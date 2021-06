Modelli avanzati di candele

La modalità Candlestick fornisce informazioni dettagliate Prezzo azione A prima vista.sebbene Modello base di candeliere Può fornire alcune informazioni sulle idee di mercato, questi modelli più semplici di solito producono Segnale di errore Perché sono così comuni.

Di seguito, esamineremo modelli di candele più avanzati che forniscono un grado di affidabilità più elevato. Questi includono l’inversione dell’isola, l’inversione del gancio, tre spazi vuoti e schemi di calcio.

Modello di inversione dell’isola

Inversione dell’isola Forte tendenza a breve termine inversione segnale. Si identificano invertendo lo spazio tra il candelabro e le due candele ai suoi lati.Eccone uno rialzista esempio. Il prezzo scende, il divario si restringe, poi il divario sale e continua a salire.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Di seguito è riportato un ribassista Esempio dello stesso modello.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Ingresso: L’inversione dell’isola mostra l’indecisione e la battaglia tra mercati rialzisti e ribassisti.Questo di solito è caratterizzato da una fine a lungo termine Doji Una candela ad alto volume che si verifica dopo un trend a lungo termine. Dopo il gap e muovendosi nella direzione opposta, la transazione verrà eseguita.Per un modello ribassista, inserisci corto Dopo che il divario si sposta nella direzione opposta.Per un modello rialzista, inserisci lungo Dopo che il divario si sposta nella direzione opposta.

Uscita: Esci significa L’obiettivo. il gol con Ferma la perditaUsando questa modalità, vuoi catturare la spinta del prezzo che segue il modello, ma una volta che la spinta inizia a indebolirsi, è ora di uscire. Se il prezzo rimbalza per colmare il divario, il modello di inversione non è valido e dovresti uscire immediatamente. Pertanto, uno stop loss può essere posizionato in corrispondenza del gap o vicino alla candela “isola”.

Schema di inversione del piolo

Inversione del gancio È un modello di inversione a breve termine. Sono caratterizzati da minimi più alti e massimi più bassi rispetto al giorno precedente. Di seguito sono riportati esempi di modelli rialzisti e ribassisti.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Di seguito è riportato un esempio ribassista dello stesso modello.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Ingresso: Nel modello rialzista, c’è una tendenza al ribasso, seguita da una tendenza al rialzo di due giorni. Il primo o il secondo giorno, l’aumento ha sfondato il massimo dell’ultimo giorno in calo. Questo è il secondo giorno di rialzo in cui dovrebbero essere effettuate operazioni long perché il modello indica che i prezzi potrebbero continuare a salire. Per un modello ribassista, c’è un trend rialzista seguito da due giorni ribassisti, con il primo o il secondo giorno ribassista che rompe il minimo dell’ultimo giorno rialzista. Questo è il secondo giorno negativo in cui dovrebbero essere effettuate operazioni corte perché il modello indica che i prezzi potrebbero scendere.

Uscita: Conosci il tuo punto di uscita prima di negoziare questa modalità. Nella maggior parte dei casi, vedrai una brusca inversione, come mostrato nell’immagine sopra. Qualsiasi cosa contraria indica che la modalità non funziona, quindi esci immediatamente. Pertanto, lo stop loss può essere impostato in un modello ribassista al di sopra dei massimi recenti o in un modello rialzista al di sotto dei minimi recenti.Non possiamo saperlo Quanto durerà l’inversione? Basato solo sulla modalità. Pertanto, finché il prezzo si muove nella direzione prevista, continua a fare trading. Quando il trend si indebolisce o c’è un pattern nella direzione opposta, il profitto finisce.

Modello tre-nove (tre-gap)

Questo Tre modalità libreria È un segnale di inversione di tendenza atteso. Questo modello non indica un punto di inversione esatto. Al contrario, indica che potrebbe verificarsi un’inversione nel prossimo futuro. Questa modalità viene creata da tre sessioni di trading consecutive con intervalli intermedi. Sebbene non tutte le candele siano grandi, di solito ci sono almeno due o tre candele.

Questo è un pattern a tre gap che segna la fine del trend rialzista. I prezzi stanno accelerando. Tre gap consecutivi in ​​più. Poiché questo slancio non può durare per sempre, gli acquirenti finiranno per esaurirsi e i prezzi si sposteranno nella direzione opposta.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Ingresso: La premessa di questo modello è che i prezzi possono diminuire dopo grandi fluttuazioni, perché i trader inizieranno a trarre profitto.Per ottenere altre prove della possibilità di inversione, cercare casi estremi Indice di forza relativa (RSI) o aspetta attraversare di Media mobile convergenza divergenza (MACD).

Uscita: Questo modello preannuncia un’inversione. Se ciò non accade, esci da tutte le transazioni effettuate a causa di questa modalità. Il prezzo deve seguire la direzione prevista affinché il segnale sia valido. Se vai short, l’ordine stop loss può essere piazzato sopra il punto più alto del pattern. Controlla lo slancio verso il basso mentre continua. Dal momento che non sai quanto durerà il sell-off, prendi profitti quando vedi un segnale di inversione nella direzione opposta o quando lo slancio di vendita rallenta.

Modalità calcio

Questo Modalità calcio È uno dei modelli di candele più forti e affidabili. È caratterizzato da un’inversione molto netta dei prezzi nell’arco di due candele. In questo esempio, il prezzo scende e quindi la tendenza viene invertita da un gap di inversione e da una grande candela. La prima grande candela verde è la candela kick. La seconda candela verde forte mostra la continuazione del modello forte e aiuta a confermare che l’inversione è in atto.

Immagine per gentile concessione di Julie Bang © Investopedia 2020



Ingresso: Questo movimento di prezzo ti dice che un gruppo di trader ha sopraffatto un altro gruppo di trader e sta stabilendo una nuova tendenza. Idealmente, dovresti cercare il divario tra la prima e la seconda candela e un volume elevato. Inserisci vicino al prezzo di chiusura della candela kicking (la prima candela verde nel grafico sopra) o al prezzo di apertura della seconda candela.

Uscita: Imposta il tuo stop loss al di sotto del minimo della candela di decollo. Poiché la candela di decollo può essere molto grande, ciò può significare che il tuo stop loss è abbastanza lontano dal tuo punto di ingresso. Per quanto riguarda l’obiettivo, questo modello di solito porta a un forte cambiamento di tendenza, il che significa che i trader possono utilizzare lo slancio del jumper per il trading a breve termine, o anche a medio termine, perché il prezzo può continuare a svilupparsi in questa direzione per un po.

Perché questi modelli funzionano?

La caratteristica di tutti questi modelli è che il prezzo si muove in una direzione e quindi appare una candela nella direzione opposta, che promuove in modo significativo la tendenza precedente. Tali eventi disturbano i trader che scommettono sulla continuazione del trend precedente, costringendoli spesso ad uscire dalle posizioni quando viene raggiunto il livello di stop loss. Questo aiuta a spingere in avanti nella nuova direzione.Questa idea deriva da un concetto di candelabro più semplice chiamato Linea avanzataAd esempio, se c’è un trend al rialzo, se si forma una candela al ribasso ma rimane nella metà superiore dell’ultima candela al rialzo, il trend è poco danneggiato. Tuttavia, se il movimento della candela in calo è più della metà dell’ultima candela in aumento, più della metà di coloro che hanno acquistato durante quel giorno in aumento sono in perdita, il che potrebbe portare a ulteriori vendite.

Il modello di cui sopra è più potente perché il drastico cambio di direzione ha fatto sì che molte persone perdessero posizioni di cui avrebbero bisogno per liberarsi. Inoltre, quando i trader trovano un’inversione, si lanciano nel trading in una nuova direzione. Entrambi questi fattori, l’uscita dei trader precedenti e l’ingresso di nuovi trader, aiutano entrambi a guidare i prezzi in nuove direzioni.

In sintesi, tentare di invertire la rotta può essere rischioso in qualsiasi circostanza, perché si è in contatto con la corrente tendenzaRicorda il quadro generale. Ad esempio, in un forte trend rialzista pluriennale, un segnale di inversione può indicare solo pochi giorni di vendita prima che ricominci il trend rialzista più ampio.

Linea di fondo

Queste candele avanzate sono associate a forti fluttuazioni dei prezzi, solitamente gap, che possono portare a bruschi cambiamenti di direzione. I trader possono essere coinvolti notando questi schemi e agendo rapidamente quando il prezzo si muove in una nuova direzione. Il pattern delle candele non ha un obiettivo di prezzo, il che significa che i trader non dovrebbero essere avidi. Finché continua, puoi sfruttare lo slancio, ma se ci sono segni di problemi, per favore esci.Utilizzare un ordine di stop loss o Trailing stop.