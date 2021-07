Modalità canale avanzate: Wolfe Waves e Gartleys

Canale Fornire ai trader un modo semplice e affidabile per definire i propri Ingresso con Punto di uscita In equità.Anche se di base Transazione del canale Le regole danno ai trader una buona comprensione della direzione del prezzo nel canale, difficilmente capiscono dove si trova il prezzo sfondamento Può succedere. Tuttavia, identificare modelli noti come Wolfe Waves e Gartleys può aiutare a prevedere i tempi e la portata di queste scoperte (il loro rapporto con i canali stabiliti).Questo articolo approfondirà Psichico Le tecnologie incentrate su questi modelli e come applicarle per aiutarti a trarre profitto.

Lupo Onda

Questo Onda di lupo È un modello naturale in ogni mercato.La sua forma di base mostra la lotta per l’equilibrio, o equilibrioFra domanda e offertaQuesto modello naturale non è stato inventato, ma è stato scoperto come mezzo per prevedere il livello della domanda e dell’offerta.

Questi modelli sono molto generali in termini di tempo, ma sono specifici in termini di portata. Ad esempio, le onde di Wolfe si verificano in un ampio intervallo di tempo, minuti o addirittura settimane o mesi, a seconda del canale. D’altra parte, l’intervallo può essere previsto con una precisione sorprendente. Pertanto, se usato correttamente, Wolfe Waves può essere molto efficace.

Il primo fattore per identificare la forma dell’onda di Wolfe è simmetriaCome mostrato di seguito, il modello più accurato esiste tra 1-3-5, con intervalli di tempo uguali tra i cicli d’onda.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Ecco alcuni punti chiave da ricordare per identificare le onde Wolfe:

Le onde 3-4 devono rimanere nel canale creato dalle onde 1-2.

L’onda 1-2 è uguale all’onda 3-4 (mostra simmetria).

Wave 4 rivisita il canale del punto stabilito dalle onde 1-2.

Ci dovrebbero essere intervalli di tempo regolari tra le onde. alcuni alcuni

alcuni Le onde 3 e 5 sono di solito 127% o 162% (Fibonacci) Espansione del punto del canale precedente. alcuni alcuni

Il modello può essere trovato nelle seguenti posizioni:

Si prega di notare che il punto della quinta onda mostrato nella figura sopra è un movimento leggermente più alto o più basso del canale creato dalle onde 1-2 e 3-4.Questa mossa è di solito un falso breakout di prezzo o di canale ed è il posto migliore per entrare nel mercato lungo o cortoL’azione “sbagliata” dell’onda 5 compare nel pattern il più delle volte, ma non è un criterio assolutamente necessario. Il punto della sesta onda è il livello target dopo il quinto punto, che è la parte più redditizia del pattern del canale dell’onda Wolf. Trova il target price collegando i punti 1 e 4 (punto 6).

Di seguito è riportato un esempio della modalità di lavoro. Ricorda che l’onda 5 è un’opportunità per intraprendere azioni di posizione corta o lunga, mentre il punto dell’onda 6 è il prezzo obiettivo.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



È anche importante prestare attenzione a Wolfe Waves e alla maggior parte delle modalità Strategia di trading, È altamente soggettivo. La chiave del profitto è identificare e utilizzare accuratamente queste tendenze in tempo reale, il che potrebbe essere più difficile di quanto sembri.Pertanto, è saggio Commercio di prodotti di carta Questa tecnologia, perché è una nuova tecnologia che stai imparando, prima di essere pubblicata.E ricordati di usare Ferma la perdita Per limitare la tua perdita.

Gartley

Il modello di trading di Gartley è stato creato da HM Gartley, che per primo lo spiegò nel suo libro “Profits in the Stock Market” nel 1935.Questa impostazione consiste in un’onda di polso grande e due onde di polso piccole Ritirarsi Onda di impulso. Il grafico seguente mostra esempi di impostazioni ideali, tra cui rialzista e ribassista. Nell’esempio rialzista, XA rappresenta il primo grande impulso per invertire il prezzo in A. Secondo il rapporto di Fibonacci, ritracciamento AB dovrebbe essere la fascia di prezzo A meno il 61,8% di X. Questa percentuale viene visualizzata dal segmento XB.alcunialcuni

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Al punto B, il prezzo produce di nuovo un impulso più piccolo opposto al punto A. Idealmente, il livello di ritracciamento BC dovrebbe essere compreso tra il 61,8% e il 78,6% della fascia di prezzo AB, indipendentemente dalla lunghezza della linea. Questa percentuale viene visualizzata dal segmento AC. Al punto C, il prezzo ha formato ancora una volta un impulso di inversione opposto al punto B. In questo schema, come indicato anche nel rapporto di Fibonacci, il ritracciamento CD dovrebbe essere compreso tra il 127% e il 161,8% dell’intervallo BC e il rapporto dovrebbe essere lungo la linea BD.

Il prezzo D è il punto migliore per acquistare o vendere. All’ingresso D, il target di ritracciamento a un prezzo più elevato era inizialmente del 61,8% della gamma CD. Il passaggio dal punto D al punto successivo è molto redditizio. Il movimento dal punto D è molto veloce e potente e seguono questo modello con precisione il 60% o più delle volte.

Ecco i punti principali da tenere a mente per Gartley:

Idealmente, AB è uguale a CD in termini di durata.

Il punto D è il callback del 62-72% di XA.

Idealmente, XD dovrebbe essere il 78,6% dell’intervallo XA.

Idealmente, CD è uguale ad AB.

Agire al punto D.

Le condizioni in cui questi modelli possono essere trovati dipendono dal fatto che essi Rialzista o ribassista:

Gartley rialzista appare in un trend rialzista.

Il ribassista Gary appare in un trend ribassista.

Il grafico seguente mostra un Gartley rialzista al lavoro.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Il grafico seguente mostra un Gartley ribassista.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Linea di fondo

Entrambe queste tecnologie di canale forniscono ai trader un modo affidabile per individuare il punto di svolta e determinarne la portata.Quando si utilizzano queste modalità in combinazione Regole psichiche di base, I trader possono utilizzare un sistema di trading affidabile ed estremamente versatile da utilizzare in qualsiasi condizione di mercato.