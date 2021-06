Migliori titoli di videogiochi per il terzo trimestre del 2021

Le azioni di videogiochi più preziose Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Ninetowns Limited (

NCTY) 18.60 0,3 0,5 Nintendo Company Limited (NTDOY) 73.23 69,8 16.9 SciPlay Corporation (

biblioteca pubblica) 17.11 0,4 19.2

fonte: grafico

Ninetowns Co., Ltd.: Jiucheng è un operatore e sviluppatore cinese di giochi online. L’azienda fornisce giochi di comunità virtuali online. Ha anche una licenza esclusiva per localizzare e gestire altri giochi di ruolo online multiplayer. The9’s Fun Box è un set-top box per l’intrattenimento domestico, utilizzato per giocare online sulla TV. La società ha annunciato all’inizio di giugno di aver accettato di acquisire Montcrypto Ltd., una società a emissioni zero con sede in Canada. Criptovaluta Azienda di attrezzature minerarie. Secondo i termini dell’accordo, Ninetowns prevede di investire un totale di 7,6 milioni di dollari canadesi (6,2 milioni di dollari USA) in Montcrypto in due fasi per acquisire una quota di controllo della società.

Nintendo è una multinazionale di elettronica di consumo e videogiochi con sede in Giappone. Sviluppa e produce console di gioco portatili e per console, nonché software, carte da gioco ed elettronica di consumo. Le sue console di gioco includono Nintendo Wii, Nintendo DS e Nintendo 3DS. Società SciPlay: SciPlay è uno sviluppatore ed editore di giochi digitali per piattaforme mobili e web. L’azienda fornisce giochi da casinò come Jackpot Party Casino e Hot Shot Casino, oltre a giochi casual e bingo come MONOPOLY SLOTS e Bingo Showdown.

Questi sono i titoli di videogiochi più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.