Spese universitarie future annuali stimate Anno corrente pubblico statale Pubblico fuori dallo stato privato 16 26.417 USD USD 46.021 USD 60.468 14 29.682 USD 51.709 USD US$ 67.942 12 33.351 USD 58.100 USD 76,339 USD 10 37.473 USD 65.281 USD 85,775 USD 8 42,104 USD 73,350 USD 96,377 USD 6 47,308 USD USD 82.416 108.289 USD 4 53,156 USD US$ 92.603 USD 121.673 2 59.726 USD 104.049 USD USD 136.712

Appunti: Vuoi vedere quanto costa mandare tuo figlio o tuo nipote all’università?uso Calcolatore delle tasse universitarie Nella rete dei piani di risparmio universitari.

Ricorda, questi numeri rappresentano il costo di un anno; il numero di anni in cui tuo figlio andrà all’università dipenderà dalla laurea che cerca. Sebbene molti studenti possano beneficiare di aiuti finanziari, borse di studio e sovvenzioni per aiutare a pagare le spese universitarie, ci sono ancora molti modi per ridurre ulteriormente le spese universitarie.

Uno dei modi più semplici è investire i soldi che hai messo da parte per gli anni universitari di tuo figlio o nipote nel risparmio fiscale Strumenti di investimentoQuesti piani e conti ti consentono di risparmiare efficacemente per l’istruzione dei tuoi figli o nipoti, evitando il più possibile i risparmi dell’IRS.

529 piano

“Uno dei modi migliori per aiutare finanziariamente i tuoi figli limitando la tua responsabilità fiscale è usare is 529 Programma dell’Accademia“, ha affermato Sam Davis, partner/consulente finanziario di TBH Global Asset Management. Il piano 529 è un Incentivi fiscali Un piano di investimenti che consente alle famiglie di risparmiare per le future spese universitarie Beneficiario.

Il piano prevede limiti elevati alle donazioni, che vengono effettuate in dollari USA al netto delle tasse.Puoi contribuire fino a Esclusione annuale L’importo annuo, che è di $ 15.000 nel 2021 (“esclusione annuale” è l’importo massimo che puoi trasferire a un numero qualsiasi di persone sotto forma di denaro o altri beni attraverso una donazione senza pagare l’imposta sulle donazioni).alcuniFinché viene utilizzato per spese di istruzione qualificate, tutti i prelievi da 529 non sono soggetti all’imposta federale sul reddito (la maggior parte degli stati fornisce anche prelievi esentasse).alcunialcuni

Coloro che hanno i fondi possono “superfinanziare” il piano 529 fornendo un regalo di cinque anni per ogni bambino e per tutti in una volta senza pagare la tassa sulle donazioni. Ciò significa che, ad esempio, una coppia di nonni super ricchi può contribuire con 75.000 dollari ciascuno (150.000 dollari a coppia) quando i figli sono piccoli, e poi lasciare che il denaro cresca per coprire tutte le spese.alcuniCi sono regole complicate su come farlo, quindi non provare senza una consulenza fiscale dettagliata.

Questo Costruisci ogni comunità per promuovere la bolletta della pensione (SECURE)È stato convertito in legge dal presidente Donald Trump nel dicembre 2019, emanando una serie di disposizioni volte a migliorare i piani pensionistici e di risparmio. In base alla nuova legge, 529 fondi del programma possono ora essere utilizzati per rimborsare prestiti studenteschi fino a $ 10.000 e questi fondi possono essere utilizzati anche per pagare le tasse associate ai programmi di apprendistato registrati.alcunialcuni

Esistono due tipi di piani 529:

Piano di risparmio universitario

Questi piani di risparmio Funziona come altri piani di investimento, ad esempio 401 (k) secondi con Conto pensionistico individuale (IRA), Perché le tue donazioni vengono investite in fondi comuni di investimento o altri prodotti di investimento. I rendimenti del conto si basano sulla performance di mercato degli investimenti correlati.La maggior parte dei piani fornisce opzioni di investimento basate sull’età, che diventano più prudenti man mano che il beneficiario si avvicina all’età del college. 529 piani di risparmio possono essere amministrati solo a livello statale.

Piano di lezioni prepagate

Piano di lezioni prepagate (Noto anche come piano di risparmio garantito) consente alle famiglie di bloccare le tasse universitarie oggi preacquistando le tasse universitarie. Quando il beneficiario è al college, il programma pagherà qualsiasi istituto idoneo nello stato a costi futuri. Se il beneficiario finisce per frequentare una scuola fuori dallo stato o privata, puoi trasferire il valore del conto o ottenere un rimborso. I programmi di insegnamento prepagato possono essere gestiti da stati e istituti di istruzione superiore, ma solo pochi stati hanno questi programmi.

“Consiglio vivamente ai miei clienti di fornire sgravi fiscali senza precedenti per il piano 529”, ha detto Davis. “Anche se queste donazioni non possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi federale, il tuo investimento differirà le tasse e la distribuzione dei pagamenti alle spese universitarie del beneficiario è esentasse entro i limiti federali”.

Tradizione e Roth IRA

Uno Esercito Repubblicano Irlandese Si tratta di un conto di risparmio fiscalmente vantaggioso in cui è possibile investire in azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Puoi scegliere l’investimento nel tuo account e regolare l’investimento in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi.

Secondo il Security Act, ora puoi aspettare fino a 72 anni per iniziare a ricevere la distribuzione minima richiesta (RMD) e la legge rimuove il requisito di età per depositare denaro in un’IRA tradizionale, quindi se stai ancora lavorando.alcuniIn generale, se ti ritiri dall’IRA prima dei 59 anni e mezzo, dovrai pagare una tassa di distribuzione anticipata del 10%.

Tuttavia, puoi prelevare denaro dal tuo IRA tradizionale o Roth IRA prima dell’età di 59 anni e mezzo senza pagare una tassa aggiuntiva del 10% Spese qualificate per l’istruzione superiore Per te, il tuo coniuge oi tuoi figli o nipoti nell’anno del recesso.Questo abbandonare Si applica solo una multa del 10%; a meno che non si tratti della Roth IRA, devi comunque pagare l’imposta sul reddito di distribuzione.alcunialcuni alcunialcuni

Ci sono infatti diversi svantaggi nell’usare un fondo pensione per pagare le tasse universitarie di un figlio o di un nipote:

Preleverà denaro dal tuo fondo pensione, denaro che non può più essere investito (a meno che tu non stia ancora lavorando), quindi devi assicurarti di avere fondi sufficienti per andare in pensione al di fuori dell’IRA. Le distribuzioni dell’IRA possono essere conteggiate come reddito per le domande di assistenza finanziaria per l’anno successivo, il che può influire sull’idoneità all’assistenza finanziaria basata sulle necessità.

Per evitare di cadere nella tua vita da pensionato, puoi creare un Ross Irish Republican Army A nome di tuo figlio o nipote.Domanda: Tuo figlio (non tu) deve averlo Guadagno guadagnato Dal lavoro che ha contribuito a quell’anno. Puoi effettivamente finanziare le loro donazioni annuali, fino a un importo massimo, ma solo se hanno entrate.

Finché il denaro non supera il reddito di tuo figlio, all’IRS non importa da dove provenga il denaro.Se tuo figlio è di Lavoro estivoAd esempio, puoi usare i tuoi soldi per pagare $ 500 alla Roth IRA e i tuoi figli possono usare il loro reddito per fare altre cose.

Ecco come fare: se tuo figlio è minorenne (sotto i 18 o 21 anni, a seconda dello stato in cui vivi), molte banche, intermediari e fondazioni mutue ti consentono di creare un Guardiano o Guardiano dell’Esercito Repubblicano IrlandeseCome custode, Tu (adulto) controlli i beni in custodia IRA fino a quando i tuoi figli non raggiungono l’età adulta, momento in cui i beni saranno loro trasferiti.

Coverdells

Un tipo Conto di risparmio Coverdell Education (ESA) Può essere istituito in una banca o in una società di brokeraggio per aiutare a pagare le spese di istruzione qualificata dei tuoi figli o nipoti. Come il piano 529, Coverdell ESA consente ai fondi di crescere esentasse a livello federale (nella maggior parte dei casi, a livello statale) se utilizzati per spese scolastiche ammissibili e i prelievi sono esenti da imposte.

I vantaggi di Coverdell ESA si applicano alle spese per l’istruzione superiore e alle spese per l’istruzione elementare e secondaria. Se il denaro viene utilizzato per spese non qualificate, dovrai pagare le tasse e una multa del 10% sul reddito.alcunialcuni

I contributi Coverdell ESA non sono deducibili e devono essere pagati prima che il beneficiario compia 18 anni (a meno che il bambino non sia un beneficiario di bisogni speciali come definito dall’IRS). Sebbene sia possibile impostare più ESA Coverdell per un singolo beneficiario, il contributo massimo per beneficiario (piuttosto che per ogni account) è limitato a $ 2.000 all’anno.

Per contribuire all’ESA di Coverdell, il tuo reddito lordo (MAGI) rivisto deve essere inferiore a 110.000 USD (come singolo dichiarante) o 220.000 USD (da presentare congiuntamente come coppia sposata negli anni fiscali 2020 e 2021).

Conto vincolato

Legge sui regali uniformi per i minori (UGMA) Conto e Legge sul trasferimento uniforme dei minori (UTMA) Il conto è Conto vincolato Consente di affidare denaro e/o beni a figli o nipoti minorenni.Come fiduciario, Gestisci l’account fino a quando il bambino non raggiunge l’età adulta (da 18 a 21 anni, a seconda del tuo stato). Una volta raggiunta questa età, i bambini hanno il conto e possono utilizzare il denaro come desiderano. Ciò significa che non devono spendere i soldi per le spese scolastiche.

Sebbene non vi siano limiti ai contributi, i genitori e i nonni possono fissare un limite di contribuzione annuale personale di US$ 15.000 a persona (US$ 30.000 per coppia sposata) per evitare di innescare Tassa sulle donazioni.alcuniUna cosa da notare è che il conto vincolato conta come un bene dello studente (non del genitore), quindi un grande saldo limiterà l’ammissibilità all’assistenza finanziaria. La formula dell’aiuto finanziario federale prevede che gli studenti contribuiscano al 20% dei loro risparmi, mentre i genitori possono contribuire solo fino al 5,6% dei loro risparmi.alcunialcuni

Contanti

L’esclusione annuale ti consente di fornire $ 15.000 in contanti o altri beni a qualsiasi numero di persone ogni anno nel 2021. Il coniuge può fornire a qualsiasi numero di individui un’agevolazione fiscale di $ 30.000 in combinazione con eccezioni annuali. In qualità di genitore o nonno, puoi dare a tuo figlio una tassa di esclusione fino a una volta all’anno per aiutare a pagare le spese universitarie o di istruzione superiore. I regali che superano la detrazione fiscale annuale sono inclusi nell’indennità a vita e l’agevolazione fiscale per persona nel 2021 è di $ 11,7 milioni.alcunialcuni

Preoccupato per le rinunce a vita? In qualità di nonno, puoi aiutare i tuoi nipoti a pagare l’università e allo stesso tempo limitare la tua responsabilità fiscale pagando direttamente al loro istituto di istruzione superiore. Come spiegato da Joanna Foster, Master of Business Administration CPA, “I nonni possono pagare direttamente il fornitore per l’istruzione, che non conta ai fini dell’esclusione di $ 15.000 all’anno.” Quindi, anche se paghi i tuoi nipoti ogni anno, la tua università invia 20.000 dollari USA e l’importo superiore a 15.000 dollari USA (in questo caso, 5.000 dollari USA) non viene conteggiato nell’esenzione a vita.

Linea di fondo

Molte persone risparmiano per l’università nello stesso modo in cui vanno in pensione: non fanno nulla perché gli obblighi finanziari sembrano insormontabili. Molte persone dicono che il loro piano pensionistico non è mai andare in pensione (non un vero piano, manco a dirlo, a meno che non muoia giovane). Allo stesso modo, i genitori possono scherzare (o presumere) che l’unico modo per i loro figli di andare al college è ricevere una borsa di studio completa.

Oltre alle ovvie carenze di questo piano, è un metodo di sedile posteriore per situazioni che richiedono davvero un guidatore sul sedile anteriore. Anche se puoi risparmiare solo una piccola somma di denaro in un piano 529 o Coverdell, sarà d’aiuto.

Per la maggior parte delle famiglie, pagare le tasse universitarie non è semplice come scrivere un assegno ogni trimestre. Piuttosto, è una combinazione di aiuti finanziari, borse di studio, borse di studio e denaro guadagnato dai bambini, nonché denaro fornito da genitori e nonni per strumenti di risparmio universitario fiscalmente efficienti.