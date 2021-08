MobileCoin, un ecosistema di pagamenti digitali, raccoglie 66 milioni di dollari

Share it

MobileCoin, un ecosistema di pagamenti digitali incentrato sulla criptovaluta, ha annunciato mercoledì di aver completato un round di finanziamento da 66 milioni di dollari come parte di uno sforzo più ampio per portare più prodotti e servizi sul mercato.

La serie B ha la partecipazione di diversi importanti fondi di rischio dei settori blockchain e criptovaluta, tra cui Alameda Research, BlockTower Capital e Coinbase Ventures. Hanno partecipato anche Berggruen Holdings, General Catalyst, Vy Capital e TIME Ventures. Anche diversi imprenditori e investitori hanno contribuito a questo round di finanziamenti.

MobileCoin ha dichiarato che i fondi verranno utilizzati per sviluppare ulteriormente i suoi principali prodotti crittografici, incluso MOBot, che è descritto come “il primo sistema di pagamento chatbot di criptovaluta”.La società prevede inoltre di espandere i propri servizi commerciali e lanciare nuovi Stablecoin ancorato al dollaro USA.

Sebbene molte persone vedano la criptovaluta come una classe di attività alternativa, la tecnologia è considerata il principale catalizzatore per transazioni senza soluzione di continuità su scala globale. Ad esempio, il concetto di pagamento peer-to-peer è una parte importante dell’ormai famoso Bitcoin di Satoshi Nakamoto (Bitcoin) Carta bianca.Oggi, alcune aziende e accordi stanno lavorando duramente per rilasciare Sistema di pagamento basato su crittografia.

Le aziende che hanno dominato a lungo il settore dei pagamenti, come Mastercard e PayPal, hanno iniziato ad accettare pagamenti in criptovaluta per i propri clienti. Nella teleconferenza sugli utili del secondo trimestre di agosto di Mastercard, L’amministratore delegato Michael Mibach ha detto La sua azienda deve entrare nello spazio delle criptovalute, “perché le persone cercano risposte”.

Come riportato da Cointelegraph, Visa ha anche ribadito il suo impegno a creare un portale di pagamento crittografato.Il gigante dei pagamenti è Super ottimista sulle stablecoin Riconoscere la loro capacità di cambiare il business globale.

