Monitoraggio della ripresa economica urbana: aprile 2021

Nota dell’editore: di seguito troverai la decima edizione dell’Urban Economic Recovery Tracker (CERT) originariamente pubblicata il 24 maggio 2021.Per favore visita Homepage del CERT Per ottenere i dati più recenti.

Nessuna delle 10 città elencate nell’Urban Economic Recovery Tracker (CERT) di Investopedia ha mostrato un calo della ripresa economica ad aprile e nove città su dieci hanno registrato una crescita mese su mese. Il tasso di crescita medio per tutte le città è stato di 6,9 punti percentuali. La ripresa economica di ogni città dipende ancora in larga misura dal tasso di vaccinazione e dalla velocità con cui le aziende possono riaprire completamente. Il Segretario della Salute e dei Servizi Umani della California ha confermato venerdì che il Golden State riaprirà completamente il 15 giugno senza restrizioni di capacità o requisiti di distanza fisica per aziende o eventi.

A più di un anno dalla pandemia, 8 città su 10 sono tornate ai livelli di inizio marzo 2020. Phoenix sta ancora vivendo la ripresa più forte, anche se Houston non è molto indietro e sta crescendo più velocemente.Tuttavia, Phoenix si comporta sicuramente ancora bene perché è una delle prime tre città dell’indice: rispetto al tasso di crescita del 2019, la sua variazione percentuale è Assicurazione contro la disoccupazione (UI) Reclami, utilizzo bus, orari ridotti e prenotazioni ristoranti a fine aprile. Allo stesso tempo, Washington DC è ora l’unica città nell’indice con un punteggio totale inferiore a 50 punti. La città si colloca ancora nelle ultime tre posizioni dell’indice in termini di prenotazioni di ristoranti, trasporti, orari di lavoro ridotti e richieste di informazioni sull’interfaccia utente.

Non c’è dubbio che aprile 2020 sia il mese più positivo per la ripresa della pandemia nazionale, perché l’impatto del vaccino sul numero di casi COVID-19 e l’allentamento delle relative restrizioni all’attività economica hanno portato 6 città su 10 con un punteggio totale superiore a 60 100. L’efficacia della distribuzione del vaccino nei prossimi mesi sarà fondamentale per vedere quali città si sono riprese più velocemente.

I casi di COVID-19 sono in calo

Con l’aumento dei tassi di vaccinazione nazionali, il tasso di casi di COVID-19 in 7 città su 10 ha continuato a diminuire ad aprile, con Chicago, Seattle e Phoenix come eccezioni degne di nota. Il principale esempio positivo di questo mese è New York City, che alla fine di marzo aveva il peggior tasso di casi COVID-19, ma il suo tasso di casi è diminuito di 45 nuovi casi ogni 100.000 persone ed è ora quasi lo stesso di altre città. L’indice, ad eccezione del terzo rapporto più alto. Al 21 maggio 2021, New York City ha registrato un totale di 945.334 casi e 33.107 decessi.

Poiché il tasso di casi nazionali è in calo, stiamo iniziando a vedere un sostanziale impatto positivo del vaccino COVID-19 su quasi tutte le città dell’indice. Al contrario, nelle suddette eccezioni di Chicago, Seattle, e soprattutto Phoenix, c’è uno schema leggermente preoccupante. Sebbene quest’ultimo abbia il punteggio indice complessivo più alto, anche il suo tasso di incidenza di COVID-19 è aumentato di più, da 6,42 nuovi casi ogni 100.000 persone alla fine del mese scorso a 12,7 casi alla fine di aprile, quasi il doppio.

I casi futuri dipenderanno in gran parte dal rispetto da parte delle persone delle pratiche di allontanamento sociale e dalla velocità di distribuzione e sviluppo dei vaccini. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), al 20 maggio gli Stati Uniti avevano 279 milioni di vaccini vaccinati a livello nazionale. In California, il 40% degli adulti idonei ha ricevuto entrambi i vaccini, rispetto al 44% di New York e al 48% del Massachusetts. molto salutareL’Arizona è in ritardo di una percentuale del 34%.

La scorsa settimana, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 per i bambini dai 12 ai 15 anni. Sono attualmente in corso studi clinici per testare la sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID-19 nei bambini di età inferiore ai 12 anni e gli esperti dovrebbero lanciare una versione per questa popolazione a settembre o ottobre.

La disoccupazione è finalmente diminuita

Solo tre città nell’indice hanno visto un aumento dei sussidi di disoccupazione, con Columbus che ha registrato il miglioramento maggiore. Per la maggior parte di febbraio e marzo, il tasso di sinistri dell’interfaccia utente di Columbus è finalmente sceso dal suo secondo picco abbastanza consistente, che era di circa il 3.800% superiore al livello del 2019. I tassi di interesse sono scesi dall’1,959% di fine marzo al 279% di fine aprile. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS), il tasso di disoccupazione di Columbus a marzo era del 5%, che era inferiore al tasso di disoccupazione nazionale del 6%.

Altrove, rispetto al 2019, il tasso di sinistri dell’interfaccia utente a Houston, Washington, DC e New York City in particolare è diminuito in modo significativo: i primi due si aggirano attualmente a più del doppio del livello del 2019, mentre il secondo è solo del 15% più alto entro la fine di aprile.Il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti riporta che i tassi di disoccupazione a Houston, Washington, DC e New York City sono rispettivamente del 7,9%, 8,8% e 9,5%. Altrimenti, la maggior parte delle altre città oscilla tra due o tre volte il numero di reclami Anno su anno (A/A), Boston, New York e Phoenix sono notevoli eccezioni positive. I tassi di disoccupazione a Boston e Phoenix sono rispettivamente del 7,2% e del 6,1%.

economia degli Stati Uniti Aggiungere a Ad aprile c’erano solo 266.000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali nel settore del tempo libero e dell’ospitalità, il che indica che i datori di lavoro sono fiduciosi nella ripresa economica. Le future richieste di sussidi di disoccupazione dipenderanno in gran parte dall’entità dei potenziali arresti futuri e dalla velocità della distribuzione e dello sviluppo dei vaccini.

Le prenotazioni dei ristoranti salgono

Ad aprile, il numero di prenotazioni di ristoranti in quasi tutte le città dell’indice è migliorato in modo significativo: nel complesso, questo è stato l’indicatore che ha colpito maggiormente positivamente questo mese. Il clima caldo a Phoenix e Los Angeles ha continuato a migliorare rispetto al mese scorso, aumentando rispettivamente di 15 e 13 punti indice. Tuttavia, anche le città nella gamma geografica da Washington, DC a Houston a Seattle hanno visto forti miglioramenti. Houston, in particolare, è aumentata di 11 punti indice dalla fine del mese scorso, ora l’indice di prenotazione dei ristoranti supera i 100 punti, infatti in questo momento ci sono più prenotazioni di ristoranti rispetto al 2019.

I tassi di vaccinazione, i limiti di capacità e il passaggio dalla primavera all’estate determinano la ripresa del settore della ristorazione. Tuttavia, Boston è stata una notevole eccezione ad aprile, quando il suo punteggio di prenotazione del ristorante è sceso di 3 punti, tornando a 50 punti. In ogni caso, poiché la vita torna lentamente al suo stato normale prima della pandemia, i ristoratori sperano che le loro prenotazioni aumentino.industria 25 miliardi di dollari ricevuti Dall’amministrazione Biden Piano di salvataggio americano Per contribuire a ridurre l’onere economico fino al ripristino della normale capacità produttiva.

Gara dei mezzi pubblici in anticipo sui tempi

Il numero di trasporti pubblici in ciascuna città dell’indice è leggermente migliorato per il terzo mese consecutivo ad aprile. Seattle e Boston erano in vantaggio di 5 punti ciascuna, mentre Columbus e Phoenix hanno entrambe aggiunto solo un magro punto. Nonostante il miglioramento complessivo, aumenta lo scollamento tra i livelli di ripresa del traffico nelle varie metropolitane. Boston e Washington sono ancora sotto i 50, con punteggi rispettivamente di 46 e 36, mentre Phoenix e Houston hanno punteggi di 85 e 77, quasi raddoppiati. La tendenza generale sembra essere che le città che dipendono maggiormente dai trasporti pubblici, come Boston, il Distretto di Columbia e Filadelfia, si stiano riprendendo molto più lentamente rispetto alle città senza una grande rete di trasporti, come Phoenix, Columbus e Houston. New York City è una notevole eccezione a questa regola.

Grazie all’American Relief Act dell’amministrazione Biden, i sistemi di trasporto di molte città hanno ricevuto sostanziali finanziamenti.Il disegno di legge li aiuterà a funzionare a pieno regime quando l’estate passerà, il progresso del vaccino continuerà e i bambini e gli adulti torneranno dalle vacanze estive.

Le piccole imprese ottengono enormi vantaggi

Contrariamente al mese precedente, il numero di piccole imprese in ogni città nell’indice ha mostrato variazioni positive ad aprile. Lo sviluppo più significativo è stato a Phoenix, seguito da New York, con un aumento rispettivamente di 15 e 10 punti. Altrove, le piccole ore di lavoro a Seattle e Philadelphia sono aumentate solo del 4%.

Alla fine di aprile, ogni città del CERT ad eccezione di Filadelfia aveva un punteggio di almeno 60 su 100. Otto città su 10 nell’indice hanno recuperato circa i due terzi (circa 66 su 100). Minuto). Vale la pena notare che le due città con i punteggi più alti, Houston e Phoenix, hanno anche ottenuto il punteggio più alto nell’uso del trasporto pubblico, nelle richieste di interfaccia utente e nelle prenotazioni di ristoranti. Poiché i tassi di vaccinazione continuano a salire e le restrizioni locali, in particolare le restrizioni sui pasti e sui tempi di viaggio, continuano a cambiare, sarà interessante vedere come questi numeri combacino con le altre misure menzionate.

A partire da oggi, i ristoranti di Washington, DC potranno riprendere la piena capacità senza alcuna restrizione. Anche i luoghi per matrimoni, i luoghi di culto, i negozi al dettaglio e le palestre possono essere gestiti al 100% della capacità senza alcun requisito di distanza sociale. Stadi, bar e discoteche, nonché luoghi di musica e intrattenimento non potranno funzionare a pieno regime prima dell’11 giugno.

Dati Amanda Morelli/Adrian Nesta. Segnalazione aggiuntiva di Ward Williams.