Miglior ETF TIPS nel quarto trimestre del 2021

Fondo quotato in borsa (ETF) Investire in buoni del Tesoro USA titoli protetti dall’inflazione (suggerimento) Fornisce agli investitori un modo conveniente per accedere a questi strumenti a reddito fisso garantiti dal governo. TIPS è un debito nazionale legato all’inflazione, il che significa che quando l’inflazione aumenta, aumenterà anche l’importo del capitale del titolo e dei relativi pagamenti degli interessi. Chiedi di diffondere È un importante indicatore correlato, mostra la differenza di rendimento tra i TIPS e i normali titoli del Tesoro USA scadenzaQuesto mostra quanto le persone sono disposte a pagare per la protezione dall’inflazione e mostra anche la misura in cui gli investitori si aspettano l’inflazione. Lo spread TIPS a 10 anni al 17 agosto 2021 è del 2,33%. Ciò significa che il rendimento dei TIPS a 10 anni è inferiore del 2,33% rispetto ai titoli del Tesoro a 10 anni, quindi il tasso di inflazione medio annuo dei due deve essere del 2,33% per ottenere lo stesso rendimento. Il fondo TIPS ha recentemente registrato un aumento degli afflussi di capitale, poiché l’aumento accelerato dei prezzi ha innescato le preoccupazioni degli investitori sull’inflazione mentre l’economia continua a riprendersi. Il TIPS ETF consente agli investitori di proteggere il valore dei propri portafogli di investimento mitigando l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance di TIPS è rimasta notevolmente indietro rispetto al mercato azionario in generale.

Gli ETF con il miglior rendimento totale di monitoraggio a 1 anno sono WIP, TDTF e SCHP.

Ciascuno di questi ETF detiene TIPS o obbligazioni indicizzate all’inflazione non statunitensi con scadenze diverse.

Ci sono 14 diversi ETF TIPS scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva e i fondi con meno di 50 milioni di dollari USA Patrimonio in gestione (AUM)Secondo l’indice Bloomberg Barclays US TIPS (L Series), il rendimento totale dei TIPS negli ultimi 12 mesi è stato del 6,9%, mentre il rendimento totale dell’S&P 500 al 10 agosto è stato del 34,9%. 16 gennaio 2021. In base alla performance dell’anno passato, l’ETF TIPS più performante è l’ETF SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (Lavori in corso). Abbiamo controllato i 3 migliori ETF TIPS di seguito. Tutte le cifre seguenti sono aggiornate al 16 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 7,6%

Tasso di spesa: 0,50%

Rendimento da dividendo annuale: 3,17%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 34.420

Patrimonio in gestione: $ 442,9 milioni

Data di costituzione: 13 marzo 2008

Emittente: State Street

Il WIP replica l’indice FTSE International Inflation-Linked Securities Select, che mira a misurare la performance delle obbligazioni indicizzate all’inflazione al di fuori degli Stati Uniti. Mercati emergenti nazione. Il paese con la maggiore allocazione di titoli indicizzati all’inflazione nel fondo è il Regno Unito, seguito da Francia e Brasile. Le principali partecipazioni del fondo includono titoli indicizzati all’inflazione emessi dal governo tedesco, titoli indicizzati all’inflazione emessi dal governo spagnolo e una serie di titoli indicizzati all’inflazione. Dorato Rilasciato nel Regno Unito

Rendimento in un anno: 6,8%

Tasso di spesa: 0,18%

Rendimento da dividendo annuale: 3,22%

Volume medio giornaliero di 3 mesi: 108,709

Patrimonio in gestione: $ 664,6 milioni

Data di costituzione: 19 settembre 2011

Emittente: Northern Trust

TDTF tiene traccia dell’indice di durata target a 5 anni di iBoxx, progettato per misurare le prestazioni di TIPS dopo gli aggiustamenti periodo Il periodo di TIPS non è inferiore a 1 anno e non inferiore a 10 anni. Gli ETF forniscono protezione investendo in TIPS con una scadenza media di circa 5 anni per prevenire gli effetti corrosivi dell’inflazione e l’esposizione mirata alla scadenza. Il fondo può essere utilizzato sia come strategia buy-and-hold, sia come tattica per trasferire allocazioni su attività a basso rischio in caso di forte aumento dell’inflazione. Le maggiori partecipazioni del fondo sono i buoni del Tesoro statunitensi.

Rendimento in un anno: 6,4%

Tasso di spesa: 0,05%

Rendimento da dividendo annuale: 3,02%

Volume giornaliero medio di 3 mesi: 2.440.878

Patrimonio in gestione: 19,1 miliardi di dollari

Data di costituzione: 5 agosto 2010

Editore: Charles Schwab

SCHP replica l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury Inflation-Linked Bond (serie L), che consiste in buoni del Tesoro statunitensi protetti dall’inflazione. SCHP investe nella gamma di scadenza complessiva del mercato, rendendolo più ampio di alcuni ETF alternativi. Un altro fattore che rende unico SCHP è il suo rapporto di spesa relativamente basso, che fornisce un potenziale di efficienza fiscale a basso costo in un portafoglio di investimenti diversificato. Le principali partecipazioni del fondo includono buoni del Tesoro USA e obbligazioni di varie scadenze.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.