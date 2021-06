Migliori titoli da crociera per il terzo trimestre del 2021

L’industria delle crociere fa parte del più ampio settore dei viaggi e del turismo, principalmente focalizzato sulla fornitura di esperienze di vacanza in mare. Le aziende del settore possiedono e gestiscono navi da crociera in varie destinazioni in tutto il mondo, fornendo una varietà di itinerari e crociere a tema. Possono anche fornire altri servizi di viaggio e vacanza. Alcune grandi compagnie di crociera includono Carnival Corporation (Laminato rivestito di rame) e Norwegian Cruise Line Holdings Limited (NCLH). Il settore delle crociere è stato gravemente colpito dalla pandemia di COVID-19 e dalle relative restrizioni di viaggio e da altre misure di allontanamento sociale. Tuttavia, con l’introduzione dei vaccini, gli investitori sono tornati a essere sempre più ottimisti nei confronti del settore.

Le azioni di una compagnia di crociere quotate negli Stati Uniti stanno attualmente sovraperformando il mercato più ampio nella sua performance annuale. Tuttavia, la maggior parte di essi ha sottoperformato e ha fornito rendimenti totali negli ultimi 12 mesi inferiori al rendimento totale del 34,8% dell’indice Russell 1000. Questo numero di performance di mercato e tutte le statistiche nelle tabelle di valore e momentum di seguito sono aggiornate all’8 giugno 2021. Le statistiche nella tabella con il minor calo delle vendite risalgono al 9 giugno 2021.

Di seguito, diamo un’occhiata ai primi 3 titoli di crociere con il valore più alto, il minor calo delle vendite e il maggior slancio.

Solo 4 Puro gioco Gli investitori americani hanno facile accesso alle compagnie di crociera, ma le guardiamo nel solito modo.Poiché l’intero settore ha subito perdite nel trimestre più recente, la parte di valore di seguito sarà basata sul rapporto P/S invece del solito Rapporto P/E (rapporto P/E).

Questi sono i titoli da crociera più bassi degli ultimi 12 mesi Rapporto mercato/vendite (P/S)Per le aziende nelle prime fasi di sviluppo o le industrie che hanno subito forti shock, questo può essere utilizzato come un indicatore approssimativo del valore aziendale. Le aziende con vendite più elevate possono eventualmente generare maggiori profitti quando raggiungono o tornano alla redditività. Il rapporto tra mercato e vendite mostra quanto paghi per le azioni per ogni dollaro di vendite generate.