MLB e Lou Gehrig sono totalmente impegnati nella NFT, che ora è l’arte dei Los Angeles Dodgers. Perché è ancora una cosa? – Shareandstocks.com

Secondo i rapporti, il miliardario di Forbes Tyler Winklevoss ha speso circa $ 70.440 per la collezione di Lou Gehrig… [+] Nell’asta NFT della scorsa settimana.

immagine KMR



Il 4 luglio Candy Digital, il banditore online ufficiale della NFT della Major League Baseball, ha venduto una copia digitale dello storico discorso. La leggenda del baseball Lou Glick. Il discorso del 4 luglio 1939 fu l’addio formale di Grieg al baseball dopo che gli fu diagnosticata la SLA.questo è Primo campionato Entra nell’eccitante mondo dei token non fungibili o NFT. Il prezzo di apertura è di 250 dollari. Co-fondatore di Gemini Cryptocurrency Exchange Tyler Winklevoss si è scatenato su Twitter. Il prezzo di chiusura è stato di circa US $ 70.400. Tyler Winklevoss l’ha acquistato come donazione.

Lunedì, i fan di NFT (e forse i fan di Mookie Betts) possono scommettere su una grafica per l’anello della Los Angeles Dodgers World Series del 2020, prodotta dallo studio del cosiddetto artista del Meta Festival RTFKT a Los Angeles.

Gli NFT sono arte digitale e clip audio, venduti e scambiati in criptovalute come Bitski, di solito ma non sempre in Ethereum (ETH). Fanno parte delle nuove risorse, chiamate risorse virtuali.

Se sei un fan della fantascienza e hai visto spettacoli come Caprica, puoi immaginare di avere immobili virtuali, locali notturni virtuali, vestiti virtuali, arte virtuale per il tuo appartamento virtuale. Non c’è niente di tangibile. Ma nel mondo immaginario della realtà virtuale e di Internet, se gli viene dato il nome corretto, può essere venduto per decine di migliaia di dollari. Perché è qualcosa che non saprò mai, Ma ho comprato monete Enjin per ogni evenienza.

“Sì, le persone giocano in un mondo virtuale, dove scambiano NFT e alcuni immobili NFT valgono decine di migliaia di dollari”, ha affermato Adam Chaplin, CEO di DeFi for You nel Regno Unito. Questo è un peer-to- piattaforma di prestito peer per gli utenti. Puoi fare trading qui e ottenere prestiti crittografici utilizzando NFT, risorse di criptovaluta e risorse fisiche come garanzia.

Gli ho chiesto del pagamento Credi nelle spade e nelle armature È adatto per i fanatici del gioco crittografato intorno a Enjin. Mi ha detto che non solo spendono molti soldi, ma fanno anche molti soldi.

Come investitore di criptovalute, ho sentito parlare di queste cose su NFT.Penso che Indian Jones sia entrato in una fossa di doppi scorpioni velenosi; pensaci, cosa sta succedendo ora?

“Una spada da 500 dollari… sì, costa meno”, mi ha detto. NFT è un token crittografato supportato da arte digitale o audio.

Gli investitori di criptovaluta che vogliono superare i migliori token e persino i token finanziari decentralizzati considerano NFT come l’ultimo chip di gioco. A differenza della roulette, se scommetti su numeri pari o dispari, la tua possibilità di fare soldi è quasi 50/50 (a meno che non cada su due quadrati verdi), acquistare NFT è come scommettere tutti i tuoi soldi su doppi zeri.

A differenza dei trader di altcoin su Coinbase e Bitcoin “hodlers” (mantenuto, scritto male. Questo è un errore di crittografia ed è diventato una nuova parola), NFT viene utilizzato anche per coloro che vogliono davvero avere 10 secondi di byte audio La prima registrazione del Ragazzo bestia. O un cartone originale dell’artista Dilbert Scott Adams. Borse diverse vendono prodotti diversi, proprio come il Nasdaq è il luogo in cui si acquistano azioni Apple, non alla Borsa di New York.

“Le persone stanno pagando enormi somme di denaro per le NFT perché il valore di dette NFT è in aumento. Vogliono fare soldi da risorse digitali ad alto rischio e ad alto rendimento. Sono anche oggetti da collezione, quindi alcune persone potrebbero bruciare denaro solo per possedere oggetti da collezione. “, ha detto Chaplin. “Ci sono molti milionari nel campo della crittografia. Francamente parlando, molti di loro sono smanettoni e spenderanno soldi per comprare una spada digitale.”

Per i veri credenti della NFT, la NFT è molto più che scambiare monete o qualche opera d’arte casuale.

“Nel prossimo futuro, penso che gli NFT interromperanno anche le vendite nel settore immobiliare e in altri mercati. I beni virtuali sono solo il primo passo su questa strada”, ha affermato Grigory Rybalchenko, CEO di EmiSwap (ESW). -chain market maker automatizzato-Decentralized Exchange (DEX), integrato da Token ESWIl valore totale di Young DEX bloccato pochi giorni dopo la vendita della rampa di lancio è stato di oltre 1,5 milioni di dollari. Ripeto: qualche giorno. Seconda ripetizione: questo è per oggetti di fantasia nel mondo di fantasia.

Immagina che Jim Cramer cerchi di circondarlo. O il tuo consulente finanziario presso Ameriprise.

Per gli investitori, EmiSwap paga dividendi agli investitori che cercano criptovalute ad alto rischio equivalenti ai dividendi attraverso l’impegno, l’agricoltura e l’uso dell’utilità NFT.

Esperti del settore mi hanno detto che gli investitori di criptovalute nel campo NFT dovrebbero probabilmente prestare attenzione alle principali tendenze nei giochi, nello sport e nelle industrie creative di alto livello. Indovinare se l’NFT vale un centesimo è facile come indovinare se una pallina d’argento su una ruota della roulette cadrà su… un doppio zero.

Il prezzo di ESW è $ 0,19. È salito a quasi $ 0,90. Ora è sceso a $ 0,09.

A differenza delle criptovalute tradizionali, comprendere l’andamento del mercato degli oggetti da collezione NFT è la chiave per fare soldi acquistando NFT in futuro. Un altro modo è investire nella piattaforma NFT o semplicemente acquistare ETH.

Ad esempio, per i creatori che vogliono vendere NFT, i fotografi possono taggare le loro foto prima della pubblicazione, il che significa che possono visualizzare il timestamp del rilascio sulla blockchain, screditando così qualsiasi tentativo di rubare il loro lavoro.

Ma la vera attrazione di NFT è il settore immobiliare.

Questa terra virtuale in un videogioco online chiamato Axie Infinity dal Vietnam vale due… [+] Molte volte di più della tua casa reale. Nessuno sa perché.

Asse infinito



A febbraio, le risorse digitali di nove terre virtuali Genesis adiacenti sul mercato blockchain e sulla piattaforma di gioco Axie Infinity sono state vendute al prezzo di 888,25 ETH. All’epoca erano circa 1,5 milioni di dollari USALa terra della Genesi è una terra relativamente rara situata al centro della terra Universo dell’elemento dell’asse. Secondo il suo sito web, Axie Infinity È un universo ispirato ai Pokemon, chiunque può ottenere token Axie nativi (AXS) attraverso il gioco. McAlinden Research Partners, una società Intel di Wall Street, ha sottolineato che è attualmente il gioco basato su Ethereum numero uno per utenti attivi giornalieri, settimanali e mensili e ha generato più di 6.400 ETH di entrate (più di $ 2 milioni) fino ad oggi.

Flying Falcon, il cripto barone che l’ha comprato, Sulla sua pagina Twitter: “Stiamo assistendo a un momento storico; l’ascesa della nazione digitale ha un proprio sistema di diritti di proprietà chiaramente definito e irrevocabile. Axie Land ha valore di intrattenimento, valore sociale e valore economico sotto forma di futuri flussi di risorse”.

“Terreni e proprietà possono essere divisi per NFT, in modo che gli investitori possano acquistare parte di un parco eolico, un maniero, un appartamento di New York o una casa sulla spiaggia, e poi vendere il NFT in modo redditizio: questo apre la porta agli investitori che non può permettersi di investire. Immobili, ma ora chi può farlo acquistando una piccola porzione di proprietà rappresentata da NFT”, ha detto Chaplin. DeFi For You sta lavorando duramente per portarlo agli investitori di criptovaluta.

Passeremo completamente alla realtà virtuale con cose false, come il finto busto di Lou Grieg, o clip audio di Elvis o di altre celebrità di prima linea, che potrebbero essere perse sul mio laptop?

Possediamo immobili virtuali da vendere a società online?

Di nuovo, non lo siamo già? Ricordi che l’acquisto dell’URL di un sito Web è un’attività?

“Lo sappiamo”, ha detto Rybalchenko. Si è ricordato. “In un certo senso è diventato parte della nostra realtà e continuerà a crescere nei prossimi anni. L’affare migliore sarà raggiunto quando gli investitori entreranno in campo il prima possibile. Prima si adotta, maggiore è il ritorno sull’investimento sarà. Statisticamente parlando, i pionieri di qualsiasi settore avranno i maggiori vantaggi”.

Tutti stanno tentando la fortuna.

Investirò $ 100 in Double 00, per favore comprami un bicchiere di Bacardi e Coca Cola.

L’exchange di criptovalute Chatex sta eseguendo il proprio 99 NFT Robot Challenge proprio adesso. Se fai un’offerta per la loro grafica robotica: rosa, mimetica, terrena, puoi vincere una Tesla S. Si posizionano come “un modello d’arte nella nuova era, il meta-universo, che può essere un esempio importante della formazione di nuove realtà nella nostra percezione della creatività futura”, ha affermato Leonid Bugaev, vicepresidente delle comunicazioni di Chatex. Bugaev) ha detto.

Come parte della sfida, una serie di token unici dal “meta-universo robotico” in continua espansione verrà collocato sul sito Web di Rarible ogni giorno per 99 giorni. Ciascuno di questi set contiene un numero diverso di copie, da 9 a 99, se qualcuno vuole acquistarle, per qualsiasi motivo. Bene, puoi vincere una Tesla, quindi è tutto.

“Esorto le persone a fare le proprie ricerche, perché la natura degli investimenti comporta dei rischi”, ha detto Rybalchenko. “Puoi sempre prendere la decisione di investimento sbagliata, specialmente in un mercato emergente sconosciuto. Ma questa è la curva di apprendimento”, ha detto. “Devi affrontarlo per prendere la giusta decisione di investimento in futuro”.

