MMA ha dichiarato che tutti i medici generici privati ​​saranno inclusi nel giro finale del programma di immunizzazione

KUALA LUMPUR (21 agosto): la Malaysian Medical Association (MMA) ha dichiarato che la Task Force per l’immunizzazione del Covid-19 (CITF) dovrebbe convocare 8.000 medici generici privati ​​in tutto il paese nel cerchio finale del Programma nazionale di immunizzazione del Covid-19 (PICK) .

MMA ha dichiarato oggi in una dichiarazione che l’associazione è confusa sul motivo per cui la CITF ha recentemente deciso di interrompere le vaccinazioni in 741 cliniche private di medici generici, diversi ospedali privati ​​e centri ambulatoriali a Selangor.

“La CITF ha notificato queste istituzioni mediche solo entro 48 ore. La CITF dovrebbe incoraggiare più medici di base a partecipare. Ci sono 741 cliniche private nella Klang Valley che partecipano a PICK (250 a Kuala Lumpur e 491 a Selangor).

Il presidente dell’MMA, Datuk, il professor Subramaniam Muniandy, ha dichiarato: “Questa politica di utilizzare quando necessario e di scartare quando non necessario non sarà di buon auspicio, né impedirà ad altri medici di base di partecipare”.

Il Dr. Subramaniam ha sottolineato che in questa fase di PICK, CITF dovrebbe aumentare piuttosto che limitare la partecipazione dei medici generici privati.

“Il grande PPV aiuta ad aumentare il nostro tasso di vaccinazione. Tuttavia, ora che la vaccinazione è iniziata, CITF dovrebbe eliminare gradualmente il grande PPV e consentire ai medici di base di effettuare l’ultimo giro di PICK, mentre il governo rafforza le sue risorse nelle istituzioni mediche pubbliche.

“La maggior parte delle persone trova più conveniente rivolgersi a un medico di medicina generale privato per la vaccinazione perché la clinica privata è vicina alla comunità e non affollata.

“Grazie al servizio personalizzato, è anche la prima scelta delle persone”, ha affermato.

Tuttavia, MMA ritiene che nel maggior numero possibile di cliniche private di medici generici, dovrebbero essere fornite anche la vaccinazione gratuita e la vaccinazione privata sotto PICK, perché dopo tutto ciò aumenterà il tasso di vaccinazione complessivo.

Secondo il Dr. Subramaniam, l’esclusione dei medici generici privati ​​dal programma di vaccinazione nazionale è considerata un sistema di codificazione dei vaccini-MMA ritiene che questo sia un piccolo problema che può essere facilmente risolto perché i vaccini e i vaccini privati ​​sotto PICK avranno un codice separato .

“La CITF dovrebbe anche adeguare il sistema di appuntamenti AZ (AstraZeneca) in modo che il pubblico possa fissare gli appuntamenti per le vaccinazioni nelle loro cliniche preferite.

“Ogni clinica può avere le proprie capacità di vaccinazione. Con un tale sistema, l’implementazione e gli appuntamenti diventeranno più facili e coordinati”, ha suggerito.

Il Dr. Subramaniam spera che la CITF aumenti la partecipazione, poiché mancano solo tre settimane alla vaccinazione dei giovani dai 12 ai 17 anni.

“Se i medici di base devono essere vincolati, come ha detto il direttore generale della sanità, allora devono pianificare ora, lo stesso [for] È necessaria un’iniezione di richiamo tra qualche mese”, ha aggiunto.

