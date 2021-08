Miglior ETF sui trasporti per il quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa dei trasporti (ETF) Espone gli investitori a un paniere di titoli appartenenti a un’ampia gamma di società del settore.questo dipartimento del traffico È composto da aziende che costruiscono infrastrutture, producono veicoli o altre attrezzature e forniscono servizi all’industria. Ciò include compagnie aeree, ferrovie, autotrasporti e società di logistica. Alcune aziende ben note in questo campo includono Delta Air Lines (A partire dal), CSX Corporation (Borsa di Shenzhen) e General Motors (Motori generali).L’ETF sui trasporti detiene un gran numero Azioni cicliche Poiché il trasporto di merci e persone fluttua con l’economia, aumenta quando l’economia cresce e diminuisce quando l’economia rallenta. La performance di questi titoli è in ritardo rispetto al mercato più ampio.L’indice di riferimento S&P 500 Transportation Industry Group ha un rendimento totale di monitoraggio a 1 anno del 26,5%, mentre l’indice S&P 500 è del 30,5%.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance del settore dei trasporti è rimasta indietro rispetto al mercato più ampio.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono HAIL, XTN e FTXR.

Le maggiori partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Veoneer Inc., Matson Inc. e Expeditors International di Washington Inc..

Il campo ETF sui trasporti è composto da 6 ETF negoziati negli Stati Uniti, esclusi inverso insieme a leva Fondi e fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). In base alla performance dell’anno passato, il miglior ETF sui trasporti è SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (salve). Di seguito, esamineremo i primi tre ETF sui trasporti misurati da un rendimento totale di monitoraggio di 1 anno. I dati sul rendimento sono aggiornati al 26 agosto, mentre tutti gli altri dati riportati di seguito sono aggiornati al 27 agosto 2021.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 52,7%

Tasso di spesa: 0,45%

Rendimento da dividendo annuale: 0,81%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 34.318

Patrimonio in gestione: 192,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 26 dicembre 2017

Società emittente: State Street

HAIL è un fondo multi-share che punta all’indice S&P Kensho Intelligent Transportation. L’indice include società quotate negli Stati Uniti coinvolte nello sviluppo di tecnologie di guida autonoma e veicoli elettrici, nonché droni commerciali e civili e altri sistemi di trasporto avanzati. HAIL ha un portafoglio di investimenti diversificato che copre una vasta gamma di settori. Le case automobilistiche, i ricambi per auto e le attrezzature rappresentano più di un terzo delle attività. Le maggiori partecipazioni del fondo includono Veoneer Inc. (Rete virtuale), una società di tecnologia automobilistica americano-svedese; Aspen Aerogel Company (ASPN), produttori di materiali isolanti in aerogel utilizzati principalmente nel settore energetico e Trimble Inc. (TRMB), un fornitore di software location-based e soluzioni SPG.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 45,3%

Tasso di spesa: 0,35%

Rendimento da dividendo annuale: 1,17%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 94.422

Patrimonio in gestione: 505,5 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 26 gennaio 2011

Società emittente: State Street

XTN è un fondo ibrido multi-azione che tenta di replicare lo Standard & Poor’s Transportation Select Industry Index. L’indice tiene traccia delle azioni del settore dei trasporti nell’indice di mercato totale Standard & Poor’s, inclusi settori come trasporto aereo di merci e logistica, aviazione, servizi aeroportuali, strade e ferrovie, oceano, porti e servizi, trasporto ferroviario e camion. Le società di autotrasporti hanno ricevuto l’allocazione più elevata nel portafoglio di XTN, seguite da aereo, logistica e compagnie aeree. Le maggiori partecipazioni di XTN includono Matson Inc. (MATX), una società di servizi di navigazione marittima; Stati Uniti (UHAL), la società madre di U-Haul, una società di traslochi e deposito autonomo, e Sai Ya (esci), una società di trasporti e logistica.

1 anno di monitoraggio del rendimento totale: 34,1%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: 0,38%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 69.245

Patrimonio in gestione: 1,1 miliardi di dollari

Data di costituzione: 20 settembre 2016

Società emittente: First Trust

FTXR è un fondo multi-share che utilizza una strategia mista per investire in azioni value e growth. Il fondo replica il Nasdaq US Intelligent Transportation Index, che è composto dai 30 titoli di trasporto più liquidi dell’indice di riferimento Nasdaq US. Questi titoli vengono quindi classificati e ponderati in base a volatilità, valore e crescita. Le industrie di autotrasporti, ferroviarie e aeronautiche attualmente hanno il maggior peso. Le maggiori partecipazioni di FTXR includono Expeditors International di Washington Corporation (ESPD), una società di logistica e trasporto merci; società di ricarica rapida (BLNK), fornitore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici e società CSX (Borsa di Shenzhen), una holding che fornisce servizi di transito ferroviario attraverso le sue controllate.

