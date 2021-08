Minsheng Bank (01988.HK) L’utile provvisorio scende del 7%, il rapporto sui prestiti in sofferenza diminuisce

Condividi questo articolo!

Data: 28 agosto 2021 alle 12:21

[Caihua News Agency]Minsheng Bank (01988.HK) ha annunciato i suoi risultati intermedi per il semestre conclusosi il 30 giugno 2021, con un profitto semestrale di 26,556 miliardi di yuan (RMB. Lo stesso sotto), un anno su anno calo del 6,67%, EPS 0,56 Yuan, nessun dividendo.

L’utile operativo è stato di 87,775 miliardi di yuan, in calo del 10,53% su base annua. Tra questi, l’utile netto da interessi è stato di 65,753 miliardi di yuan, in calo del 4,73% su base annua; l’utile netto non da interessi è stato di 22,022 miliardi di yuan, in calo del 24,29% su base annua.

La ragione principale del calo del reddito operativo è stata l’attuazione attiva da parte della banca della politica nazionale di riduzione delle commissioni e di partecipazione agli utili, l’attuazione rigorosa delle politiche di controllo del credito del settore immobiliare, il calo dei prezzi dei nuovi prestiti, l’aumento dell’allocazione di attività liquide di alta qualità come debito nazionale e obbligazioni finanziarie politiche e rendimento degli investimenti Diminuiscono, i margini di interesse si sono ridotti e il reddito da interessi netto è diminuito di 3.533 miliardi di yuan su base annua; requisiti normativi attentamente implementati e riduzione degli investimenti non standardizzati, di cui la gestione patrimoniale non garantita dal capitale e gli investimenti di gestione patrimoniale delle fatture sono stati completamente regolati e il relativo reddito non da interessi è diminuito di 4.577 miliardi di yuan su base annua; Il mercato obbligazionario ha oscillato nel suo complesso e nello stesso periodo dell’anno scorso c’era una mancanza di opportunità di trading. Il rendimento dello spread obbligazionario è diminuito di 2,834 miliardi di yuan su base annua.

Nella prima metà dell’anno, il margine di interesse netto è stato dell’1,93%, in calo dello 0,31% su base annua. Il tasso di copertura delle riserve è stato del 142,87%, con un incremento di 3,49 punti percentuali.

Alla fine del periodo di riferimento, il totale dei crediti deteriorati del gruppo era di 72,391 miliardi di yuan, con un aumento di 2,342 miliardi di yuan rispetto alla fine dell’anno precedente; il rapporto dei crediti deteriorati era dell’1,80%, con una diminuzione dello 0,02 per cento punti rispetto alla fine dell’anno precedente; %; il coefficiente di copertura degli accantonamenti è stato del 142,87%, in aumento di 3,49 punti percentuali rispetto alla fine dell’anno precedente; il coefficiente di erogazione dei prestiti è stato del 2,57%, in aumento di 0,04 punti percentuali rispetto alla fine dell’anno dell’anno precedente.

Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di base della banca è stato dell’8,52%, con un aumento di 0,01 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno; il coefficiente di adeguatezza patrimoniale di base è stato del 10,31%, con un aumento di 0,5 punti percentuali; il coefficiente di adeguatezza patrimoniale è stato del 13,43%, un aumento di 0,39 punti percentuali.

