Migliori titoli di energia eolica per il terzo trimestre del 2021

Titoli di energia eolica con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi NextEra Energia (

Non) 73.31 143.8 34.7 Compagnia Elettrica del Nord (

API) 41,85 dollari canadesi dollaro canadese 9.4 34.9 Vestas Power System A/S (

Volkswagen) 12.15 183.2 36.6

NextEra Energia: NextEra Energy è una società di energia pulita che fornisce servizi di produzione e distribuzione di energia sostenibile. Genera elettricità da eolico, solare e gas naturale. Attraverso le sue controllate, l’azienda gestisce anche diverse centrali nucleari. NextEra Energy ha annunciato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 ad aprile (Vento e nuvole) Per il trimestre che termina il 31 marzo 2021. Sebbene i ricavi siano diminuiti del 19,2%, l’utile netto attribuibile agli azionisti di NextEra Energy (escluse le partecipazioni di minoranza) è aumentato del 295,7%. Le altre spese sono diminuite in modo significativo nell’ultimo trimestre, determinando un aumento degli altri redditi totali e dell’utile netto rispetto ad altre detrazioni totali e un reddito netto inferiore nello stesso periodo dello scorso anno.

Northland Power è un produttore di energia con sede in Canada, che si concentra sulla costruzione e sulla gestione di infrastrutture energetiche globali pulite e verdi. Le sue strutture utilizzano gas naturale a combustione pulita e risorse rinnovabili per generare elettricità, tra cui eolico, solare e gas naturale ad alta efficienza. Vestas Power System A/S: Vestas Wind Systems è una società di energia eolica con sede in Danimarca che progetta, produce, installa e ripara turbine eoliche in grado di generare elettricità. L’azienda fornisce servizi a clienti in tutto il mondo.

Questi sono i migliori titoli di energia eolica Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.