Migliori titoli dei ristoranti per il terzo trimestre del 2021

Azioni di ristoranti con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Cracker Barrel Old Country Store Inc. (

CBRL) 161.79 3.8 15.8 Jack In The Box Inc. (

Jack) 121.51 2.7 17.7 El Pollo Loco Holdings Inc. (

locomotiva) 17.55 0.6 25.1

fonte: grafico

Cracker Barrel Old Country Store Inc.: Cracker Barrel Old Country Store gestisce una catena di oltre 660 ristoranti in 45 stati degli Stati Uniti. La sua atmosfera e il cibo hanno un tema del paese del sud. Per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2021 terminato il 30 aprile, la società ha registrato un utile netto di $ 33,5 milioni, rispetto a un’enorme perdita netta nello stesso periodo dell’anno scorso. Ha anche visto aumentare le entrate totali del 64,9% su base annua. A causa della riapertura dei ristoranti, le vendite di ristoranti e negozi comparabili al dettaglio hanno continuato a crescere.

Cracker Barrel Old Country Store gestisce una catena di oltre 660 ristoranti in 45 stati degli Stati Uniti. La sua atmosfera e il cibo hanno un tema del paese del sud. Per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2021 terminato il 30 aprile, la società ha registrato un utile netto di $ 33,5 milioni, rispetto a un’enorme perdita netta nello stesso periodo dell’anno scorso. Ha anche visto aumentare le entrate totali del 64,9% su base annua. A causa della riapertura dei ristoranti, le vendite di ristoranti e negozi comparabili al dettaglio hanno continuato a crescere. Jack in the Box Inc.: Jack in the Box gestisce e concede in franchising il ristorante con lo stesso nome. La catena distribuisce hamburger, panini, insalate, cibo messicano e prodotti correlati e opera negli Stati Uniti e in Canada.

Jack in the Box gestisce e concede in franchising il ristorante con lo stesso nome. La catena distribuisce hamburger, panini, insalate, cibo messicano e prodotti correlati e opera negli Stati Uniti e in Canada. El Pollo Loco Holdings Inc.: El Pollo Loco Holdings possiede e gestisce una catena di ristoranti fast food negli Stati Uniti, specializzata in pollo di tacchino, nonché ciotole di pollo, insalate, zuppe, riso e articoli correlati. A giugno, la società ha riferito di essere stata riconosciuta come il ristorante fast food messicano numero uno negli Stati Uniti in base all’esperienza del cliente basata sui dati della società di dati sui consumatori CivicScience.

Queste sono le migliori azioni dei ristoranti Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.