe in crescita e Azioni di valore Nell’intera gamma del valore di mercato, la maggior parte delle sue partecipazioni sono in Azioni a piccola capitalizzazione Valorizza le azioni. Questo rende KBWD un po’ rischioso perché molti dei titoli che compongono il suo portafoglio sono emessi da società che non sono finanziariamente stabili.Pertanto, il fondo è più adatto per gli investitori ad alto rischio tollerante.

Le prime tre partecipazioni di KBWD includono Orchid Island Capital Inc. (Orco), una società finanziaria professionale che investe in titoli garantiti da ipoteca residenziale (MBS) Sulla base della leva finanziaria; FS KKR Capital Corporation (FSK), una società di sviluppo del business che fornisce soluzioni di credito personalizzate e TCG BDC Inc. (CGBD), una società finanziaria professionale che fornisce ai clienti soluzioni di finanziamento flessibili mercato medio società.

Performance in un anno: 57,1%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 2,99%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 25.072

Patrimonio in gestione: $ 257 milioni

Data di costituzione: 8 luglio 2015

Editore: Crestview

CSB replica l’indice Nasdaq Victory US Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted, che misura la performance dei primi 100 titoli con rendimento da dividendi nel più ampio indice Nasdaq Victory US Small Cap 500 Volatility Weighted. Gli ETF forniscono esposizione ad alcuni dei titoli azionari statunitensi a bassa capitalizzazione con i più alti rendimenti da dividendi volatilità, Aumentare i rischi associati all’investimento nel fondo. Inoltre, i dividendi non possono mai essere garantiti.

CSB segue una strategia ibrida, investendo in valore e Titoli in crescita, Il settore finanziario ha ricevuto la maggior parte degli stanziamenti nel fondo, seguito dall’industria e dai servizi di pubblica utilità. Le prime tre partecipazioni di ETF includono American National Group Inc. (Anat), compagnia di assicurazioni; MGE ​​​​Energy Company (MGEE), una holding di servizi che produce e distribuisce energia elettrica e distribuisce gas naturale; e la National Water Company (Ora), una società di servizi idroelettrici.

Performance in un anno: 55,9%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: 1,07%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 79.691

Patrimonio in gestione: $ 178,7 milioni

Data di costituzione: 1 novembre 2017

Emittente: First Trust

L’SDVY replica l’indice di crescita dei dividendi dei titoli Nasdaq US a piccola e media capitalizzazione, che mira a tracciare 100 Fascia media Aziende che hanno una storia di aumento dei dividendi e si prevede che continueranno a farlo in futuro. Gli ETF seguono una strategia mista e investono allo stesso tempo in titoli growth e value.Tra questi, i titoli finanziari ottengono la maggiore allocazione nel fondo, seguiti dai titoli industriali e dai titoli di consumo discrezionale.

Le prime tre partecipazioni di SDVY includono Jefferies Financial Group Inc. (Jeff), una banca di investimento e società di servizi finanziari; Tetra Pak Technology (TTEK), fornendo consulenza, ingegneria, gestione di progetti, gestione della costruzione e servizi tecnici; e società di gru (CR), un designer e produttore di prodotti industriali altamente ingegnerizzati.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.