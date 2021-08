Miglior ETF sul petrolio per il quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa del petrolio (ETF) Fornire un accesso diretto al mercato petrolifero monitorando i prezzi del petrolio Olio Avere un merceQuesto metodo è diverso dall’investire in un fondo che possiede un portafoglio di azioni petrolifere. È possibile ottenere ritorni significativi dall’investimento nell’industria petrolifera, ma il rischio rimane elevato nel contesto della pandemia di COVID-19 e della conseguente perturbazione su larga scala dell’economia globale. Storicamente, i prezzi del petrolio sono soggetti a fluttuazioni rapide e violente.Gli ETF petroliferi offrono agli investitori un modo diretto per ottenere esposizione a queste fluttuazioni di prezzo senza la necessità di acquistare e immagazzinare materie prime fisiche o navigare nella complessità degli investimenti petroliferi Contratto futures.

Punti chiave Nell’ultimo anno, i prezzi del petrolio hanno superato di gran lunga il mercato.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono DBO, BN​​O e OILK.

Il primo e il terzo di questi ETF detengono contratti futures sul petrolio greggio leggero a basso contenuto di zolfo WTI, e il secondo detiene contratti futures sul petrolio greggio Brent.

Ci sono attualmente 6 diversi ETF sulle materie prime petrolifere scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria, e fondi con meno di 50 milioni di dollari. Patrimonio in gestione (AUM)A partire dal 17 agosto 2021, i prezzi del petrolio misurati dal Bloomberg Crude Oil Sub-Index sono aumentati del 51,8% negli ultimi 12 mesi, un valore significativamente migliore rispetto al rendimento totale del 33,5% dell’S&P 500. Sulla base della performance dell’anno passato, l’ETF petrolifero con la migliore performance è Invesco DB Petroleum Fund (Debo). Abbiamo controllato i primi 3 ETF petroliferi di seguito.Questi ETF trattano il petrolio come una merce piuttosto che come Azioni della compagnia petroliferaTutte le cifre seguenti sono aggiornate al 17 agosto 2021.

Performance in un anno: 56,2%

Tasso di spesa: 0,78%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 855.268

Patrimonio in gestione: $ 444,8 milioni

Data di costituzione: 5 gennaio 2007

Emittente: Invesco

La struttura di DBO è Pool di materie prime, Una struttura di investimento privato che combina il contributo degli investitori alla transazione futures E i mercati delle materie prime. L’ETF mira a monitorare le variazioni del rendimento in eccesso dell’indice DBIQ Optimum Yield Crude Oil più il reddito da interessi derivante dalla detenzione di titoli del Tesoro USA e il reddito del mercato monetario meno le commissioni del fondo.L’indice segue un approccio basato su regole ed è composto da contratti futures West Texas IntermediatePetrolio greggio intermedio del Texas occidentale) Petrolio greggio dolce e leggero. DBO investe in contratti futures WTI e fornisce esposizione alle variazioni dei prezzi del petrolio greggio. Il fondo è adatto agli investitori che desiderano fare scommesse speculative sui prezzi del petrolio e hanno un’elevata tolleranza ai rischi associati alle fluttuazioni del mercato.

Performance in un anno: 52,8%

Tasso di spesa: 1,13%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 768.043

Patrimonio in gestione: 267,2 milioni di dollari

Data di costituzione: 2 giugno 2010

Editore: Concierge Technologies

BNO è anche un pool di materie prime basato su futures, ma a differenza del summenzionato DBO, tiene traccia dell’andamento giornaliero del prezzo del greggio Brent anziché della variazione del prezzo del WTI.Il greggio Brent è Benchmark del petrolio greggio per Europa, Medio Oriente e Africa la zona. Poiché il prezzo di negoziazione del greggio Brent è solitamente diverso dal WTI, il BNO può essere un modo utile per ottenere un’esposizione alternativa. Il benchmark del BNO è il proprio contratto future sul petrolio di riferimento, meno le commissioni. Il benchmark è il contratto future del mese prossimo scambiato sull’ICE Futures Exchange. Detiene principalmente contratti futures sul petrolio greggio e altri contratti futures relativi al petrolio. BNO può anche investire in Inoltrare e scambio contrarre.

Rendimento in un anno: 52,7%

Tasso di spesa: 0,67%

Rendimento da dividendo annuale: 5,13%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 35.957

Patrimonio in gestione: 69,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 26 settembre 2016

Editore: ProShares

OILK cerca di replicare il Bloomberg Commodity Balance WTI Crude Oil Index composto da contratti futures sul petrolio greggio.A differenza di altri ETF petroliferi, lo scopo di questo ETF non è tracciare Prezzo spot Il petrolio greggio WTI potrebbe effettivamente comportarsi in modo molto diverso. Piuttosto, come l’indice target, mira a seguire la performance dei tre programmi contrattuali separati dei futures sul petrolio greggio WTI. Il fondo investe in contratti futures sul petrolio greggio leggero a basso contenuto di zolfo WTI.

