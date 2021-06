[Monitoraggio IPO]Kangqiaoyue Life (02205.HK) IPO di Country Garden Property, Zhengzhou Antu e 58.com come basi di investimento oggi

Condividi questo articolo!

Data: 29 giugno 2021 alle 7:27

[Caihua News Agency]Kangqiaoyue Life (02205.HK) ha annunciato oggi (29 giugno) al 9 luglio il suo piano di IPO. La società prevede di vendere 175 milioni di azioni, di cui 17,5 milioni saranno offerte pubblicamente a Hong Kong. Il prezzo dell’offerta varia da HK $ 2,78 a HK $ 3,88. Ogni lotto del consiglio costa 1.000 azioni. La quota di iscrizione è di HK $ 3.919. Il fondo massimo raccolto è HK $ 680 milioni.L’unico sponsor è CCB International.

Questa volta la società ha introdotto Country Garden Property Hong Kong Holdings Co., Ltd., Zhengzhou Antu Industrial Group Co., Ltd. e 58.com Holdings Inc. come investitori fondamentali.

I clienti di Kangqiaoyue Life includono principalmente sviluppatori immobiliari, proprietari e residenti. Nel 2018, 2019 e 2020, le entrate dei cinque maggiori clienti dell’azienda sono state di 70,4 milioni di yuan (RMB. Lo stesso sotto), 136,5 milioni di yuan e 243,1 milioni di yuan, pari al 30,8%, 37,6% e 42,2% delle entrate totali dell’azienda, rispettivamente. La società fornisce servizi di gestione immobiliare e servizi a valore aggiunto a Cambridge Group e alle sue joint venture e società associate. Nello stesso periodo, le entrate del singolo più grande cliente Kangqiao Group sono state rispettivamente di 57,9 milioni di yuan, 118,9 milioni di yuan e 220,6 milioni di yuan, pari a circa il 25,3%, 32,8% e 38,3% delle entrate totali dell’azienda.

La società ritiene che il rapporto di cooperazione a lungo termine con Cambridge Group e la capacità dell’azienda di espandere il portafoglio di progetti dell’azienda attraverso la cooperazione con sviluppatori di proprietà di terze parti consentiranno all’azienda di raggiungere una rapida crescita durante il periodo record. La società prevede che il reddito derivante dai servizi a valore aggiunto forniti da Cambridge Group e dalle sue joint venture e associate aumenterà in modo significativo dopo la quotazione.

Allo scorso anno, la società aveva 112 immobili in gestione, con un’area di costruzione totale in gestione di circa 15,7 milioni di metri quadrati, e aveva firmato contratti per la gestione di 238 immobili, con una superficie totale di costruzione del contratto di 39 milioni di metri quadrati.

A partire dallo scorso anno, l’utile attribuibile dell’azienda è aumentato del 52,6% su base annua a 91,78 milioni di yuan; le sue entrate sono aumentate del 58,6% su base annua a 580 milioni di yuan.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link