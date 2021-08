Miliziani talebani sequestrano la città rimasta sulla strada per Kabul

Share it

Miliziani talebani hanno occupato tutte le principali città afgane tranne Kabul.Il governo è stato isolato domenica perché gli Stati Uniti hanno iniziato a evacuare le persone dalla propria ambasciata per paura che i militanti islamici si preparassero ad attaccare la capitale.

I talebani speravano di interpretare in modo rigoroso la legge islamica della sharia: hanno travolto il Paese in più di una settimana e spesso hanno incontrato una resistenza limitata perché controllavano quasi i due terzi delle province dell’Afghanistan e riordinavano il panorama politico in modo sorprendente.

La città settentrionale di Mazar-e-Sharif, Roccaforte tradizionale Nella feroce resistenza anti-talebana, dopo diversi giorni di aspri combattimenti, è stato sconfitto dall’organizzazione ribelle nella tarda notte di sabato. Secondo le notizie locali, i politici influenti della regione sono fuggiti, compresi i leader anti-talebani Abdul Rashid Dostum e Atta, che hanno cercato rifugio nel vicino Uzbekistan Mohammad Noor (Ata Mohammad Noor).

“Kabul è ora effettivamente assediata – tutte le strade principali per Kabul sono chiuse”, ha scritto su Twitter Bill Rowe, caporedattore del Long War Journal, dopo che i talebani sono entrati a Jalalabad, a circa 150 chilometri a est della capitale. . “L’unica cosa che può rallentare il crollo di Kabul è la missione degli Stati Uniti di evacuare l’ambasciata. Solo per un po’”.

Una settimana Offensiva fulminea Il governo del presidente Ashraf Ghani è isolato politicamente e militarmente e ha sollevato preoccupazioni per l’imminente acquisizione della capitale da parte dei talebani mentre gli Stati Uniti hanno confermato il loro piano di ritiro di tutte le sue truppe entro la fine di questo mese.

Secondo i media, domenica i talebani hanno continuato a marciare in alcune aree controllate dal governo quando Dekundi, la provincia centrale, si è arresa dopo pochi colpi.

Rispettati

Il presidente Joe Biden ha annunciato che Washington lo farà Aumenta la distribuzione Il numero delle truppe in Afghanistan è aumentato a 5.000 per sostenere l’evacuazione di diplomatici e altro personale alleato dall’ambasciata degli Stati Uniti e migliaia di afgani ad alto rischio che devono affrontare ritorsioni talebane per aver collaborato con gli Stati Uniti.

Biden ha dichiarato in una dichiarazione che Washington aveva avvertito i talebani che “qualsiasi azione intrapresa sul campo in Afghanistan che metta a rischio il personale americano o la nostra missione riceverà una risposta militare rapida e potente”.

Ha anche affermato che gli Stati Uniti coopereranno con Ghani e altri leader politici afgani e poteri regionali “mentre cercano di prevenire ulteriori spargimenti di sangue e cercano una soluzione politica”.

Tuttavia, gli esperti avvertono che l’Afghanistan ha diversi gruppi etnici e feroci scontri comunitari e si sta sviluppando in una direzione civile. guerra Ed è probabile che i combattimenti continuino a infuriare.

“Questa è la fine dell’Afghanistan come paese”, ha detto Salawahdi, un ex funzionario del governo afghano che gestisce un’app di sicurezza per i residenti di Kabul. ha scritto Su Twitter. “Nessuno può guidare l’intero Paese… Siamo tornati nel 1992”.

La rapida disintegrazione dell’esercito nazionale afghano ha scioccato molte persone a Washington, che inizialmente pensavano che questo esercito americano ben addestrato potesse Fai una resistenza più forte Di fronte all’assalto degli insorti islamici.

Famiglie sfollate nelle province settentrionali in fuga dai combattimenti tra talebani e forze di sicurezza afgane si sono rifugiate in un parco a Kabul © Hedayatullah Amid/EPA-EFE/Shutterstock



Tuttavia, molti analisti affermano che il ritmo improvviso del ritiro degli Stati Uniti, incluso l’abbandono della principale struttura militare americana della base aeronautica di Bagram quasi da un giorno all’altro, è stato grave. Morale compromesso Nell’esercito afghano, la loro volontà di combattere è stata indebolita.

“Abbiamo sottovalutato il livello dei piani di ritiro dei talebani”, ha detto al Financial Times Rudra Chaudhuri, docente di studi sulla guerra al King’s College di Londra. “Hanno un piano molto chiaro. La domanda è: perché l’intera comunità dell’intelligence americana non lo sa?”

Molti afghani hanno anche espresso rabbia per l’attenzione degli Stati Uniti sull’evacuazione dei propri cittadini e sul lasciare Kabul, sede della crescente classe media afgana, ai talebani.

Muska Dastageer, Professore di Scienze Politiche, Università Americana in Afghanistan descrivere Molti afghani hanno un’impressione del messaggio inviato dalle truppe statunitensi ai talebani: “Per favore, non iniziare il massacro prima che usciamo. Grazie mille”.