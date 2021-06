Morgan Stanley, JPMorgan Chase e Bank of America aumentano i dividendi per gli azionisti Reuters

La Federal Reserve ha dichiarato giovedì che dopo aver scoperto che le grandi banche manterranno ancora un capitale sufficiente nell’ultimo stress test, le grandi banche non devono più affrontare le restrizioni dell’era della pandemia su quanto possono spendere per riacquistare azioni e pagare dividendi.

JPMorgan Chase ha dichiarato che intende aumentare il dividendo trimestrale per il terzo trimestre del 2021 da 90 centesimi per azione a $ 1 per azione.

Morgan Stanley (New York Stock Exchange ticker:) ha affermato che raddoppierà il dividendo trimestrale a 70 centesimi per azione e aumenterà il riacquisto di azioni a $ 12 miliardi entro il 30 giugno 2022.

(Reuters)-Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:) e Bank of America (NYSE:). Lunedì ha detto che stanno aumentando le spese in conto capitale dopo che la Federal Reserve ha dato loro una fattura sanitaria pulita dopo aver condotto uno “stress test” annuale la scorsa settimana.

