Modifiche alle criptovalute all’U.S. Infrastructure Act per chiarire le tasse

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero delle Finanze, ha affermato che l’aggiunta alla legislazione bipartisan che dovrebbe essere approvata in anticipo martedì “chiarirà importanti disposizioni… che faranno progressi significativi nell’evasione fiscale nel mercato delle criptovalute”.

© Reuters. Foto del file: Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen risponde alle domande dell’audizione della sottocommissione per gli stanziamenti del Senato per rivedere la domanda di bilancio del 22° anno fiscale per il Dipartimento del Tesoro a Capitol Hill a Washington, DC, il 23 giugno 2021. Greg Nash/Piscina

