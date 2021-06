Minsheng Education (01569.HK) ha acquisito una partecipazione del 51% in Guangdong Minsheng Online Education Technology Co., Ltd. – shareandstocks.com

Data: 28 giugno 2021 alle 5:04

[Caihua News Agency]Minsheng Education (01569.HK) ha annunciato che il 26 giugno 2021, Chongqing Mengzhuo, Chongqing Fanyun (entità sussidiarie consolidate), Huzhou Qimeng, Pan Guoqiang, Liu Ruiqiong, Mingshi Group, Mingshi Online e Minsheng Online sono entrate in un contratto di trasferimento di capitale. Di conseguenza, Chongqing Fanyun ha accettato con riserva di acquisire e Pan Guoqiang e Huzhou Qimeng hanno accettato con riserva di vendere le loro partecipazioni in Minsheng Online 51 a un prezzo totale di 130.000.000 RMB (il prezzo totale può essere adeguato al ribasso in base al completamento dell’impegno di prestazione) % Equità.

In base al completamento dell’impegno di performance, la proporzione del capitale di Minsheng Online da trasferire da Mr. Pan e Huzhou Qimeng può essere modificata verso l’alto fino al 100% e il prezzo totale della transazione può essere modificato verso il basso di 130.000.000 RMB.

Le parti concordano che il prezzo totale sarà adeguato in base all’effettiva performance finanziaria di Minsheng Online per i tre anni chiusi il 31 dicembre 2022 e con riferimento ai seguenti obiettivi di performance: (i) Utile netto di Minsheng Online per l’anno conclusosi il 31 dicembre , 2021 L’utile netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e l’utile netto di Minsheng Online per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sono stati superiori all’utile netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; (ii) L’intero impegno di performance periodo di Minsheng Online (per i tre anni chiusi al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022), l’utile netto totale non sarà inferiore a 60.000.000 RMB; e (iii) l’utile netto per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2022 non sarà meno di 30.000.000 RMB.

Chongqing Mengzhuo, Mr. Pan, Ms. Liu, Mingshi Group, Mingshi Online e Minsheng Online hanno concordato di rescindere l’accordo di gestione affidata dalla data di chiusura e Chongqing Mengzhuo ha cessato la gestione affidata di Minsheng Online, Mingshi Online e Bluestar School.

Minsheng Online è un istituto di istruzione online per adulti leader nella Greater Bay Area, che fornisce principalmente servizi di istruzione accademica e formazione professionale attraverso piattaforme online. Al 31 maggio 2021, Minsheng Online Services ha fornito circa 69.600 studenti universitari e junior, circa 53.700 studenti di autoesame e ha fornito circa 11.200 altri corsi di formazione.

Borsa di Hong Kong originale

