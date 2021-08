[Monitoraggio IPO]Si dice che la Dongguan Rural Commercial Bank sia stata approvata per la quotazione a Hong Kong

Condividi questo articolo!

27 agosto 2021

L’IFR di Reuters ha citato le notizie secondo cui la Dongguan Rural Commercial Bank (di seguito denominata Dongguan Rural Commercial Bank) è stata approvata per raccogliere fondi per una quotazione di 1 miliardo di dollari (7,8 miliardi di dollari di Hong Kong) a Hong Kong.

La Dongguan Rural Commercial Bank ha ripresentato una richiesta di quotazione alla Borsa di Hong Kong (00388.HK) ad aprile. ABCI, China Merchants Securities, CMB International e ICBC International sono gli sponsor congiunti.

I documenti del prospetto preliminare mostrano che l’utile netto della banca attribuibile agli azionisti lo scorso anno è stato di 4,857 miliardi di yuan (RMB. Lo stesso sotto), in calo dell’1,6% su base annua, mentre l’utile operativo è stato di 12,047 miliardi di yuan, in crescita del 2,13%. Alla fine dello scorso anno, le attività totali della banca hanno raggiunto i 548,4 miliardi di yuan, con un rapporto sui prestiti in sofferenza dello 0,82% e un rendimento da interessi netto del 2,16%.

La Dongguan Rural Commercial Bank è una banca commerciale locale per azioni a livello di sede centrale con personalità giuridica indipendente, fondata nel 1952 e precedentemente nota come Dongguan Rural Credit Cooperatives, che ha completato la riforma del sistema delle persone giuridiche unificate nel 2005 e completato la riforma del sistema delle azioni nel dicembre 2009. , È uno dei tre progetti pilota che la provincia del Guangdong ha guidato nell’avvio della ristrutturazione in una banca commerciale rurale.

Negli ultimi anni, la Dongguan Rural Commercial Bank ha preso l’iniziativa di adattarsi alla nuova normalità dell’economia e accelerare il ritmo di trasformazione e riqualificazione. La scala delle attività è aumentata costantemente, la qualità delle risorse è migliorata costantemente, i profitti sono aumentati costantemente e la sua forza operativa ha continuato a migliorare. Alla fine di dicembre 2020, le attività totali del Dongguan Rural Commercial Bank Group hanno raggiunto i 548,402 miliardi di yuan; i vari saldi dei depositi del gruppo hanno raggiunto i 372,59 miliardi di yuan e i vari saldi dei prestiti hanno raggiunto i 261,451 miliardi di yuan e l’entità dei depositi e dei prestiti raggiunto un record.

La Dongguan Rural Commercial Bank ha attualmente 507 istituzioni commerciali (compresa la sede centrale), 39 filiali primarie (tra cui Nansha Branch, Hengqin Branch, Huizhou Branch e Qingxin Branch), 186 filiali secondarie e filiali.Ci sono 281 filiali e un totale di 506 punti vendita.Hanno sviluppato servizi bancari telefonici 7 * 24 ore, online banking, mobile banking, WeChat banking, smart video banking, direct banking e altri servizi finanziari on e off. Inoltre, la Dongguan Rural Commercial Bank ha implementato vigorosamente innovazioni finanziarie e culturali. Il Dongguan Coin Museum, costruito meticolosamente, ha quasi 20.000 oggetti nella sua collezione. È stato nominato una delle “Top Ten Folk Collections in Guangdong Province” e il patriottismo della città di Dongguan Education Base Il museo storico dei quasi 70 anni di storia dello sviluppo dell’azienda dimostra il fascino della finanza locale.

