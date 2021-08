[Monitoraggio IPO]Baolong Real Estate Fund fa domanda per la quotazione nella Main Board

Condividi questo articolo!

Data: 28 agosto 2021 alle 11:38

Powerlong Real Estate (01238.HK) ha annunciato che la società propone di scorporare le quote di Powerlong Real Estate Fund da quotare nel consiglio di amministrazione della Borsa. La Borsa ha confermato che la società può procedere con la proposta di scissione.

Il 27 agosto 2021, il gestore fiduciario, tramite l’agente di quotazione congiunta, ha presentato alla Commissione di regolamentazione dei valori mobiliari un modulo di richiesta di fondi comuni di investimento immobiliare per la richiesta di quotazione e negoziazione di quote del Fondo fiduciario Powerlong in Borsa, chiedendo il riconoscimento di il fondo fiduciario Powerlong.

L’obiettivo principale di Powerlong Real Estate Fund è fornire ai detentori di quote una distribuzione stabile, una crescita della distribuzione sostenibile a lungo termine e migliorare le proprietà commerciali e al dettaglio possedendo e investendo in redditi da locazione ricorrenti di alta qualità da proprietà commerciali e al dettaglio in Cina. .

Powerlong Real Estate Fund ha presentato una domanda di quotazione Secondo i documenti, il 30 giugno 2021, la superficie totale locabile delle proprietà del fondo immobiliare era di circa 453.475 metri quadrati, con un valore stimato di 8.231,3 milioni di RMB, e una media tasso di occupazione di circa il 96,5%. Al 30 giugno 2021 gli inquilini degli immobili del fondo immobiliare erano 1.161, di cui i primi cinque inquilini (calcolati in termini di rendita mensile totale) hanno contribuito per circa il 14,3% alla rendita mensile totale al 30 giugno 2021 .

L’obiettivo principale del gestore fiduciario del Powerlong Trust Fund è fornire ai detentori di quote una distribuzione stabile, una crescita della distribuzione sostenibile ea lungo termine e aumentare il valore delle proprietà del Powerlong Trust Fund. Il gestore fiduciario intende raggiungere gli obiettivi di cui sopra detenendo e investendo in proprietà commerciali generatrici di reddito di alta qualità in Cina. Le strategie dei gestori fiduciari possono essere approssimativamente suddivise nelle seguenti categorie: (i) Strategia di gestione patrimoniale: gestire attivamente il portafoglio immobiliare di Baolong Realty Fund per mantenere il livello di locazione ideale e l’efficienza operativa; ricercare l’apprezzamento del patrimonio attraverso l’aggiornamento e/o la ristrutturazione degli immobili Opportunità per promuovere la crescita del reddito da locazione; (ii) Strategie di investimento e acquisizione: investire e acquisire proprietà di alta qualità da Powerlong Group o da una terza parte in Cina che siano in linea con la strategia di investimento del fiduciario; e (iii) Capitale e gestione del rischio strategie: ottimizzare Powerlong housing Fidatevi dei rendimenti del portafoglio del fondo e della distribuzione dei detentori di quote del fondo, mantenendo un adeguato livello di prudente gestione finanziaria.

Borsa di Hong Kong originale

Per saperne di più

Condividi questo articolo!





Source link