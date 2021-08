Modello di business di Apple e modello di business di Microsoft

Modello aziendale Apple e modello aziendale Microsoft: panoramica

Apple Inc. (codice azionario NASDAQ: AAPL) e Microsoft Corporation (NASDAQ: Servizi finanziari Microsoft) L’intersezione tra tecnologia dominante e accesso dei consumatori. Sebbene competano in molti sottosettori come software informatico, hardware, sistemi operativi, dispositivi mobili, pubblicità, applicazioni e navigazione web, ogni azienda adotta un approccio diverso dal punto di vista organizzativo e filosofico.

A partire da agosto 2021, AAPL ha Valore di mercato Circa 2.43 trilioni di dollari. Con la crescita della sua attività di cloud computing, Microsoft ha brevemente superato Apple per diventare la più grande azienda del mondo, ma Microsoft è ora scesa al secondo posto con un prezzo di $ 2.15 trilioni.

Punti chiave Apple e Microsoft sono le due aziende più grandi al mondo, che si alternano ai titoli delle aziende di maggior valore mondiale.

La capitalizzazione di mercato di entrambe le società supera $ 1 trilione.

Il modello di business di Apple si basa su dispositivi innovativi e incentrati sul consumatore. Sono stati in grado di mantenere le loro fondamenta grazie al design di facile utilizzo e alla migrazione dei dati alla nuova linea di prodotti.

Il successo di Microsoft si basa sulla licenza di software come Windows e Office Suite. Il loro modello di business è cambiato e stanno rilasciando i propri dispositivi per competere con Apple.

Le due società operano in modi diversi e hanno obiettivi finali diversi. Hanno avuto tutti molto successo e hanno cambiato completamente i rispettivi settori.

Modello di business di Apple

È difficile ricordare che le moderne aziende americane sono così completamente dominate dai propri pensieri e dalla propria personalità Apple sotto la guida di Steve JobsLa straordinaria innovazione di Jobs ha spinto Apple a livelli senza precedenti fino alla sua morte per cancro nel 2011.

Durante il secondo regno di Steve Jobs—è stato licenziato nel 1985 ed è tornato nel 1997—Apple ha ripristinato la rilevanza e ha rivoluzionato molteplici sotto-settori. Quando l’iPhone è stato rilasciato nel 2007, ha rilevato l’industria Walkman di Sony e ha completamente ridefinito il telefono cellulare.

Apple vince facilmente I suoi concorrenti In termini di vendite di hardware e gadget di fascia alta. A causa della reputazione dell’azienda nei primi anni 2000 come risposta non convenzionale a Microsoft, Millennial Sono cresciuto usando molto il Mac. Ciò è dovuto all’eccezionale insistenza dell’azienda sull’integrazione dei suoi prodotti, il che rende più facile continuare a utilizzare i nuovi prodotti Apple e quindi più difficile passare all’interfaccia del concorrente; questo a volte viene definito “blocco dell’ecosistema Apple”.

La debolezza di Apple modello di business La chiave sta nel successo storico dell’invenzione dell’oro dell’azienda: l’iPhone. Quasi tre quarti di tutte le entrate di Apple provengono dalle vendite di iPhone e, dal primo momento, nessuna nuova innovazione comparabile ha avuto successo. Amministratore delegato È morto, sostituito da Tim Cook. Tuttavia, Cook ha fatto un buon lavoro proteggendo l’eredità di Jobs e ha spinto il prezzo delle azioni di Apple a un livello record.

Modello di business Microsoft

Per molti anni, Microsoft ha dominato l’industria dei computer con il suo software Windows. Per più di una generazione di prodotti operativi, Apple è un ripensamento. Prima che la navigazione web di Google iniziasse a dominare il mercato, Microsoft distribuiva gratuitamente Internet Explorer, portando alla chiusura di Netscape e di altre società simili.

Il modello di reddito di Microsoft si è storicamente basato solo su alcuni vantaggi chiave.Il primo e più importante è Canone Usa il sistema operativo Windows e Microsoft Office suite. Nella competizione con Google e Apple, dopo anni in cui era diventata sempre più irrilevante, Microsoft ha annunciato una nuova visione nell’aprile 2014 e ha immediatamente spostato l’attenzione sul rendere il software Windows compatibile con i prodotti della concorrenza (come l’iPad). . Microsoft ha anche alcuni prodotti di successo, rappresentati da Microsoft Surface e Surface Pro, che competono con i dispositivi Apple come l’iPad.

Tuttavia, guardando al futuro, Microsoft si rende conto che il software a pagamento è più difficile da vendere nell’era delle alternative a basso costo. Inoltre, tablet e telefoni cellulari stanno sostituendo i PC. Il CEO Satya Nadella (Satya Nadella) ha proposto un nuovo modello di business Microsoft che enfatizza l’integrazione dei prodotti, i pacchetti software “freemium” e l’attenzione al cloud computing.

Ad esempio, Microsoft vuole che i clienti partecipino e prestino maggiore attenzione ai suoi prodotti.

Considerazione speciale: il modello di business di Google

Non sorprende che il nucleo e l’anima del flusso di entrate di Google siano il motore di ricerca e la pubblicità online. Sebbene Google non sia l’unica azienda che fornisce servizi gratuiti e li raggruppa con altri prodotti, poche persone possono farlo o avere successo.

I servizi di Google inizialmente non facevano spendere agli utenti alcuna commissione.Google attirerà gli utenti e raccoglierà i loro dati, e poi Vendi l’accesso Agli acquirenti desiderosi di tutto il mondo. Ogni azienda di marketing nel mondo vuole ottenere il tipo di informazioni che piace a Google e riutilizzare. Inoltre, l’azienda continua a diventare migliore e più matura nel rivolgersi a consumatori e aziende, sincronizzare le preferenze e giocare a matchmaker economici. Negli ultimi anni, lo stoccaggio e altri servizi hanno aumentato alcuni costi.

Questo modello gratuito non è solo redditizio, ma anche molto distruttivo per Apple, specialmente per Microsoft.Quando Apple e Microsoft continuano a competere per trovare prodotti migliori e più innovativi per far pagare i consumatori, Google è felice di trovare un modo Monetizzazione Gli utenti sono ansiosi di smettere di pagare le attività.

Google non fa pagare per Android negli Stati Uniti, che è uno dei motivi principali per cui i produttori preferiscono così tanto Android. Anche l’applicazione Web di Google, molto simile al programma Microsoft Office, è gratuita. Da quando Google ha iniziato a fornire sistemi operativi e software gratuiti, le vendite di Microsoft Windows e Office sono rallentate.