Monitoraggio generale del declino delle scorte dopo un rapporto misto

Dopo che il produttore di tecnologia di visualizzazione ha annunciato risultati trimestrali contrastanti, la società è scesa del 12,7% nei primi scambi di venerdì. Universal Display ha annunciato giovedì che le sue entrate per il secondo trimestre sono state di 129,7 milioni di dollari, superiore al consenso di FactSet di 128,1 milioni di dollari, ma gli utili per azione della società di 85 centesimi erano inferiori alla cifra di consenso di 88 centesimi. “L’UDC non ha segnalato solo le mancanze perché era inferiore al previsto [operating margins]Inoltre, non è riuscito a migliorare la guida al reddito CY21 che gli investitori hanno considerato prudente negli ultimi sei mesi “, ha scritto l’analista di Susquehanna Mehdi Hosseini, che ha valutato il titolo come negativo. Altri hanno espresso una visione più positiva. Tra cui James Ricchiuti di Needham, che ha scritto che le prospettive di guadagno di Universal Display vengono mantenute in quanto “dato che l’intero settore tecnologico sta subendo continue interruzioni della catena di approvvigionamento, questo non è un risultato da poco. “Il suo rating Buy sul titolo è diminuito del 6,5% negli ultimi tre mesi dopo l’indice S&P 500.

