[Monitoraggio IPO]Il fornitore Apple Bourne Optics prevede di raccogliere fino a 15,6 miliardi di yuan nella quotazione di Hong Kong

Condividi questo articolo!

Data: 1 agosto 2021 alle 9:49

Il fornitore Apple, la struttura dell’aspetto del dispositivo intelligente e il fornitore di soluzioni di moduli Bourne Optics hanno presentato ieri ufficialmente una domanda di quotazione alla borsa di Hong Kong. CICC, HSBC e JP Morgan Chase sono sponsor congiunti. Secondo le notizie estere in precedenza, la società prevede di raccogliere fino a 2 miliardi di dollari USA (circa 15,6 miliardi di dollari di Hong Kong).

Secondo il prospetto, secondo i dati di Frost & Sullivan, nel 2020, in termini di valore della spedizione, è il più grande fornitore al mondo di strutture e soluzioni modulari per l’aspetto dei dispositivi intelligenti, rappresentando il 17,6% della quota di mercato.

Il documento mostra che le entrate di Bourne Optical provengono principalmente da quattro principali segmenti di business, tra cui soluzioni di cover per smartphone, soluzioni di cover per dispositivi indossabili, soluzioni di cover per tablet e altri dispositivi intelligenti popolari (come occhiali AR e VR, ecc.) Soluzioni di cover, ecc. .

Alla fine di marzo 2021, le entrate del gruppo hanno registrato 29,9 miliardi di yuan, con un aumento dell’8,9% su base annua; l’utile dell’anno è stato di 3,16 miliardi di yuan, con un aumento significativo del 70% su base annua.

Il gruppo ha affermato che dallo scoppio dell’epidemia non vi è stata alcuna interruzione importante nella consegna delle materie prime dal fornitore o la cancellazione degli ordini a causa di eventuali sospensioni delle operazioni o restrizioni di trasporto.

I proventi del gruppo da questa raccolta fondi verranno utilizzati per sviluppare nuovi materiali, nuove tecnologie e nuovi business, sviluppare attività legate al settore automobilistico, investimenti nella produzione intelligente e rafforzare la gestione intelligente, migliorare gli standard ESG, rimborsare parte dei prestiti bancari e regolare dividendi e debiti verso azionisti di controllo Pagamenti con parti correlate.

In termini di struttura aziendale, il 19 luglio di quest’anno il fondatore dell’azienda Yang Jianwen e sua moglie hanno stipulato un atto fiduciario con HSBC International Trustee per stabilire il Jianhui Trust. Lo stesso giorno, l’intera partecipazione di Kin Wai (BVI) è stata trasferita a Jianhui Trust attraverso una donazione.Dopo che il trasferimento è stato completato, HSBC International Trustee deteneva indirettamente tutte le azioni di Bourne Optical attraverso Man Ying International e Kin Wai (BVI).

Yang Jianwen è un magnate locale di basso profilo che ha pochi contatti con i media. Tuttavia, non è avaro di sponsor universitari e dona più di 100 milioni di yuan ad ogni turno. Negli ultimi anni, ci sono state segnalazioni che ha acquistato il Kwun Tong Industrial Building in preparazione per la riqualificazione. Secondo la Rich List di Forbes 2021 Hong Kong, il suo patrimonio netto è stimato in 18,6 miliardi di dollari. Yang Jianwen ha una cattedra di economia aziendale presso la PolyU. Secondo il sito web dell’università, è nato e cresciuto a Hong Kong, ha fondato la sua famiglia da zero, ha fondato Bourne Optics (Hong Kong) ed è stato presidente dell’azienda.

Yang ha fondato l’azienda nel 1986 e ha creato una fabbrica a Shenzhen.Utilizza una tecnologia all’avanguardia per produrre specchi di vetro per orologi, che sono stati preferiti dai produttori di orologi di fama mondiale.Dal 2004, Byrne Optics è entrata attivamente nello schermo di vetro dei telefoni cellulari mercato ed è diventato il leader della società.È il più grande produttore mondiale di prodotti simili.

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link