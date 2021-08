Modi ha detto che l’India annuncerà presto un piano infrastrutturale da 1,35 trilioni di dollari Reuters

Modi ha affermato che il Paese spende più di 12 trilioni di rupie ogni anno in importazioni di energia e raggiungere l’indipendenza energetica è fondamentale perché ha anche annunciato il lancio del piano nazionale per l’energia all’idrogeno per promuovere il piano governativo per l’energia pulita.

Sebbene Modi non abbia annunciato i dettagli del piano, ha affermato che il piano aiuterà i produttori locali a competere su scala globale e ad aprire nuove strade per la futura crescita economica.

“Lanceremo un piano generale per Gati Shakti. Questo è un piano su larga scala… creerà posti di lavoro per centinaia di migliaia di persone”, ha detto Modi vicino al muro storico del Forte Rosso della capitale.

Il primo ministro indiano di New Delhi (Reuters) Narendra Modi ha dichiarato domenica che l’India lancerà un piano infrastrutturale nazionale da 100 trilioni di rupie (1,35 trilioni di dollari USA) che contribuirà a creare posti di lavoro e ad espandere l’uso di combustibili puliti per raggiungere gli obiettivi climatici del paese.

