Modi per guadagnare in valuta estera

Si dice che il fattore più importante per stabilire l’equità nel tuo conto di trading sia la dimensione della posizione che detieni nella transazione. In realtà, Regolazione della posizione Spiegherà il rendimento più veloce e più grande che una transazione può generare. Qui abbiamo condotto uno studio controverso sul rischio e sulle dimensioni della posizione nel mercato dei cambi e ti abbiamo fornito alcuni suggerimenti su come utilizzarlo.

Portafoglio non diversificato

Nel libro “Zurich Axioms” (2005), l’autore Max Gunther ha sottolineato che per sbarazzarsi dei “grandi non ricchi”, gli investitori devono evitare la tentazione della diversificazione. Questa è una proposta controversa perché la maggior parte delle proposte finanziarie incoraggia gli investitori a diversificare i propri portafogli di investimento per garantire la protezione dai disastri. Sfortunatamente, nessuno si arricchisce dalla diversità. il migliore, diversificazione Tendono a bilanciare vincitori e vinti per fornire guadagni mediocri.

L’autore prosegue dicendo che gli investitori dovrebbero “tenere tutto [their] Uno o due panieri di uova”, e poi “Prenditi cura di questi panieri.” In altre parole, se vuoi fare progressi reali nel tuo trading, dovrai investire in quelli di cui hai abbastanza informazioni per decidere.

Per misurare la rilevanza di questo concetto, basta guardare ai due investitori di maggior successo al mondo, Warren Buffett con George SorosEntrambi gli investitori stanno cercando azioni significative. Nel 1992, George Soros ha scommesso miliardi di dollari sulla svalutazione della sterlina inglese, quindi ha venduto un sacco di sterline. Questa scommessa gli è valsa più di $ 1 miliardo quasi da un giorno all’altro. Un altro esempio è l’acquisto da 26 miliardi di dollari della Burlington Railroad da parte di Warren Buffett, una quota sostanziale a dir poco. Infatti, come tutti sanno, Warren Buffett sfida il concetto di diversità Qualcuno che sa cosa sta facendo.”

Alto rischio in valuta estera

Questo Cambio estero Il mercato è soprattutto un luogo dove si possono fare grandi scommesse grazie alla possibilità di sfruttare le posizioni e un sistema di trading 24 ore su 24 che fornisce liquidità continua. In realtà, Leva È uno dei metodi per “giocare scommesse significative”. Con un investimento iniziale relativamente piccolo, puoi controllare una posizione considerevole nel mercato dei cambi; la leva 100:1 è molto comune. Inoltre, la liquidità di mercato delle principali valute assicura che le posizioni possano essere stabilite o liquidate alla velocità della rete. Questa velocità di esecuzione rende fondamentale che gli investitori sappiano quando uscire dalla transazione. In altre parole, assicurati di misurare i potenziali rischi di qualsiasi transazione e di impostare uno stop loss, che ti consentirà di uscire rapidamente dalla transazione mantenendoti comunque in una posizione comoda per la transazione successiva.nonostante Inserisci una grande posizione con leva finanziaria Offre la possibilità di generare enormi profitti a breve termine, ma significa anche affrontare maggiori rischi.

Quanto rischio è sufficiente?

Quindi, in che modo i trader dovrebbero fare scommesse significative? In primo luogo, tutti i trader devono valutare la propria propensione al rischio. I trader dovrebbero utilizzare solo il “capitale di rischio” per negoziare sul mercato, il che significa che se perdono davvero, non saranno impoveriti. In secondo luogo, ogni trader deve definire, in termini monetari, quanto è disposto a perdere in ogni singola transazione. Quindi, ad esempio, se un trader ha 10.000 USD disponibili per il trading, deve decidere di essere disposto a correre un rischio di 10.000 USD in qualsiasi transazione. In genere, la percentuale è di circa il 2-3%. A seconda delle tue risorse e della tua propensione al rischio, puoi aumentare questa percentuale al 5% o addirittura al 10%, ma non consiglio di superare questa percentuale.

Pertanto, giocare per scommesse significative ha il significato di gestire la speculazione piuttosto che il gioco d’azzardo folle.nel caso Rapporto rischio-rendimento Il tuo potenziale volume di trading è abbastanza basso da poter aumentare le tue azioni. Questo naturalmente porta alla domanda: “Qual è il mio rischio di restituzione in una particolare transazione?” Rispondere correttamente a questa domanda richiede la comprensione delle “aspettative” del tuo metodo o sistema. Fondamentalmente, l’aspettativa è una misura dell’affidabilità del sistema, e quindi del livello di fiducia nel tuo trading.

Imposta arresto

Nelle parole di George Soros, “Ciò che conta non è se hai ragione o torto, ma quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto”.

Per determinare quanto dovresti investire nella transazione e ottenere il massimo beneficio, dovresti sempre calcolare Punti Se il tuo stop loss viene raggiunto, se il mercato va contro di te, perderai denaro. L’uso dello stop loss nel mercato dei cambi è di solito più importante che negli investimenti azionari, perché piccoli cambiamenti nelle relazioni valutarie possono portare rapidamente a enormi perdite.

Supponendo che tu abbia determinato il tuo Punto d’entrata Per il trading, hai anche calcolato la posizione dello stop loss. Supponiamo che lo stop loss sia a 20 punti dal tuo punto di ingresso. Supponiamo inoltre che siano disponibili 10.000 USD nel tuo conto di trading.Se il valore di un punto è $ 10, supponi di negoziare uno standard Molti, Quindi 20 punti equivalgono a 200 dollari USA. Ciò equivale a un rischio del 2% dei tuoi fondi. Se sei pronto a perdere fino al 4% in una transazione, puoi raddoppiare la tua posizione e scambiare due lotti standard. La perdita su questa transazione è ovviamente di $ 400, che è il 4% dei tuoi fondi disponibili.

Linea di fondo

In ogni transazione, dovresti sempre scommettere fondi sufficienti per sfruttare la dimensione massima della posizione consentita dal tuo profilo di rischio personale, assicurandoti al contempo di poter trarre profitto da eventi favorevoli.significa Corri il rischio che puoi permetterti, Ma ogni volta che la tua filosofia di trading specifica, il profilo di rischio e le risorse si adatteranno a tale mossa, devi massimizzare il tuo effetto.

Un trader esperto dovrebbe tenere traccia delle operazioni ad alta probabilità, essere paziente e disciplinato in attesa che si stabiliscano, quindi scommettere l’importo massimo disponibile entro i limiti del proprio profilo di rischio personale.