Migliori titoli di auto elettriche per il terzo trimestre del 2021

L’industria dei veicoli elettrici è costituita da aziende che si concentrano sulla produzione di auto elettriche, camion, furgoni e veicoli commerciali, nonché da aziende che forniscono parti e servizi per veicoli elettrici. Sebbene alcune case automobilistiche tradizionali producano anche veicoli elettrici, questo articolo si concentra su aziende che si ritiene producano principalmente veicoli elettrici. Puro gioco Produttore di auto elettriche. L’industria dei veicoli elettrici è giovane e in rapida crescita. Azienda Tesla (Tesla) È uno dei nomi più familiari, ma ci sono altri nomi, come Workhorse Group Inc. (Vanke) e Arcimoto Inc. (Ultravioletto a lunga distanza) Ha mostrato una rapida crescita.

Essendo un settore relativamente nuovo, le aziende di veicoli elettrici non hanno parametri di riferimento. Tuttavia, i titoli dei veicoli elettrici possono essere confrontati con il mercato azionario più ampio rappresentato dal Russell 1000. Il rendimento totale di Russell 1000 negli ultimi 12 mesi è del 35,7%. I dati sulle prestazioni di mercato e tutte le statistiche nella tabella seguente sono aggiornati al 9 giugno 2021.

Di seguito sono riportati i primi 3 titoli di veicoli elettrici con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio.

Queste sono le scorte di veicoli elettrici più basse in 12 mesi Rapporto mercato/vendite (P/S) rapporto. Per le aziende nelle prime fasi di sviluppo o le industrie che hanno subito forti shock, questo può essere utilizzato come un indicatore approssimativo del valore aziendale. Le aziende con vendite più elevate possono eventualmente generare maggiori profitti quando raggiungono o tornano alla redditività. Il rapporto tra mercato e vendite mostra quanto paghi per le azioni per ogni dollaro di vendite generate.